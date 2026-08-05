Priske burcoval v kabině: Takhle musíte hrát pokaždé. Myslete na to před spaním!

Emotivní video se záběry z pozápasového proslovu dánského trenéra zveřejnil klub na sociálních sítích po otočce na 2:1 proti francouzskému Lyonu ve třetím předkole Ligy mistrů.
„Přesně takový výkon chceme vidět, takovou energii musíme ukázat pokaždé,“ burcoval po domácím vítězství v útrobách Letné.
It starts on Saturday 😤 pic.twitter.com/3rG1hQDjvv— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 4, 2026
Sparta se proti papírově silnějšímu soupeři nevzdala, nezastavil ji ani smolný vlastní gól Suchomela. Do druhé půle nastoupila stejně jako do té první a zápas otočila dvěma trefami. Přestože mezi nimi čelila penaltě, kterou Tolisso neproměnil.
„O poločase jsem chtěl, abychom zůstali klidní a pokračovali stále stejně,“ líčil Priske na tiskové konferenci. V kabině pak vyzdvihl debutanta Romana Macka: „Máca, velký respekt!“
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„Takovou energii musíme předvádět ať už hrajeme kdekoli,“ zdůrazňoval hráčům dánský kouč. „Můžeme mít zrovna špatný den, kdy nám budou balony odskakovat od nohy, ale stejně musíme jezdit, makat a dát do zápasu všechno,“ dodal.
Big respect, Máca 👏— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 4, 2026
…ale bude to macatý 🤑 pic.twitter.com/8x7qvE5nlE
„V hlavě musíte mít jedinou věc: chci vyhrát. Ať jsme outsider nebo favorit, porazit chceme všechny. Začínáme už v sobotu,“ zvolal.
Sparta před odvetou ve Francii pokračuje ligovým zápasem v Mladé Boleslavi, kde naposledy na jaře vypadla z domácího poháru na penalty. A právě tam bude přístup hráčů v průběhu dobře rozehraného pohárového dvojutkání klíčový.