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Po Slavii nedal penaltu ani Spartě. Kouč Lyonu pak přemítal: Zřejmě to bylo klíčové

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  12:50
Corentin Tolisso, kapitán Lyonu, při pokutovém kopu tváří v tvář brankáři...

Corentin Tolisso, kapitán Lyonu, při pokutovém kopu tváří v tvář brankáři Sparty Jakubu Surovčíkovi přestřelil bránu.Pražané za dvě minuty duel otočili. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisty Lyonu proti Spartě vedl portugalský trenér Paulo Fonseca.
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Vystřelil prudce, nejspíš i do míst, kam by sparťanský brankář Jakub Surovčík nedosáhl. Jenže balon se zvedl až moc, což domácí tribuny oslavily možná víc než vstřelené góly. Corentin Tolisso, kapitán lyonských fotbalistů, neproměnil na Letné klíčový pokutový kop, po kterém francouzský tým inkasoval na 1:2.

„Zřejmě to klíčový moment byl. Možná by utkání vypadalo jinak, Sparta by musela hru otevřít, ale těžko říct, jak by to celé dopadlo,“ líčil portugalský kouč Paulo Fonseca v rozhovoru pro Prima Sport.

Tolissa nepokáral, přestože věděl, že tenhle moment celý zápas zlomil. Sparta chvíli předtím srovnala a po penaltě zápas otočila. Selhání jí v mezičase nakoplo, místo aby se sesypala po nešikovném faulu Adama Ševínského.

cnnprima

Sparta přežila penaltu Lyonu. Corentin Tolisso přestřelil.

4. srpna 2026 v 21:34, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 11:08
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Přitom právě Tolisso se k penaltě postavil podruhé v krátkém čase, v přípravném utkání se Slavií (0:2) svůj pokus rovněž neproměnil.

„Musím přiznat, že při penaltě mi dobře nebylo. Zrovna jsme vyrovnali, dostali se do zápasu a zase taková rána. Naštěstí ji nedal a my šli zase nahoru,“ řekl sparťanský záložník Adam Karabec, který v Lyonu minulou sezonu působil na hostování. Teď svůj bývalý tým skolil, z čehož měl velkou radost.

„Sparta je známá jako velký a silný tým, dnes dostála své pověsti. Jejich výkon mě určitě nepřekvapil,“ řekl Fonseca.

Paulo Fonseca, trenér Lyonu, při zápase na Spartě svým hráčům neúnavně rozdával taktické pokyny.

Do odvety si Lyon odváží jednogólové manko, které se však pokusí otočit na stadionu pro šedesát tisíc lidí.

„Těžké to určitě bude. Nicméně to ještě neznamená, že se to nedá. Nastoupíme doma a poženou nás fanoušci. Je pravda, že do toho budeme muset dát víc a víc se soustředit na obranu než na Spartě, musíme i lépe napadat. Určitě máme na víc. Jsem přesvědčený, že postoupíme,“ dodal portugalský kouč.

Na své tiskové konferenci odpovídal francouzsky, v závěru si ale ještě vzal slovo a v angličtině poděkoval: „Přivítání v Praze bylo úžasné. Lidé se k nám chovali opravdu hezky. Doufám, že to samé předvedeme i v Lyonu, abyste se tam cítili tak jako my tady. V Praze bylo moc hezky, atmosféra na stadionu byla skvělá. Děkuju moc.“

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