Uspokojení? Nehrozí, máme vyšší cíle, řekl Friis po postupu. Z posil je nadšený

Ale stoprocentně přesvědčivý výkon to od Sparty nebyl, zvlášť v obraně měla často problémy. O kritice hráčů nicméně Friis nechtěl slyšet ani slovo.

„Pokud si chcete na někoho stěžovat, stěžujte si na mě a ne na hráče, já vymýšlím sestavu a mám za ni zodpovědnost,“ zdůraznil.

Uklidňuje vás, že máte jistou přinejhorším Konferenční ligu?

Tuším, kam tím míříte, ale v žádném případě nejsme uspokojení. Naším hlavním cílem je Liga mistrů a o tu budeme bojovat. Tohle byl první krok, máme radost, ale ještě nejsme tam, kde chceme být.

Soupeř dvakrát zvládl utkání vyrovnat. Byl jste nervózní?

Samozřejmě bych byl radši, kdybychom nedostali žádný gól, ale navzdory tomu jsem byl v klidu. V zápase jsme hráli dobře, ačkoli se nám nevyhnuly chyby, kterých soupeř využil, celkově to byl z naší strany dobrý zápas a měli jsme ho pod kontrolou.

Jak se vám líbil výkon Davida Pavelky na stoperu?

Jsem s jeho výkonem spokojený. Nasadil jsem ho na nezvyklou pozici, ale věděl jsem, že si s tím zvládne poradit. Není to stoper, ale může tam hrát. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí, odehrál povedený zápas a jeho zkušenosti nám pomáhaly.

Vedle něj hrál na stoperu Mathias Ross, nalevo pak spolupracovali Imanol García s Ermalem Krasniqim. Jak se vám zatím nové posily jeví?

Jsem s nimi spokojený stejně jako se zbytkem týmu. Každá posila vám do týmu přinese čerstvou krev a my jsme je přivedli s tím, že nám můžou pomoct. Teď už je to na nich, ale myslím, že dosud si vedli dobře. Všichni tři přišli z různých fotbalových kultur, musí si zvyknout na nové prostředí, ale zatím jsem z nich opravdu nadšený. Ale je nutno dodat, že každý z nich má úplně odlišné kvality...

Ano?

Imanol je technicky vyspělý a v české lize vyniká, moc takových hráčů tady nemáme. Krasniqi si také rozumí s balonem, ale musí si zvyknout na intenzitu zdejšího prostředí. Ross je klasický obránce a myslím, že z nich zapadne nejrychleji. A pro mě je důležité, že se rychle stali součástí kabiny a rozumí si se spoluhráči.

Třetí gól v letošní sezoně vstřelil Victor Olatunji. Čím to je, že se mu tak daří?

Víme, že umí dělat problémy obranám soupeře, což už nám ukázal v loňské sezoně, třeba v zápasech v evropských pohárech. Je silný a má všechny dovednosti, které útočník potřebuje. Samozřejmě máme více gólových hráčů, ale je pěkné, když někdo z nich vyniká. Na Strahově jsme během přípravy položili dobré základy a konkrétně on od léta pracuje tvrdě, takže mě jeho výkony nepřekvapují.

V další fázi kvalifikace o Ligu mistrů vás čeká FCSB nebo Maccabi Tel Aviv. Koho byste radši?

Mám okolo sebe strašně moc pracovitých lidí, kteří se zabývají oběma týmy a ve středu budeme sledovat jejich zápas. Hráli jsme hodně zápasů, hodně nás jich ještě čeká, takže v tuhle chvíli vám řeknu, že nevím. Opravdu nevím, takže vám tu nebudu říkat něco, co není pravda.

Máte nabitý program, ještě před další fází kvalifikace vás v pátek čeká ligový zápas. Není pro tým složité takhle přepínat mezi soutěžemi? Neztrácí hráči motivaci?

S motivací nemáme žádný problém. Pro mě je nejdůležitější, aby hráči byli pořád hladoví, ať už hrajeme s Duklou nebo v Evropě. Dosud jsme vyhráli všechny čtyři zápasy, které nás dostaly do téhle pozice, ale musíme v tom pokračovat, je to na nás. Rozhodně necítím, že by hráči nebyli motivovaní. Výher není nikdy dost a my toužíme po dalších.