Liga mistrů bez Lyonu, přemožitel Sparty nezvládl odvetu proti Fenerbahce

Francouzský přemožitel Sparty z minulého předkola po nadějné remíze 1:1 v Istanbulu nezvládl odvetu.
Turecký tým byl od začátku nebezpečnější, první šance ještě zlikvidoval slovenský brankář Greif. Jednou pomohla spojnice břevna a tyče, pak v rozmezí pěti minut udeřili útočník Muriqi a obránce Brown.
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Po hodině hry vykřesal naději belgický útočník Fofana parádním volejem. Míč poslal do sítě i jeho krajan Openda, ale gól neplatil pro těsný ofsajd, video připravilo domácí ze stejného důvodu o vyrovnání ještě jednou.
Český reprezentant Pavel Šulc, který se zotavuje po zranění kolena, vyběhl na trávník až v 75. minutě, ale prodloužení si domácí nevybojovali.
Fenerbahce hrálo Ligu mistrů naposledy v roce 2009, od té doby devětkrát ztroskotalo v předkolech, ale desátý pokus vyšel. Do osudí doprovodí Galatasaray, které se jako turecký mistr kvalifikoval přímo.
Řecký šampion AEK Atény se vrací do hlavní soutěže po osmi letech. Odvetu s Levski Sofie rozhodl už v prvním poločase. Bulharský tým jako jediný hrál od prvního předkola a v sedmi zápasech dostal jen tři góly, tentokrát inkasoval stejný příděl už do přestávky.
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Dvakrát se trefil maďarský útočník Varga, jednou Srb Jovič, který už si zahrál Ligu mistrů za Real Madrid i AC Milán. Po změně stran navíc proměnil Rumun Marin penaltu.
Po úterním postupu Bodö/Glimt uspěl i druhý norský zástupce Viking Stavanger. Před týdnem v Záhřebu smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2.
I v odvetě musel dotahovat, když skóre otevřel albánský útočník Hoxha. Tripič z penalty srovnal a po změně stran zařídili Austbo a Moi premiéru Stavangeru v elitní soutěži.
61. Fofana
24. Muriqi
29. Brown
Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner Vinicius – Tessmann, Morton, Tolisso – Nuamah, Openda, Fofana.
Ederson – Nélson Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Guendouzi, Talisca, Kanté – Greenwood, Muriqi, Oguz Aydin.
Descamps – Bidstrup, Tagliafico, Šulc, Athekame, Bacher, Mata, Boudache, De Carvalho, Himbert, Ouédrraogo, Nartey.
Çetin, Sapaz – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Müldür, Mercan, Elmaz, Nene
32. Škriniar, 90+4. Guendouzi, 90+5. Nene
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (všichni Itálie)
34. Sešlar
18. Šporar
100. Martínez
Leban – Širvys (74. Dionkou), Hrka (106. Koutris), Tutyškinas, Avdyli – Daniel (74. Verbić), Zabukovnik, Sešlar – Kvešič (106. Poplatnik), Kotnik (80. Kučys), Dukuly (80. Ivanšek)
Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Martínez (106. Ignatěnko), Pokorný, Ibrahim (73. Marcelli) – Barseghjan (73. Mustafić), Šporar (81. Čerepkai), Camara (103. Maroš)
Čalušič, Dionkou, Frelih, Ivanšek, Kolár, Koutris, Kyčys, Poplatnik, Tusha, Vancač Požeg, Verbič, Vukliševič
Čerepkai, Gajdoš, Ignatěnko, Kianga, Kozlovský, Marcelli, Maros, Matsuoka, Mustafič, Popovič, Wimmer, Yirajang
16. Širvys, 59. Avdyli, 84. Tutyškinas
54. Cruz
Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Rojo
7. Jović
12. Varga
29. Varga
55. Marin
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Filipe Relvas, Pilios – Majer (80. Zubkov), Marin (86. Arriaga), Kairinen, Koita (72. Mantalos) – Varga (80. Zini), Jović (86. Gaćinović).
Vucov – Aldair Neves, Dimitrov (C), Serafimov, Centelles – Serginho (81. Mitkov), Múbarik, Maicon (63. Kusso) – Oko-Flex (76. Soula), Reinaldo (63. Juan Perea), Everton Bala (63. Trdin).
Balamotis, Brignoli – Kutesa, Georgiev, Kaloskamis, Vida.
Vladimirov, Lukov – Hevertton Santos, Makoun, Stojančov, Rajčev.
51. Marin, 75. Pilios, 89. Zini
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (vš. FRA)
18. Tripič
48. Austbø
50. Moi
10. Hoxha
Østbø – Heggheim (62. Bjørshol), Stensness, Falchener (62. Daland), K. Haugen (82. H. Haugen) – Moi, Bell, Askildsen – Tripič (C) (82. Kvia-Egeskog), Christiansen, Austbø (89. Vevatne).
Nevistič – Valinčič (83. Galešič), Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Mišič (C) – Lisica (82. Topič), Stojkovič (82. Mudražija), Zajc (55. Kačavenda), Hoxha (67. Oršič) – Beljo.
Jacobsen, Belko – Postema, Visted, Alte, Auklend, Hansen.
Zagorac, Filipović – Goda, Radeljić, Tabinas, Prevljak, Šunta.
27. Heggheim, 51. Auklend, 52. Askildsen, 57. Tripič, 66. Bell, 76. Lunde Aarsheim (trenér)
46. McKenna, 72. Oršič
Rozhodčí: María – Cabañero, Prieto (ESP)