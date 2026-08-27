Úsměv, trenére! Brankáře vezmu na dovolenou, vtipkoval Touré po postupu

Slovan v odvetě porazil slovinské Celje 2:1 po prodloužení a po dvou letech si zahraje milionářskou soutěž.
A třiačtyřicetiletý Touré potvrdil skvělý vstup do nového trenérského angažmá.
Má za sebou deset soutěžních zápasů, ani jednou neprohrál, hned osmkrát zvítězil a teď přidal první velký úspěch.
„Jsem nadšený hlavně za hráče. Nehráli Ligu mistrů dva roky, takže to pro ně je fantastické. A co se mě týče, já mám prostě svůj způsob, jak věci prožívám. Tady na Slovensku mi často vnucujete, že nejsem spokojený, ale tak to není,“ vrátil se ještě k emocím po postupu.
„Nemůžu se usmívat jako blázen, protože by to vypadalo divně. Upřímně spíš přemýšlím o tom, co bude. Vždycky jsem byl takový, už jako hráč. Mám to prostě v povaze. Ale samozřejmě, že výkon celého týmu byl fantastický a mám z toho obrovskou radost. Možná to z mojí tváře nepoznáte, ale vnitřně jsem šťastný,“ navázal.
Slovan i v odvetě na půdě slovinského celku vedl po gólu Šporara, ještě v první půli ale z penalty srovnal Sešlar. Celje pak mohlo v samotném závěru rozhodnout, ale Kučys zblízka prázdnou bránu trefit nedokázal, a tak se muselo prodlužovat.
Ve sté minutě pak po rychlém protiútoku i s notnou dávkou štěstí rozhodl Martinez, který přeloboval domácího gólmana a rozvlnil síť. V tu chvíli na hřiště vběhli i hráči z lavičky, aby si gólovou radost vychutnali naplno.
„Když tu šanci v závěru základní doby nedali, věděl jsem, že nakonec postoupíme my. Kdyby ji dali, jdou dál, ale takový je fotbal. Nebyl to od nás ideální zápas, ale koho to zajímá? Jsme v Lize mistrů,“ zářil Šporar.
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„Asi to tak mělo dopadnout. Konečně jsme měli trochu štěstí i my,“ usmál se brankář Takáč.
Ten si v utkání připsal celkem pět zákroků a i díky němu Celje z územní i střelecké převahy vytěžilo jediný gól, navíc z pokutového kopu.
„Až jednou poletím na dovolenou, možná sebou vezmu právě Takáče a celou mu ji zaplatím. Ty zákroky, které měl, a sebevědomí, které dodává obraně, to je neuvěřitelné. Je pro mě nenahraditelný a považuju ho za jednoho z nejlepších brankářů na Slovensku,“ smekl před ním Touré.
Sám zatím také slýchá samou chválu.
Jak se pod ním Slovan zlepšil a najednou zvládá i typy zápasů, které mu dříve nešly. A jak změnil herní styl, který je nejenom efektivní, ale také pohledný.
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„Jsem ve fotbale dlouho, ale netvrdím o sobě, že mám kdovíjaké zkušenosti. Naopak, pořád se učím,“ pravil skromně.
Jako hráč si udělal jméno zejména v Manchesteru City, hrál ale také za Barcelonu či Monako. Jako trenér však teprve začíná – před Slovanem působil jako asistent u reprezentace Saúdské Arábie či v belgickém Lutychu, jako hlavní kouč dosud vedl pouze mládež Tottenhamu.
„Myslím, že všichni vnímají, že dnešní mladí trenéři o fotbale přemýšlí trochu jinak. Pro mě je hlavně důležité se učit od ostatních. Třeba když jsem viděl, jak trenér Celje nastavil svůj tým, to se mi opravdu líbilo. Není vůbec jednoduché hráčům vysvětlit, co po nich vlastně chcete,“ popsal. „Na druhou stranu, někdy nezáleží na tom, jak hrajete, ale zda vyhrajete.“
Ve středu vyhrál Slovan, který se těší minimálně na osm zápasů v Lize mistrů, kde může mimo jiné narazit na pražskou Slavii. A pochopitelně velký zástup evropských gigantů.
„Hlavně doufám, že dostaneme nějaký zkušený tým, abychom se od nich mohli učit. Takže třeba Barcelonu nebo někoho takového. Chci vidět své hráče proti těm nejlepším na světě,“ uzavřel Touré.