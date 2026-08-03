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Priske před Lyonem: Pomohl nám vrchní skaut Karabec. Slavii jsme také sledovali

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  15:15
Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu.

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu. | foto: ČTK

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu.
Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu.
Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před zápasem proti...
Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před zápasem proti...
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Poprvé po třech letech vstupují sparťanští fotbalisté do evropských pohárů s jistotou, že si jistě zahrají základní fázi jedné ze tří soutěží. Když nevyjde dvojzápas s Lyonem, čeká je rovnou osm utkání v Evropské lize. „Na selhání se ale vůbec nesoustředím. Naším cílem je hrát v té nejlepší soutěži,“ zdůraznil dánský kouč Brian Priske.

Naposledy se stejnou myšlenkou nastupovala Sparta ke třetímu předkolu mistrovské fáze Ligy mistrů, kdy v létě 2024 narazila na dánskou Kodaň. Po bezgólové remíze 0:0 odehrála divoký domácí zápas, jenž nezvládla v penaltovém rozstřelu po výsledku 3:3.

Sparta – Lyon

úterý 20.00

Rozhodčí: Gözübüyük - Inia, Honig - Van Boekel (video, všichni Niz.)

Absence: Kofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna, Vydra (všichni zranění + nejsou na soupisce), Vindahl, Vitályos (oba zranění) – Niakhaté, Tagliafico (oba trest za ČK), Bidstrup, Morton, Openda, Šulc, Tessmann (všichni nejistý start)

Tehdy však musela ještě do závěrečného předkola Evropské ligy, kde si skupinu vybojovala dvojzápasem s chorvatským Dinamem Záhřeb.

Tentokrát se při případném vypadnutí přestěhuje rovnou do základní fáze. První krok udělá už v úterý večer na Letné.

„Jasně, že je to trochu jiný pocit, když víte, že vás pak nečeká žádné další kolo nebo třeba rovnou končíte v pohárech jako loni. My ale uděláme všechno pro to, abychom hráli v nejlepší soutěži Evropy,“ dodal Priske.

Nicméně vás čeká nejsilnější soupeř z kvalifikace, pak buď turecké Fenerbahce, nebo Sturm Graz.
Už když jsme skončili v lize druzí, nám bylo jasné, že to nebude snadné. Cesta do Ligy mistrů je složitá vždy, ale další soupeře zatím neřeším. Důležité je, co předvedeme s Lyonem.

Jak jste soupeře analyzoval? Zatím nezačal ligu.
Sledovali jsme zápasy minulé sezony i přípravná utkání, ty dost zevrubně. Hodně točili sestavou, takže na definitivní podobu si musíme počkat až na úterý. Na druhou stranu lze obecně tvrdit, že jsou hodně silní. Pomohl nám i vrchní skaut Adam Karabec, který referoval o jejich silných stránkách i individualitách. Lyon patří k nejlepším v Evropě, takže nás čeká velká výzva. Víme však dobře, že na Letné jsme schopní dokázat velké věci.

Jak vám konkrétně Karabec pomohl? Měli jste sezení u videa?
To úplně ne. Jeden z asistentů, který má zápas na starosti, si jejich zápasy důkladně analyzoval a pak je s Karou probírali. Je to normální, protože hráč ví o klubu něco navíc, zná jejich tréninky i taktickou přípravu. Je to zkrátka taková kombinace obou přístupů.

Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz

Nebudete Karabce mírnit, aby proti bývalým spoluhráčům nebyl přemotivovaný?
Nečekám, že by takový byl. Určitě se chce předvést a bojovat za Spartu, ukázat trenérovi Lyonu, že je dobrým hráčem. Celý týden je v klidu, na zápas se těší, ale nic nepřehání. Ví, že se musí soustředit hlavně na svůj výkon.

Pomohl vám při přípravě i zápas Lyonu se Slavií, která vyhrála 2:0?
Jistě, i na momenty z tohoto utkání jsme koukali. Doufejme, že se nám podaří si něco přenést i do zápasu.

Vnímáte i finanční potíže Lyonu? Klub musí například prodávat nejlepší hráče.
Není to úplně otázka na mě, já na tohle nemám příliš jasný názor. Soustředím se hlavně na zápas a to, co se děje v pozadí, se mě netýká. S klukama chci hlavně postoupit do dalšího kola.

Což se může zdát jako těžký úkol. České týmy neporazily ty francouzské třináctkrát z posledních čtrnácti zápasů.
Nemusí jít nutně o Francii jako takovou, pořád patří mezi pět nejlepších lig v Evropě a takové zápasy jsou těžké nehledě na zemi. Vy mě znáte, já jsem vždycky pozitivní, takže doufám, že uhrajeme dobrý výsledek a v odvetě uspějeme. Ve fotbale je možné všechno, musíme předvést dobrý výkon a uvidíme. Víme, čeho jsou české týmy v pohárech občas schopné. A já věřím, že se to zase povede.

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu.
Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Lyonu.

Jak jsou na tom hráči, kteří kvůli zranění nebyli v nové sezoně k dispozici?
K dispozici už máme po kratší pauze Ebrimu Singhateha, jinak se nic zásadního nezměnilo. Najít správnou sestavu je těžké vždycky, je to hodně o diskuzích a nápadech. Záleží také na herním plánu.

Přemýšlíte i nad tím, jak oživit Lukáše Haraslína?
Nad tím často uvažuju. Šulo je pro nás nesmírně důležitý a během úvodních dvou zápasů jsme od něj měli vysoká očekávání. On od sebe také čeká víc a já věřím, že se nakopne a v rozhodujících momentech se na něj budeme moci spolehnout, protože je pro nás klíčový.

A jak vnímáte výkony Josimara Alcócera, kostarické posily?
U nováčků to tak bývá, že jim adaptace trvá trochu déle. Navíc teď hrál napravo na nezvyklé pozici, což zatím nemusí být stoprocentní. Víme ale, že svou kvalitu postupem času ukáže a přenese si ji i do zápasů.

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3. předkolo

Ararat-Armenia Jerevan vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
4.8. 18:00
  • 2.78
  • 3.26
  • 2.50
Mjällby AIF vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
4.8. 18:00
  • 2.09
  • 3.56
  • 3.51
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
4.8. 19:30
  • 3.87
  • 3.79
  • 1.85
Levski Sofia vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
4.8. 19:30
  • 1.63
  • 3.61
  • 5.67
AC Sparta Praha vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 3.33
  • 3.68
  • 2.12
Saint-Gilloise vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 2.19
  • 3.73
  • 2.95
Olympiakos Pireus vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 1.55
  • 4.24
  • 5.47
Dinamo Záhřeb vs. FK Kauno Žalgiris //www.idnes.cz/sport
4.8. 20:00
  • 1.16
  • 7.44
  • 16.90
AGF Aarhus vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
5.8. 18:30
  • 1.66
  • 3.87
  • 4.91
Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:00
  • 1.36
  • 4.92
  • 8.11
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AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
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Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
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Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
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Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
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Paris Saint-Germain
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