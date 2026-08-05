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Priske burcoval v kabině: Takhle musíte hrát pokaždé. Myslete na to před spaním!

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  11:10
Sparťanský trenér Brian Priske slaví vítězství nad Lyonem ve třetím předkole...

Sparťanský trenér Brian Priske slaví vítězství nad Lyonem ve třetím předkole Ligy mistrů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Často se nad tím pozastavuje. Konzistence. „Až půjdete spát, stejně nebudete moct usnout, přemýšlejte nad tím, jak jste hráli,“ apeloval kouč sparťanských fotbalistů na své svěřence v kabině. „Takhle bychom měli vypadat každý zápas.“

Emotivní video se záběry z pozápasového proslovu dánského trenéra zveřejnil klub na sociálních sítích po otočce na 2:1 proti francouzskému Lyonu ve třetím předkole Ligy mistrů.

„Přesně takový výkon chceme vidět, takovou energii musíme ukázat pokaždé,“ burcoval po domácím vítězství v útrobách Letné.

Sparta se proti papírově silnějšímu soupeři nevzdala, nezastavil ji ani smolný vlastní gól Suchomela. Do druhé půle nastoupila stejně jako do té první a zápas otočila dvěma trefami. Přestože mezi nimi čelila penaltě, kterou Tolisso neproměnil.

„O poločase jsem chtěl, abychom zůstali klidní a pokračovali stále stejně,“ líčil Priske na tiskové konferenci. V kabině pak vyzdvihl debutanta Romana Macka: „Máca, velký respekt!“

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„Takovou energii musíme předvádět ať už hrajeme kdekoli,“ zdůrazňoval hráčům dánský kouč. „Můžeme mít zrovna špatný den, kdy nám budou balony odskakovat od nohy, ale stejně musíme jezdit, makat a dát do zápasu všechno,“ dodal.

„V hlavě musíte mít jedinou věc: chci vyhrát. Ať jsme outsider nebo favorit, porazit chceme všechny. Začínáme už v sobotu,“ zvolal.

Sparta před odvetou ve Francii pokračuje ligovým zápasem v Mladé Boleslavi, kde naposledy na jaře vypadla z domácího poháru na penalty. A právě tam bude přístup hráčů v průběhu dobře rozehraného pohárového dvojutkání klíčový.

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Borussia Dortmund
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FK Karabach
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Bruggy
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