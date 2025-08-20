Bodö/Glimt je po kanonádě blízko hlavní fázi Ligy mistrů, další zápasy vítěze neměly

Fotbalisté Bodö/Glimt v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů rozdrtili Sturm Štýrský Hradec 5:0. Další tři dnešní zápasy skončily nerozhodně. Basilej remizovala s FC Kodaň 1:1, Fenerbahce se rozešlo s Benficou Lisabon bez branek stejně jako Celtic Glasgow s Kajratem Almaty.
Kasper Högh slaví branku Bodö/Glimt. | foto: AP

Šampioni Norska se v minulé sezoně probojovali až do semifinále Evropské ligy. Po kanonádě na domácí půdě mají další velkou šanci na historický úspěch, postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Sturm by si rád zopakoval svou loňskou účast v soutěži, v Norsku však propadl a před odvetou je prakticky vyřazen.

Tým Bodö/Glimt měl drtivý nástup a již ve 25. minutě vedl 3:0. Po přestávce přidal další branku a pohromu hostujícího týmu podtrhl vlastním gólem Boving.

V ostatních zápasech padly góly už jen v Basileji. Domácí se ujali vedení, když penaltu proměnil Shaqiri. Kodaň kontrovala, těsně před přestávkou vyrovnal Pereira. Basilej v závěru přišla o vyloučeného Adjeteye a Cornelius rozvlnil její síť, ale gól neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Portugalský kouč Mourinho se s Fenerbahce Istanbul v duelu proti svým krajanům výhry nedočkal. Benfica Lisabon hrála od 71. minuty bez vyloučeného Florentina, domácí však přesilovku nevyužili.

Liga mistrů
Play-off 20. 8. 2025 21:00
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (0:0)
Sestavy:
Egribayat – Müldür (79. Aydin), Škriniar (C), Oosterwolde – Semedo, Amrabat, Fred (86. Kahveci), Brown – Szymański – Durán (67. Talisca), En-Nesyri
Sestavy:
Trubin – Dedić, Silva, Otamendi (C), Dahl – Ríos, Barrenechea (64. Ivanović), Florentino – Aursnes, Pavlidis (77. Gouveia), Aktürkoglu (77. Barreiro)
Náhradníci:
Livaković – Söyüncü, Yüksek, Djiku, Demir, Ünder, Mercan, Elmaz, Akcicek
Náhradníci:
Soares – Obrador, Schjelderup, Prestianni, Araújo, Oliveira, Veloso, Santos, Prioste
Žluté karty:
27. Durán, 90+2. Oosterwolde, 90+3. Kahveci
Žluté karty:
22. Barrenechea, 63. Ríos, 69. Florentino, 90+3. Silva
Červené karty:
Červené karty:
71. Florentino

Rozhodčí: Siebert (GER) – Seidel (GER), Schaal (GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
Play-off 20. 8. 2025 21:00
FC Basilej FC Basilej : FC Kodaň FC Kodaň 1:1 (1:1)
Góly:
14. Shaqiri
Góly:
45+3. Pereira
Sestavy:
Hitz – Tsunemoto, Barišić, Adjetey, Schmid – Metinho, Leroy (84. Vouilloz) – Šotiček (77. Koindredi), Shaqiri (C), Otele – Ajeti (68. Broschinski).
Sestavy:
Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Pereira, Lopez – Larsson (70. Mattsson), Lerager (C), Clem (83. Claesson), Robert (64. Moukoko) – Elyounoussi – Cornelius.
Náhradníci:
Salvi, Pfeiffer – Bačanin, Broschinski, Kacuri, Cisse, Zé, Akahomen, Eduardo.
Náhradníci:
Rúnarsson, Buur – Garananga, Suzuki, Zague, Sarapata, Meling.
Žluté karty:
28. Tsunemoto, 44. Adjetey, 45+2. Leroy, 90+1. Barišić
Žluté karty:
12. Huescas, 53. Lerager, 62. Larsson
Červené karty:
82. Adjetey
Červené karty:

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (vš. ENG)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
Play-off 20. 8. 2025 21:00
Celtic Glasgow Celtic Glasgow : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 0:0 (0:0)
Sestavy:
Schmeichel – Johnston (35. Ralston), Carter-Vickers, Scales, Tierney (77. Trusty) – Nygren (77. Yamada), McGregor (C), Hatate – Forrest (71. Engels), Idah (46. Yang), Maeda.
Sestavy:
Zarutskiy (75. Anarbekov) – Mrynskiy, Sorokin, Martynovich (C), Glazer – Tapalov, Gromyko, Arad – Edmilson (83. Ricardinho), Satpayev, Jorginho.
Náhradníci:
Sinisalo – Simpson-Pusey, McCowan, Osmand, Kenny, Bernardo, Murray.
Náhradníci:
Kalmurza – Kassabulat, Kurgin, Sadybekov, Baibek, Shirobokov, Stanojev, Gadrani, Bagdat.
Žluté karty:
26. McGregor, 31. Tierney
Žluté karty:
6. Martynovich, 31. Glazer, 90+11. Satpayev

Rozhodčí: Eskås – Engan, Dale (NOR).

Počet diváků: 56182

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
Play-off 20. 8. 2025 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Sturm Graz Sturm Graz 5:0 (3:0)
Góly:
7. Høgh
10. Bjørtuft
25. Saltnes
54. Evjen
79. Bøving (vla.)
Góly:
Sestavy:
Haikin – Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan – Evjan, Berg, Saltnes – Määttä, Hogh, Hauge.
Sestavy:
Christensen – Johnston, Oermann, Lavalee, Karič – Horvat, Gorenc Stankovič, Chukwuani – Grgič, Kiteišvili, Boving.
Náhradníci:
Brondo, Lund – Auklend, Bassi, Bro Hansen, Burakovsky, Fet, Helmersen, Jorgensen, Klynge, Nielsen, Riisnaes.
Náhradníci:
Biggneti, Wiener-Pucher – Aiwu, Beck, Beganović, Haider, Hierländer, Hödl, Jatta, Malic, Rozga, Wolf.
Žluté karty:
42. Berg
Žluté karty:
58. Malić, 70. Horvat

Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (všichni Švýcarsko)

Přejít na online reportáž
