ONLINE: Newcastle v Lize mistrů drtí Karabach, Leverkusen vyzve Olympiakos

První čtyři zápasy předkola play off byly na programu v úterý, teď následují další čtyři. Odvety jsou na programu za týden.
Ázerbájdžánský Karabach byl jedním z největších překvapení ligové fáze, v níž se umístil na 22. místě. Teď ho čeká favorizovaný Newcastle, jenž získal ještě o čtyři body víc a skončil dvanáctý.
České fanoušky bude hodně zajímat zápas Leverkusenu s Olympiakosem. Jednak kvůli útočníku Schickovi, ale také proto, že případné vyřazení řeckého celku by pomohlo českému koeficientu.
Postup Bodö/Glimt byl podobnou senzací jako v případě Karabachu. Norský klub, jenž hrál i se Slavií (2:2), se mezi nejlepších čtyřiadvacet týmů vměstnal až v posledních dvou zápasech – nejprve výhrou nad Manchesterem City (3:1) a pak zvítězil i na hřišti Atlétika Madrid (2:1). Jak si povede proti Interu?
Právě Atlético jde ve středu také do akce, čekají ho belgické Bruggy.
3. A. Gordon
8. Thiaw
.
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade (22. Bolt), K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Montiel, Zoubir (C) – Durán.
Pope – Trippier (C), Thiaw, Burn, L. Hall – Tonali, Willock – Elanga, Woltemade, Barnes – A. Gordon.
Buntić, Ramazanov – Addai, Bajramov, Džabrajilzade, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kady, Kaščuk, Máí, Gurbanli.
Ramsdale, Ruddy – Joelinton, A. Murphy, J. Murphy, Neave, Osula, Ramsey, Shahar.
Rozhodčí: Eskas – Engan, Bashevkin (vš. NOR)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).Přejít na online reportáž