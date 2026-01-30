Real si v play off Ligy mistrů zopakuje souboj s Benfikou, PSG čeká Monako

Zbývající dvojice tvoří Inter Milán – Bodö/Glimt, Dortmund - Atalanta, Bruggy - Atlético Madrid, Galatasaray - Juventus a Karabach - Newcastle První zápasy se odehrají 17. a 18. února, odvety o týden později a nasazené týmy, tedy ty lépe umístěné v tabulce, začínají venku.
Jediný český zástupce Slavia skončila 34. a do vyřazovací fáze nepostoupila.
Souboj Realu s Benfikou bude pikantní. Portugalský celek totiž vede José Mourinho, jenž kdysi úřadoval právě v Madridu. Zmíněná středeční porážka v posledním kole navíc Real, nejúspěšnější klub v historii soutěže, odsoudila k účasti v předkole play off, kvůli čemuž bude hrát dva zápasy navíc.
Teď to může Benfice oplatit.
Zázrak v režii mistra Mourinha. Brankář nejdřív zdržoval, pak trefil Benfice postup
Mimochodem, druhou možností pro portugalský tým byl Inter Milán, další bývalý Mourinhův klub. Italský celek a loňský finalista místo toho narazí na norské Bodö/Glimt, které si postup zajistilo v posledním kole výhrou nad Atlétikem Madrid, o kolo dřív porazilo i Manchester City.
S Interem se utká poprvé v historii.
Inter loni prohrál ve finále 0:5 s PSG, které se podruhé v řadě nevešlo do nejlepší osmičky. Shodou okolností ho však stejně jako před rokem čeká tým z francouzské ligy – loni to byl Brest, tentokrát je to Monako, což je také papírově slabší soupeř.
Knížecí klub sice dokázal v listopadu PSG ve vzájemném utkání porazit, z posledních osmi soutěžních zápasů ale vyhrál jen dva v domácím poháru.
Schick a jeho Leverkusen můžou proti Olympiakosu pomoct českému koeficientu – Češi totiž zápolí o desátou příčku právě s Řeky, takže by se jim vyřazení jednoho ze zástupců hodilo. Leverkusen se utkal s Olympiakosem před týdnem v 7. kole ligové fáze, řečtí šampioni na svém hřišti zvítězili 2:0.
Kromě toho se kluby potkaly ve skupině Ligy mistrů v roce 2002, v obou případech zvítězil domácí tým. Duel bude soubojem mužstev, která v roce 2024 uspěla v jiném evropském poháru. Bayer došel do finále Evropské ligy, Olympiakos dokonce ovládl Konferenční ligu.
Jednotlivé kluby neměly pro úvodní kolo play off na výběr z plného počtu soupeřů, ale pouze ze dvou možných variant v závislosti na umístění v tabulce ligové části. Zároveň na sebe mohly narazit týmy z jedné země i ty, které už se utkaly v základní fázi.
Kompletní los předkola play off Ligy mistrů
Dvojice a jejich možní soupeři v osmifinále
Benfica – Real Madrid a Bodö/Glimt - Inter Milán (vítězové v osmifinále narazí na Sporting Lisabon, nebo Manchester City)
Monaco - PSG a Karabach - Newcastle (vítězové v osmifinále narazí na Barcelonu, nebo Chelsea)
Galatasaray - Juventus a Bruggy - Atlético Madrid (vítězové v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham)
Borussia Dortmund - Atalanta a Olympiakos - Bayer Leverkusen (vítězové v osmifinále narazí na Arsenal, nebo Bayern Mnichov)