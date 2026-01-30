Real si v play off Ligy mistrů zopakuje souboj s Benfikou, PSG čeká Monako

  12:31aktualizováno  13:11
Zopakují si souboj ze závěrečného utkání základní části. Fotbalisté Realu Madrid vyzvou v předkole play off Ligy mistrů portugalskou Benfiku, s níž ve středu 2:4. Obhájce titulu PSG čeká souboj s jiným francouzským týmem - Monakem. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem narazí na řecký Olympiakos. Rozhodl o tom páteční los v Nyonu.

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin z Benfiky Lisabon se trefuje proti Realu Madrid. | foto: Reuters

Zbývající dvojice tvoří Inter Milán – Bodö/Glimt, Dortmund - Atalanta, Bruggy - Atlético Madrid, Galatasaray - Juventus a Karabach - Newcastle První zápasy se odehrají 17. a 18. února, odvety o týden později a nasazené týmy, tedy ty lépe umístěné v tabulce, začínají venku.

Jediný český zástupce Slavia skončila 34. a do vyřazovací fáze nepostoupila.

Souboj Realu s Benfikou bude pikantní. Portugalský celek totiž vede José Mourinho, jenž kdysi úřadoval právě v Madridu. Zmíněná středeční porážka v posledním kole navíc Real, nejúspěšnější klub v historii soutěže, odsoudila k účasti v předkole play off, kvůli čemuž bude hrát dva zápasy navíc.

Teď to může Benfice oplatit.

Zázrak v režii mistra Mourinha. Brankář nejdřív zdržoval, pak trefil Benfice postup

Mimochodem, druhou možností pro portugalský tým byl Inter Milán, další bývalý Mourinhův klub. Italský celek a loňský finalista místo toho narazí na norské Bodö/Glimt, které si postup zajistilo v posledním kole výhrou nad Atlétikem Madrid, o kolo dřív porazilo i Manchester City.

S Interem se utká poprvé v historii.

Inter loni prohrál ve finále 0:5 s PSG, které se podruhé v řadě nevešlo do nejlepší osmičky. Shodou okolností ho však stejně jako před rokem čeká tým z francouzské ligy – loni to byl Brest, tentokrát je to Monako, což je také papírově slabší soupeř.

Knížecí klub sice dokázal v listopadu PSG ve vzájemném utkání porazit, z posledních osmi soutěžních zápasů ale vyhrál jen dva v domácím poháru.

Schick a jeho Leverkusen můžou proti Olympiakosu pomoct českému koeficientu – Češi totiž zápolí o desátou příčku právě s Řeky, takže by se jim vyřazení jednoho ze zástupců hodilo. Leverkusen se utkal s Olympiakosem před týdnem v 7. kole ligové fáze, řečtí šampioni na svém hřišti zvítězili 2:0.

Kromě toho se kluby potkaly ve skupině Ligy mistrů v roce 2002, v obou případech zvítězil domácí tým. Duel bude soubojem mužstev, která v roce 2024 uspěla v jiném evropském poháru. Bayer došel do finále Evropské ligy, Olympiakos dokonce ovládl Konferenční ligu.

Jednotlivé kluby neměly pro úvodní kolo play off na výběr z plného počtu soupeřů, ale pouze ze dvou možných variant v závislosti na umístění v tabulce ligové části. Zároveň na sebe mohly narazit týmy z jedné země i ty, které už se utkaly v základní fázi.

Kompletní los předkola play off Ligy mistrů

Dvojice a jejich možní soupeři v osmifinále

Benfica – Real Madrid a Bodö/Glimt - Inter Milán (vítězové v osmifinále narazí na Sporting Lisabon, nebo Manchester City)

Monaco - PSG a Karabach - Newcastle (vítězové v osmifinále narazí na Barcelonu, nebo Chelsea)

Galatasaray - Juventus a Bruggy - Atlético Madrid (vítězové v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham)

Borussia Dortmund - Atalanta a Olympiakos - Bayer Leverkusen (vítězové v osmifinále narazí na Arsenal, nebo Bayern Mnichov)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

