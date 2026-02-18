ONLINE: Newcastle v Lize mistrů drtí Karabach, Leverkusen vyzve Olympiakos

Autor: ,
Sledujeme online   18:47
Zbylé čtyři úvodní vyřazovací zápasy nabízí středeční program fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Newcastle na půdě Karabachu, ve 21 hodin pak Leverkusen i s Patrikem Schickem vyzve řecký Olympiakos, Atlético Madrid se utká s Bruggami a Bodö/Glimt zkusí zaskočit favorizovaný Inter Milán. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Hráči Newcastlu slaví gól proti PSG. | foto: AP

První čtyři zápasy předkola play off byly na programu v úterý, teď následují další čtyři. Odvety jsou na programu za týden.

Ázerbájdžánský Karabach byl jedním z největších překvapení ligové fáze, v níž se umístil na 22. místě. Teď ho čeká favorizovaný Newcastle, jenž získal ještě o čtyři body víc a skončil dvanáctý.

Středeční zápasy Ligy mistrů ONLINE

Každé utkání vyřazovací fáze sledujeme minutu po minutě

České fanoušky bude hodně zajímat zápas Leverkusenu s Olympiakosem. Jednak kvůli útočníku Schickovi, ale také proto, že případné vyřazení řeckého celku by pomohlo českému koeficientu.

Postup Bodö/Glimt byl podobnou senzací jako v případě Karabachu. Norský klub, jenž hrál i se Slavií (2:2), se mezi nejlepších čtyřiadvacet týmů vměstnal až v posledních dvou zápasech – nejprve výhrou nad Manchesterem City (3:1) a pak zvítězil i na hřišti Atlétika Madrid (2:1). Jak si povede proti Interu?

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Právě Atlético jde ve středu také do akce, čekají ho belgické Bruggy.

Liga mistrů
18. 2. 2026 18:45
zápas probíhá
FK Karabach FK Karabach : Newcastle United Newcastle United 0:3 (-:-)
Góly:
Góly:
3. A. Gordon
8. Thiaw
.
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade (22. Bolt), K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Montiel, Zoubir (C) – Durán.
Sestavy:
Pope – Trippier (C), Thiaw, Burn, L. Hall – Tonali, Willock – Elanga, Woltemade, Barnes – A. Gordon.
Náhradníci:
Buntić, Ramazanov – Addai, Bajramov, Džabrajilzade, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kady, Kaščuk, Máí, Gurbanli.
Náhradníci:
Ramsdale, Ruddy – Joelinton, A. Murphy, J. Murphy, Neave, Osula, Ramsey, Shahar.

Rozhodčí: Eskas – Engan, Bashevkin (vš. NOR)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 2. 2026 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 2. 2026 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 2. 2026 21:00
Bruggy Bruggy : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
FK Karabach vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
18.2. 18:45
  • 8.97
  • 5.99
  • 1.32
Bruggy vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 3.79
  • 3.85
  • 1.98
Bodo/Glimt vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 4.71
  • 4.28
  • 1.72
Olympiakos Pireus vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 2.52
  • 3.35
  • 3.02
Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
25.2. 18:45
  • 2.04
  • 3.72
  • 3.28
Real Madrid vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
25.2. 21:00
  • 1.45
  • 4.82
  • 5.96
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

ONLINE: Karabach hostí v Lize mistrů Newcastle, Leverkusen vyzve Olympiakos

Sledujeme online
Hráči Newcastlu slaví gól proti PSG.

Zbylé čtyři úvodní vyřazovací zápasy nabízí středeční program fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Newcastle na půdě Karabachu, ve 21 hodin pak Leverkusen i s Patrikem Schickem vyzve řecký...

18. února 2026  18:47

Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Míč zpracováváv Georgios Kyriopoulos z Panathinaikosu, na zádech má Denise...

Plzeňští fotbalisté mají před sebou play-off Evropské ligy. V něm vyzvou řecký Panathinaikos. K prvnímu duelu nastoupí na hřišti soupeře ve čtvrtek 19. února. Kde můžete zápas sledovat živě? To i...

18. února 2026  18:26

Sigma čelí výzvě. Lausanne? Jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí, říká Janotka

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

Za měsíc to bude 34 let od doby, kdy se v Olomouci naposledy hrála jarní část evropských pohárů. Tehdy přijel Real Madrid, s nímž Sigma díky gólu současného generálního sportovního manažera Pavla...

18. února 2026  18:21

Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly...

V domácí soutěži se po dvou ztrátách propadl na pátou příčku, vypadl z Italského poháru a v úvodním osmifinále Champions League dostal pět gólů v Turecku. Slavný Juventus Turín během pár dnů ztrácí...

18. února 2026  14:53

Za sebe i za všechny české kluby. Plzeň má proti Panathinaikosu zvláštní poslání

Sampson Dweh ukázkově brání Milose Pantovice.

Před dvěma měsíci si to „vyzkoušeli“, ve čtvrtek to bude na rozlehlém Olympijském stadionu v Aténách už „naostro“. Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek večer proti domácímu Panathinaikosu rozehrají...

18. února 2026

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Sudí Francois Letexier přerušuje zápas Benfiky s Realem Madrid poté, co si...

Během krátké chvíle na sebe dvakrát upoutal pozornost. Nejprve fotbalově, když krásně vymetl šibenici a vstřelil gól, jenž nakonec Realu Madrid v Lize mistrů vyhrál zápas (1:0). O pár okamžiků...

18. února 2026  11:16

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Galatasaray nasázel Juventusu pět gólů, výhru Realu poznamenal incident

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Obhájce trofeje ve fotbalové Lize mistrů Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části vítězstvím 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2. Real Madrid vrátil Benfice Lisabon tři týdny starou porážku...

17. února 2026  18:35,  aktualizováno  23:20

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Stabilita, mentalita, výkonnost. Coufala si v Hoffenheimu považují, má nový kontrakt

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

O víkendu proti Freiburgu přihrál na dva góly, o dva dny později fotbalový reprezentant Vladimír Coufal z Hoffenheimu slavnostně pózoval se sportovním ředitelem Andreasem Schickerem a svým dresem s...

17. února 2026  17:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti...

Dvanáct semifinálových účastí za posledních deset let, z toho pět triumfů. Španělské fotbalové kluby jsou v moderní éře Ligy mistrů nejúspěšnější. Vyřazovací část letošního ročníku začíná právě v...

17. února 2026  16:49

Saka prodloužil smlouvu s Arsenalem. Bude nejlépe placeným fotbalistou týmu

Bukayo Saka (Arsenal) po vstřeleném gólu.

Anglický fotbalový reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300...

17. února 2026  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.