Šampioni Norska se v minulé sezoně probojovali až do semifinále Evropské ligy. Po kanonádě na domácí půdě mají další velkou šanci na historický úspěch, postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Sturm by si rád zopakoval svou loňskou účast v soutěži, v Norsku však propadl a před odvetou je prakticky vyřazen.
Tým Bodö/Glimt měl drtivý nástup a již ve 25. minutě vedl 3:0. Po přestávce přidal další branku a pohromu hostujícího týmu podtrhl vlastním gólem Boving.
V ostatních zápasech padly góly už jen v Basileji. Domácí se ujali vedení, když penaltu proměnil Shaqiri. Kodaň kontrovala, těsně před přestávkou vyrovnal Pereira. Basilej v závěru přišla o vyloučeného Adjeteye a Cornelius rozvlnil její síť, ale gól neplatil kvůli těsnému ofsajdu.
Portugalský kouč Mourinho se s Fenerbahce Istanbul v duelu proti svým krajanům výhry nedočkal. Benfica Lisabon hrála od 71. minuty bez vyloučeného Florentina, domácí však přesilovku nevyužili.
Egribayat – Müldür (79. Aydin), Škriniar (C), Oosterwolde – Semedo, Amrabat, Fred (86. Kahveci), Brown – Szymański – Durán (67. Talisca), En-Nesyri
Trubin – Dedić, Silva, Otamendi (C), Dahl – Ríos, Barrenechea (64. Ivanović), Florentino – Aursnes, Pavlidis (77. Gouveia), Aktürkoglu (77. Barreiro)
Livaković – Söyüncü, Yüksek, Djiku, Demir, Ünder, Mercan, Elmaz, Akcicek
Soares – Obrador, Schjelderup, Prestianni, Araújo, Oliveira, Veloso, Santos, Prioste
27. Durán, 90+2. Oosterwolde, 90+3. Kahveci
22. Barrenechea, 63. Ríos, 69. Florentino, 90+3. Silva
71. Florentino
Rozhodčí: Siebert (GER) – Seidel (GER), Schaal (GER)
14. Shaqiri
45+3. Pereira
Hitz – Tsunemoto, Barišić, Adjetey, Schmid – Metinho, Leroy (84. Vouilloz) – Šotiček (77. Koindredi), Shaqiri (C), Otele – Ajeti (68. Broschinski).
Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Pereira, Lopez – Larsson (70. Mattsson), Lerager (C), Clem (83. Claesson), Robert (64. Moukoko) – Elyounoussi – Cornelius.
Salvi, Pfeiffer – Bačanin, Broschinski, Kacuri, Cisse, Zé, Akahomen, Eduardo.
Rúnarsson, Buur – Garananga, Suzuki, Zague, Sarapata, Meling.
28. Tsunemoto, 44. Adjetey, 45+2. Leroy, 90+1. Barišić
12. Huescas, 53. Lerager, 62. Larsson
82. Adjetey
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (vš. ENG)
Schmeichel – Johnston (35. Ralston), Carter-Vickers, Scales, Tierney (77. Trusty) – Nygren (77. Yamada), McGregor (C), Hatate – Forrest (71. Engels), Idah (46. Yang), Maeda.
Zarutskiy (75. Anarbekov) – Mrynskiy, Sorokin, Martynovich (C), Glazer – Tapalov, Gromyko, Arad – Edmilson (83. Ricardinho), Satpayev, Jorginho.
Sinisalo – Simpson-Pusey, McCowan, Osmand, Kenny, Bernardo, Murray.
Kalmurza – Kassabulat, Kurgin, Sadybekov, Baibek, Shirobokov, Stanojev, Gadrani, Bagdat.
26. McGregor, 31. Tierney
6. Martynovich, 31. Glazer, 90+11. Satpayev
Rozhodčí: Eskås – Engan, Dale (NOR).
Počet diváků: 56182
7. Høgh
10. Bjørtuft
25. Saltnes
54. Evjen
79. Bøving (vla.)
Haikin – Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan – Evjan, Berg, Saltnes – Määttä, Hogh, Hauge.
Christensen – Johnston, Oermann, Lavalee, Karič – Horvat, Gorenc Stankovič, Chukwuani – Grgič, Kiteišvili, Boving.
Brondo, Lund – Auklend, Bassi, Bro Hansen, Burakovsky, Fet, Helmersen, Jorgensen, Klynge, Nielsen, Riisnaes.
Biggneti, Wiener-Pucher – Aiwu, Beck, Beganović, Haider, Hierländer, Hödl, Jatta, Malic, Rozga, Wolf.
42. Berg
58. Malić, 70. Horvat
Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (všichni Švýcarsko)