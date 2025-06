MS ve fotbale klubů 2025: program, výsledky, kde zápasy sledovat? Konec sezony? Nikoliv. V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12... 16. června 2025 7:43

Botafogo zahájilo MS klubů vítězstvím, Porto se protrápilo k remíze s Palmeiras Brazilské Botafogo vstoupilo do fotbalového mistrovství světa klubů vítězstvím. V Seattlu zdolalo ve skupině B domácí Sounders 2:1. Další brazilský zástupce Palmeiras hrál v East Rutherfordu s FC... 16. června 2025 7:37

Kdo hledá motivaci, nemá tu co dělat! Sejk po vyřazení: Němcům tvrdší souboje prošly Kdyby nataženou pravačkou trefil tečovaný centr, mohl během chvíle dostat české mladíky na dostřel. „Byla to chyba, měl jsem tam strčit levou,“ litoval kapitán fotbalistů do 21 let Václav Sejk po... 16. června 2025 6:22

Trenér Suchopárek viděl: Nač ten ostych? Někteří se obávali, že můžou zklamat Od našeho zpravodaje na Slovensku Naštvání, rozpaky, hromada únavy a smutku. Kapitán Sejk si jako první svlékl zpocený rudý dres a hodil ho mezi fanoušky, kteří si zasloužili daleko víc. I podruhé za sebou pobláznili Dunajskou... 16. června 2025

Rekordní výhra, Bayern porazil na MS klubů amatéry ze Zélandu 10:0. Slaví i PSG Fotbalisté Bayernu Mnichov vstoupili do mistrovství světa klubů drtivou výhrou 10:0 nad Aucklandem, což je rekordní výsledek soutěže. Kingsley Coman se již v 6. minutě postaral o první gól celého... 15. června 2025 20:26, aktualizováno 23:31

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili... 15. června 2025 23:07

Česko na ME ve fotbale do 21 let 2025: soupiska, program, vizitky soupeřů Fotbalové mistrovství Evropy do 21 let odstartovalo na Slovensku 11. června, finále je na programu 28. června. Česká reprezentace má už po dvou odehraných zápasech jistotu, že nepostoupí ze skupiny.... 15. června 2025

Česko - Německo 2:4, fotbalisté na Euru končí. Dvojnásobné snížení už nestačilo Čeští mladíci nezvládli ani druhé vystoupení na mistrovství Evropy do 21 let. Po Anglii podlehli fotbalisté i Německu a na turnaji s jistotou končí předtím, než odehrají poslední zápas ve skupině.... 15. června 2025 22:58

ZNÁMKY: Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů do 21 let proti Německu? Čeští fotbalisté do 21 let za sebou mají druhý zápas na evropském šampionátu. S Německem prohráli 2:4, což znamená, že do vyřazovací fáze nepostoupí. Ohodnoťte jejich výkon v tradičním známkování... 15. června 2025 22:54

Nejdřív maturita, pak s krosnou za Lvíčaty. Jak nadšeně fandí Češi v Dunajské Stredě Od našeho zpravodaje na Slovensku Honza, devatenáct let, odmaturoval, půjde na geografii na Karlově univerzitě. Během sezony věrný fanoušek Slavie, což snadno poznáte podle červenobílých náramků na zápěstí a taštičky s nápisem TS.... 15. června 2025 18:58, aktualizováno 20:12

V Liverpoolu se do brány neprosadil, Jaroš míří na hostování do Ajaxu Brankář Vítězslav Jaroš by měl v nadcházející sezoně hostovat z Liverpoolu v Ajaxu Amsterdam. Podle listu De Telegraaf už se anglický šampion a nizozemský vicemistr na jeho přesunu domluvili.... 15. června 2025 16:53