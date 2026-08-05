Po Slavii nedal penaltu ani Spartě. Kouč Lyonu pak přemítal: Zřejmě to bylo klíčové

„Zřejmě to klíčový moment byl. Možná by utkání vypadalo jinak, Sparta by musela hru otevřít, ale těžko říct, jak by to celé dopadlo,“ líčil portugalský kouč Paulo Fonseca v rozhovoru pro Prima Sport.
Tolissa nepokáral, přestože věděl, že tenhle moment celý zápas zlomil. Sparta chvíli předtím srovnala a po penaltě zápas otočila. Selhání jí v mezičase nakoplo, místo aby se sesypala po nešikovném faulu Adama Ševínského.
Přitom právě Tolisso se k penaltě postavil podruhé v krátkém čase, v přípravném utkání se Slavií (0:2) svůj pokus rovněž neproměnil.
„Musím přiznat, že při penaltě mi dobře nebylo. Zrovna jsme vyrovnali, dostali se do zápasu a zase taková rána. Naštěstí ji nedal a my šli zase nahoru,“ řekl sparťanský záložník Adam Karabec, který v Lyonu minulou sezonu působil na hostování. Teď svůj bývalý tým skolil, z čehož měl velkou radost.
„Sparta je známá jako velký a silný tým, dnes dostála své pověsti. Jejich výkon mě určitě nepřekvapil,“ řekl Fonseca.
Do odvety si Lyon odváží jednogólové manko, které se však pokusí otočit na stadionu pro šedesát tisíc lidí.
„Těžké to určitě bude. Nicméně to ještě neznamená, že se to nedá. Nastoupíme doma a poženou nás fanoušci. Je pravda, že do toho budeme muset dát víc a víc se soustředit na obranu než na Spartě, musíme i lépe napadat. Určitě máme na víc. Jsem přesvědčený, že postoupíme,“ dodal portugalský kouč.
Na své tiskové konferenci odpovídal francouzsky, v závěru si ale ještě vzal slovo a v angličtině poděkoval: „Přivítání v Praze bylo úžasné. Lidé se k nám chovali opravdu hezky. Doufám, že to samé předvedeme i v Lyonu, abyste se tam cítili tak jako my tady. V Praze bylo moc hezky, atmosféra na stadionu byla skvělá. Děkuju moc.“