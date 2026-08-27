Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Úsměv, trenére! Brankáře vezmu na dovolenou, vtipkoval Touré po postupu

Autor:
  13:44

Fotogalerie4

Trenér Slovanu Bratislava Yaya Touré během odvety s Celje. | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Novináři na tiskové konferenci mu trochu vyčítavě řekli, že vypadá, jako by vůbec neměl radost. „Chcete, abych se usmíval jako blázen? Samozřejmě jsem šťastný,“ odvětil trenér fotbalistů Slovanu Bratislava Yaya Touré po postupu do hlavní fáze Ligy mistrů.

Slovan v odvetě porazil slovinské Celje 2:1 po prodloužení a po dvou letech si zahraje milionářskou soutěž.

A třiačtyřicetiletý Touré potvrdil skvělý vstup do nového trenérského angažmá.

Má za sebou deset soutěžních zápasů, ani jednou neprohrál, hned osmkrát zvítězil a teď přidal první velký úspěch.

„Jsem nadšený hlavně za hráče. Nehráli Ligu mistrů dva roky, takže to pro ně je fantastické. A co se mě týče, já mám prostě svůj způsob, jak věci prožívám. Tady na Slovensku mi často vnucujete, že nejsem spokojený, ale tak to není,“ vrátil se ještě k emocím po postupu.

Fotbalisté Slovanu Bratislava se radují z postupové trefy do Ligy mistrů.

„Nemůžu se usmívat jako blázen, protože by to vypadalo divně. Upřímně spíš přemýšlím o tom, co bude. Vždycky jsem byl takový, už jako hráč. Mám to prostě v povaze. Ale samozřejmě, že výkon celého týmu byl fantastický a mám z toho obrovskou radost. Možná to z mojí tváře nepoznáte, ale vnitřně jsem šťastný,“ navázal.

Slovan i v odvetě na půdě slovinského celku vedl po gólu Šporara, ještě v první půli ale z penalty srovnal Sešlar. Celje pak mohlo v samotném závěru rozhodnout, ale Kučys zblízka prázdnou bránu trefit nedokázal, a tak se muselo prodlužovat.

Ve sté minutě pak po rychlém protiútoku i s notnou dávkou štěstí rozhodl Martinez, který přeloboval domácího gólmana a rozvlnil síť. V tu chvíli na hřiště vběhli i hráči z lavičky, aby si gólovou radost vychutnali naplno.

„Když tu šanci v závěru základní doby nedali, věděl jsem, že nakonec postoupíme my. Kdyby ji dali, jdou dál, ale takový je fotbal. Nebyl to od nás ideální zápas, ale koho to zajímá? Jsme v Lize mistrů,“ zářil Šporar.

Slovan Bratislava vybojoval postup do Ligy mistrů, Lyon nestačil na Fenerbahce

„Asi to tak mělo dopadnout. Konečně jsme měli trochu štěstí i my,“ usmál se brankář Takáč.

Ten si v utkání připsal celkem pět zákroků a i díky němu Celje z územní i střelecké převahy vytěžilo jediný gól, navíc z pokutového kopu.

„Až jednou poletím na dovolenou, možná sebou vezmu právě Takáče a celou mu ji zaplatím. Ty zákroky, které měl, a sebevědomí, které dodává obraně, to je neuvěřitelné. Je pro mě nenahraditelný a považuju ho za jednoho z nejlepších brankářů na Slovensku,“ smekl před ním Touré.

Sám zatím také slýchá samou chválu.

Jak se pod ním Slovan zlepšil a najednou zvládá i typy zápasů, které mu dříve nešly. A jak změnil herní styl, který je nejenom efektivní, ale také pohledný.

Slovan zuří kvůli sudímu. Vložil se do toho a všechno pos..., štvalo kouče Tourého

„Jsem ve fotbale dlouho, ale netvrdím o sobě, že mám kdovíjaké zkušenosti. Naopak, pořád se učím,“ pravil skromně.

Jako hráč si udělal jméno zejména v Manchesteru City, hrál ale také za Barcelonu či Monako. Jako trenér však teprve začíná – před Slovanem působil jako asistent u reprezentace Saúdské Arábie či v belgickém Lutychu, jako hlavní kouč dosud vedl pouze mládež Tottenhamu.

„Myslím, že všichni vnímají, že dnešní mladí trenéři o fotbale přemýšlí trochu jinak. Pro mě je hlavně důležité se učit od ostatních. Třeba když jsem viděl, jak trenér Celje nastavil svůj tým, to se mi opravdu líbilo. Není vůbec jednoduché hráčům vysvětlit, co po nich vlastně chcete,“ popsal. „Na druhou stranu, někdy nezáleží na tom, jak hrajete, ale zda vyhrajete.“

Ve středu vyhrál Slovan, který se těší minimálně na osm zápasů v Lize mistrů, kde může mimo jiné narazit na pražskou Slavii. A pochopitelně velký zástup evropských gigantů.

„Hlavně doufám, že dostaneme nějaký zkušený tým, abychom se od nich mohli učit. Takže třeba Barcelonu nebo někoho takového. Chci vidět své hráče proti těm nejlepším na světě,“ uzavřel Touré.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Panathinaikos - Hradec 2:2, zvrat v závěru, hrdinou hostů dvougólový Umar

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

Fotbalisté řeckého Panathinaikosu vedli už o dva góly, jenže poté přišel na trávník devatenáctiletý Umar. Dvakrát si těsně pohlídal ofsajd a rozhodl o tom, že královéhradečtí fotbalisté v úvodním...

Fotbalové přestupy ONLINE: Zamíří Diouf do Brentfordu? Slavia může získat miliony

Sledujeme online
Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Crvena zvezda - Plzeň 3:0, silné rozpaky, hosté mohli dostat víc branek

Mirko Ivanič, kapitán Crvene zvezdy, se raduje z druhé branky v duelu...

Plzeňští fotbalisté připravili fanouškům další zklamání. Ani v pohárech nerozptýlili rozpaky, které je provázejí na startu sezony v české nejvyšší soutěži. V úvodním utkání závěrečného předkola...

Špatné výsledky, herní projev i směřování týmu. Hyský v Plzni skončil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Fotbalová Plzeň po čtvrtečním debaklu v předkole Evropské ligy v Bělehradě s Crvenou zvezdou (0:3) odvolala trenéra Martina Hyského. „Vstup do sezony se nám nepovedl, to nebudeme zastírat....

Kováč má v Plzni pár dnů na zázrak. Potřebuje výsledky ihned, tuší Navrátil

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč

V Táboře se učil, ale za pár let se posunul až na lavičku Plzně. Radoslav Kováč má před sebou podle Jakuba Navrátila velkou výzvu. Zároveň může využít nejlepší hráčský materiál, jaký kdy měl. Bývalý...

27. srpna 2026

Úsměv, trenére! Brankáře vezmu na dovolenou, vtipkoval Touré po postupu

Trenér Slovanu Bratislava Yaya Touré během odvety s Celje.

Novináři na tiskové konferenci mu trochu vyčítavě řekli, že vypadá, jako by vůbec neměl radost. „Chcete, abych se usmíval jako blázen? Samozřejmě jsem šťastný,“ odvětil trenér fotbalistů Slovanu...

27. srpna 2026  13:44

Tři hodiny čekání na večeři. A v Moskvě nás zmáčkli. Kouč Hradce vzpomíná na Evropu

Premium
Daniel Kaplan střílí na Andreje Smetanina v utkání Poháru vítězů pohárů mezi...

Když před měsícem fotbalový Hradec Králové doma povalil norské Tromsö a přiblížil se Konferenční lize, na tribuně Malšovické arény se po dlouhé době potkali tři pánové. Všichni už překročili...

27. srpna 2026

Los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27: Složení košů, kurzy na soupeře Slavie, přímý přenos

Monacké Grimaldi Forum je připravené pro slavnostní los fotbalové Ligy mistrů.

Očekávaný los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 18:00. Mezi 36 evropskými velkokluby nechybí ani český mistr Slavia Praha a slovenský šampion Slovan Bratislava....

27. srpna 2026  11:44

Přikyvuje a nic neříká. Skuhravý o sedmigólovém Škrkoňovi: Zajímavý kluk

Vít Škrkoň se snaží udržet míč před slávistou Davidem Zimou.

Osmnáctiletý útočník Vít Škrkoň se zapsal do historie fotbalistů Baníku Ostrava. Ve druhém kole MOL Cupu nastřílel divizní Spartě Brno sedm gólů a Baník vyhrál 9:0. „Možná jsem tolik gólů dal někdy v...

27. srpna 2026  11:36

Uráželi mou matku! Guendouzi provokoval v Lyonu, potyčku uklidňoval i Šulc

Matteo Guendouzi po postupu do Ligy mistrů vyprovokoval potyčku.

Oslavy postupu do Ligy mistrů se zvrhly. Když fotbalisté tureckého Fenerbahce zvítězili v Lyonu 2:1, francouzský záložník Matteo Guendouzi provokoval domácí kotel skandováním chorálů rivalského...

27. srpna 2026  10:59

Trpišovský o nováčcích: Teprve se ukáže, kdo bude posila. Kafe s Priskem? Šel bych

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Pořad moderují...

Potřicáté se jako trenér Slavie postaví Spartě. Největší fotbalový zápas v Česku se hraje v neděli na Letné poprvé od květnového skandálu v Edenu. Tehdy vzájemný souboj tradičních rivalů přerušili...

27. srpna 2026

Slavia odtajnila třetí sadu dresů: krémová barva i 23 vrcholů, které symbolizují tituly

Štěpán Chaloupek a Sierra Pennock, hráči mužského a ženského týmu SK Slavia...

Stejně jako u prvních dvou sad sáhla Slavia i u alternativní varianty k uměleckému řešení. Společně s návrhářem Pavlem Fuksou představil český fotbalový mistr krémový dres, na kterém jsou v tmavě...

27. srpna 2026  7:42

Slovan Bratislava vybojoval postup do Ligy mistrů, Lyon nestačil na Fenerbahce

Fotbalisté Slovanu Bratislava se radují z postupové trefy do Ligy mistrů.

Fotbalisté Lyonu podlehli doma Fenerbahce 1:2 a Ligu mistrů si nezahrají. Spolu s tureckým klubem postupují AEK Atény a Viking Stavanger, slaví také Slovan Bratislava, který zvítězil v Celje po...

26. srpna 2026  23:14,  aktualizováno  23:38

Real zvládl pod Mourinhem i druhý ligový duel, Mbappé řídil vítězství hattrickem

Kylian Mbappé završuje hattrick v utkání s Realem Sociedad.

Real Madrid zvládl i druhý soutěžní zápas pod vedením Josého Mourinha. V dohrávce 1. kola španělské ligy porazil Real Sociedad hladce 4:1. Hattrickem se blýskl francouzský kanonýr Kylian Mbappé,...

26. srpna 2026  23:21

Jen krok od Ligy mistryň. Fotbalistky Sparty na Letné porazily Servette

Sparťanka Franny Černá se raduje z gólu ve 3. předkole Ligy mistrů proti...

Fotbalistky Sparty se přiblížily postupu do hlavní fáze Ligy mistryň, kterou hrály naposledy před pěti lety. Doma na Letné porazily v úvodním utkání závěrečného 3. předkola Servette 3:2. Odveta ve...

26. srpna 2026  20:46

Karvinou vyřadil z poháru divizní soupeř, mladík z Baníku nasázel sedm branek

Frýdlantský Bohdan Velička odkopává míč před vlastní brankou v pohárovém duelu...

Karviná neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve 2. kole překvapivě prohrála na hřišti divizních Kozlovic 4:5 na penalty, po 90 minutách skončil zápas 1:1. Vít Škrkoň pomohl sedmi góly k jasné výhře...

26. srpna 2026  18:59,  aktualizováno  19:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.