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Liga mistrů bez Lyonu, přemožitel Sparty nezvládl odvetu proti Fenerbahce

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  23:14

Fotbalisté Fenerbahce se radují z gólu v odvetném utkání předkola Ligy mistrů proti Lyonu. | foto: Mourad Allili / PsnewZ / ProfimediaProfimedia.cz

Fotbalisté Lyonu podlehli doma Fenerbahce 1:2 a Ligu mistrů si nezahrají. Spolu s tureckým klubem postupují AEK Atény a Viking Stavanger. Zápas mezi Celje a Slovanem Bratislava dospěl za stavu 1:1 do prodloužení. Losování s účastí Slavie je na programu ve čtvrtek, poražené týmy budou v pátek v osudí Evropské ligy společně se Spartou.

Francouzský přemožitel Sparty z minulého předkola po nadějné remíze 1:1 v Istanbulu nezvládl odvetu.

Turecký tým byl od začátku nebezpečnější, první šance ještě zlikvidoval slovenský brankář Greif. Jednou pomohla spojnice břevna a tyče, pak v rozmezí pěti minut udeřili útočník Muriqi a obránce Brown.

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Po hodině hry vykřesal naději belgický útočník Fofana parádním volejem. Míč poslal do sítě i jeho krajan Openda, ale gól neplatil pro těsný ofsajd, video připravilo domácí ze stejného důvodu o vyrovnání ještě jednou.

Český reprezentant Pavel Šulc, který se zotavuje po zranění kolena, vyběhl na trávník až v 75. minutě, ale prodloužení si domácí nevybojovali.

Fenerbahce hrálo Ligu mistrů naposledy v roce 2009, od té doby devětkrát ztroskotalo v předkolech, ale desátý pokus vyšel. Do osudí doprovodí Galatasaray, které se jako turecký mistr kvalifikoval přímo.

Řecký šampion AEK Atény se vrací do hlavní soutěže po osmi letech. Odvetu s Levski Sofie rozhodl už v prvním poločase. Bulharský tým jako jediný hrál od prvního předkola a v sedmi zápasech dostal jen tři góly, tentokrát inkasoval stejný příděl už do přestávky.

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Dvakrát se trefil maďarský útočník Varga, jednou Srb Jovič, který už si zahrál Ligu mistrů za Real Madrid i AC Milán. Po změně stran navíc proměnil Rumun Marin penaltu.

Po úterním postupu Bodö/Glimt uspěl i druhý norský zástupce Viking Stavanger. Před týdnem v Záhřebu smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2.

I v odvetě musel dotahovat, když skóre otevřel albánský útočník Hoxha. Tripič z penalty srovnal a po změně stran zařídili Austbo a Moi premiéru Stavangeru v elitní soutěži.

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
Olympique Lyon Olympique Lyon : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:2)

první zápas 1:1 - postupuje tým Fenerbahce Istanbul

Góly:
61. Fofana
Góly:
24. Muriqi
29. Brown
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner Vinicius – Tessmann, Morton, Tolisso – Nuamah, Openda, Fofana.
Sestavy:
Ederson – Nélson Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Guendouzi, Talisca, Kanté – Greenwood, Muriqi, Oguz Aydin.
Náhradníci:
Descamps – Bidstrup, Tagliafico, Šulc, Athekame, Bacher, Mata, Boudache, De Carvalho, Himbert, Ouédrraogo, Nartey.
Náhradníci:
Çetin, Sapaz – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Müldür, Mercan, Elmaz, Nene
Žluté karty:
Žluté karty:
32. Škriniar, 90+4. Guendouzi, 90+5. Nene

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (všichni Itálie)

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
zápas probíhá
NK Celje NK Celje : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1:2 (1:1)
Góly:
34. Sešlar
Góly:
18. Šporar
100. Martínez
Sestavy:
Leban – Širvys (74. Dionkou), Hrka (106. Koutris), Tutyškinas, Avdyli – Daniel (74. Verbić), Zabukovnik, Sešlar – Kvešič (106. Poplatnik), Kotnik (80. Kučys), Dukuly (80. Ivanšek)
Sestavy:
Takáč – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Martínez (106. Ignatěnko), Pokorný, Ibrahim (73. Marcelli) – Barseghjan (73. Mustafić), Šporar (81. Čerepkai), Camara (103. Maroš)
Náhradníci:
Čalušič, Dionkou, Frelih, Ivanšek, Kolár, Koutris, Kyčys, Poplatnik, Tusha, Vancač Požeg, Verbič, Vukliševič
Náhradníci:
Čerepkai, Gajdoš, Ignatěnko, Kianga, Kozlovský, Marcelli, Maros, Matsuoka, Mustafič, Popovič, Wimmer, Yirajang
Žluté karty:
16. Širvys, 59. Avdyli, 84. Tutyškinas
Žluté karty:
54. Cruz

Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Rojo

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
AEK Atény AEK Atény : Levski Sofia Levski Sofia 4:0 (3:0)

první zápas 0:0 - postupuje tým AEK Atény

Góly:
7. Jović
12. Varga
29. Varga
55. Marin
Góly:
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Filipe Relvas, Pilios – Majer (80. Zubkov), Marin (86. Arriaga), Kairinen, Koita (72. Mantalos) – Varga (80. Zini), Jović (86. Gaćinović).
Sestavy:
Vucov – Aldair Neves, Dimitrov (C), Serafimov, Centelles – Serginho (81. Mitkov), Múbarik, Maicon (63. Kusso) – Oko-Flex (76. Soula), Reinaldo (63. Juan Perea), Everton Bala (63. Trdin).
Náhradníci:
Balamotis, Brignoli – Kutesa, Georgiev, Kaloskamis, Vida.
Náhradníci:
Vladimirov, Lukov – Hevertton Santos, Makoun, Stojančov, Rajčev.
Žluté karty:
51. Marin, 75. Pilios, 89. Zini
Žluté karty:

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (vš. FRA)

Liga mistrů
4. předkolo - Play-off 26. 8. 2026 21:00
Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 3:1 (1:1)

první zápas 2:2 - postupuje tým Viking FK Stavanger

Góly:
18. Tripič
48. Austbø
50. Moi
Góly:
10. Hoxha
Sestavy:
Østbø – Heggheim (62. Bjørshol), Stensness, Falchener (62. Daland), K. Haugen (82. H. Haugen) – Moi, Bell, Askildsen – Tripič (C) (82. Kvia-Egeskog), Christiansen, Austbø (89. Vevatne).
Sestavy:
Nevistič – Valinčič (83. Galešič), Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Mišič (C) – Lisica (82. Topič), Stojkovič (82. Mudražija), Zajc (55. Kačavenda), Hoxha (67. Oršič) – Beljo.
Náhradníci:
Jacobsen, Belko – Postema, Visted, Alte, Auklend, Hansen.
Náhradníci:
Zagorac, Filipović – Goda, Radeljić, Tabinas, Prevljak, Šunta.
Žluté karty:
27. Heggheim, 51. Auklend, 52. Askildsen, 57. Tripič, 66. Bell, 76. Lunde Aarsheim (trenér)
Žluté karty:
46. McKenna, 72. Oršič

Rozhodčí: María – Cabañero, Prieto (ESP)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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