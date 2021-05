Chelsea chce po devíti letech do finále Ligy mistrů. Zdolá tentokrát Real?

Chelsea se minulé úterý na hřišti Alfreda di Stéfana dostala do vedení už po 14 minutách hry, kdy se trefil Christian Pulisic. Ještě do přestávky však vyrovnal z jediné střely na branku Karim Benzema a trenér Chelsea Thomas Tuchel si po utkání povzdechl, že to byla jediná výraznější šance, kterou jeho tým soupeři povolil.

„Do odvety sice není nic hotového, ale po prvním zápase do ní jdeme s pozitivní náladou,“ uvedl Pulisic na webu soutěže.



Vrátit by se měl obránce Antonio Rüdiger, který kvůli zranění nezasáhl do posledního ligového utkání s Fulhamem. Chelsea ho vyhrála díky dvěma trefám Kaie Havertze 2:0 a drží se v tabulce Premier League na čtvrtém místě.

Liga mistrů středeční odveta semifinále (21:00) Stanice O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal nabídnou středeční odvetu semifinále Ligy mistrů mezi Chelsea a Realem Madrid v přímém přenose. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu od 20.20 hodin v roli hostů bývalého reprezentanta Tomáše Ujfalušiho a také Romana Bednáře, který hrával v Anglii za West Bromwich, Leicester či Blackpool. Diváci se ve studiu dozví také aktuální informace od Petra Čecha, který poskytl stanici O 2 TV Sport exkluzivní předzápasový rozhovor. Po skončení následují tradičně rozbory a ohlasy ve studiu.

Pod Tuchelem prohrála jen dva z 24 zápasů, německý trenér navíc drží proti Realu pětizápasovou sérii neporazitelnosti (1 výhra, 4 remízy). Se španělskými týmy neprohrál dokonce ani jeden ze sedmi duelů (3 výhry, 4 remízy).

„Není jednoduché přeskakovat z anglické ligy do Ligy mistrů, ale po vítězství nad Fulhamem se musíme co nejdříve připravit na Real. Jde o semifinále Ligy mistrů a stále v něm není nic rozhodnuto. Bude to bitva a my na ni musíme být nachystaní,“ řekl brankář Chelsea Édouard Mendy.

Real sice přes anglické týmy postoupil ve vyřazovací části čtyřikrát z posledních pěti evropských střetnutí, nicméně jediný nezdar se datuje k loňskému výpadku s Manchesterem City.

Do sestavy španělského velkoklubu se zřejmě bude moci vrátit kapitán Sergio Ramos, chybět však bude Raphaël Varane, Dani Carvajal nebo Lucas Vázquez. Nejistý je start Ferlanda Mendyho.

„Pořád ale žijeme a jdeme do odvety s tím, že ji chceme vyhrát,“ řekl trenér Zinedine Zidane, jehož tým naposledy ve španělské lize porazil Osasunu Pamplona 2:0 a ztrácí na druhém místě na vedoucí Atlético Madrid dva body.

Real si může zajistit čtvrtou finálovou účast za posledních šest let, ale první od vítězství v roce 2018. Se 13 triumfy je rekordmanem soutěže.