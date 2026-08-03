Priske před Lyonem: Pomohl nám vrchní skaut Karabec. Slavii jsme také sledovali

Naposledy se stejnou myšlenkou nastupovala Sparta ke třetímu předkolu mistrovské fáze Ligy mistrů, kdy v létě 2024 narazila na dánskou Kodaň. Po bezgólové remíze 0:0 odehrála divoký domácí zápas, jenž nezvládla v penaltovém rozstřelu po výsledku 3:3.
Sparta – Lyon
úterý 20.00
Rozhodčí: Gözübüyük - Inia, Honig - Van Boekel (video, všichni Niz.)
Absence: Kofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna, Vydra (všichni zranění + nejsou na soupisce), Vindahl, Vitályos (oba zranění) – Niakhaté, Tagliafico (oba trest za ČK), Bidstrup, Morton, Openda, Šulc, Tessmann (všichni nejistý start)
Tehdy však musela ještě do závěrečného předkola Evropské ligy, kde si skupinu vybojovala dvojzápasem s chorvatským Dinamem Záhřeb.
Tentokrát se při případném vypadnutí přestěhuje rovnou do základní fáze. První krok udělá už v úterý večer na Letné.
„Jasně, že je to trochu jiný pocit, když víte, že vás pak nečeká žádné další kolo nebo třeba rovnou končíte v pohárech jako loni. My ale uděláme všechno pro to, abychom hráli v nejlepší soutěži Evropy,“ dodal Priske.
Nicméně vás čeká nejsilnější soupeř z kvalifikace, pak buď turecké Fenerbahce, nebo Sturm Graz.
Už když jsme skončili v lize druzí, nám bylo jasné, že to nebude snadné. Cesta do Ligy mistrů je složitá vždy, ale další soupeře zatím neřeším. Důležité je, co předvedeme s Lyonem.
Jak jste soupeře analyzoval? Zatím nezačal ligu.
Sledovali jsme zápasy minulé sezony i přípravná utkání, ty dost zevrubně. Hodně točili sestavou, takže na definitivní podobu si musíme počkat až na úterý. Na druhou stranu lze obecně tvrdit, že jsou hodně silní. Pomohl nám i vrchní skaut Adam Karabec, který referoval o jejich silných stránkách i individualitách. Lyon patří k nejlepším v Evropě, takže nás čeká velká výzva. Víme však dobře, že na Letné jsme schopní dokázat velké věci.
Jak vám konkrétně Karabec pomohl? Měli jste sezení u videa?
To úplně ne. Jeden z asistentů, který má zápas na starosti, si jejich zápasy důkladně analyzoval a pak je s Karou probírali. Je to normální, protože hráč ví o klubu něco navíc, zná jejich tréninky i taktickou přípravu. Je to zkrátka taková kombinace obou přístupů.
|
Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz
Nebudete Karabce mírnit, aby proti bývalým spoluhráčům nebyl přemotivovaný?
Nečekám, že by takový byl. Určitě se chce předvést a bojovat za Spartu, ukázat trenérovi Lyonu, že je dobrým hráčem. Celý týden je v klidu, na zápas se těší, ale nic nepřehání. Ví, že se musí soustředit hlavně na svůj výkon.
Pomohl vám při přípravě i zápas Lyonu se Slavií, která vyhrála 2:0?
Jistě, i na momenty z tohoto utkání jsme koukali. Doufejme, že se nám podaří si něco přenést i do zápasu.
Vnímáte i finanční potíže Lyonu? Klub musí například prodávat nejlepší hráče.
Není to úplně otázka na mě, já na tohle nemám příliš jasný názor. Soustředím se hlavně na zápas a to, co se děje v pozadí, se mě netýká. S klukama chci hlavně postoupit do dalšího kola.
Což se může zdát jako těžký úkol. České týmy neporazily ty francouzské třináctkrát z posledních čtrnácti zápasů.
Nemusí jít nutně o Francii jako takovou, pořád patří mezi pět nejlepších lig v Evropě a takové zápasy jsou těžké nehledě na zemi. Vy mě znáte, já jsem vždycky pozitivní, takže doufám, že uhrajeme dobrý výsledek a v odvetě uspějeme. Ve fotbale je možné všechno, musíme předvést dobrý výkon a uvidíme. Víme, čeho jsou české týmy v pohárech občas schopné. A já věřím, že se to zase povede.
Jak jsou na tom hráči, kteří kvůli zranění nebyli v nové sezoně k dispozici?
K dispozici už máme po kratší pauze Ebrimu Singhateha, jinak se nic zásadního nezměnilo. Najít správnou sestavu je těžké vždycky, je to hodně o diskuzích a nápadech. Záleží také na herním plánu.
Přemýšlíte i nad tím, jak oživit Lukáše Haraslína?
Nad tím často uvažuju. Šulo je pro nás nesmírně důležitý a během úvodních dvou zápasů jsme od něj měli vysoká očekávání. On od sebe také čeká víc a já věřím, že se nakopne a v rozhodujících momentech se na něj budeme moci spolehnout, protože je pro nás klíčový.
A jak vnímáte výkony Josimara Alcócera, kostarické posily?
U nováčků to tak bývá, že jim adaptace trvá trochu déle. Navíc teď hrál napravo na nezvyklé pozici, což zatím nemusí být stoprocentní. Víme ale, že svou kvalitu postupem času ukáže a přenese si ji i do zápasů.