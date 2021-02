Nejhorší Juventus v sezoně? Kouč nechápal lajdácké starty poločasů

Juventus v Portugalsku inkasoval v první a šestačtyřicáté minutě. Zejména první branka rozhodně patří do kategorie laciných, šlo o hrubku, laxnost při rozehrávce ve vlastní šestnáctce.

„Když dostanete gól v první minutě, zvlášť takový, je jasné, že hráčům klesne sebevědomí. Zvlášť proti soupeři, který se umí tak dobře zatáhnout do defenzivy,“ okomentoval Pirlo bohorovnou přihrávku Rodriga Bentancura před kamerou televize Sky Sport Italia.



Na hřišti protivníka ve dvojzápasovém systému je tak brzká branka hrozivým scénářem. Chcete útočit, vyrovnat, ale nesmíte otevřít hru natolik, abyste znovu inkasovali... Tenhle plán italskému mužstvu úplně nevyšel, avšak nebylo to bezhlavou ofenzivou. Opět selhala koncentrace.

Juventus prohrával o dvě branky hned z kraje druhé půle, což je pro Pirla až zarážející.

„S tak nabitou termínovou listinou je asi logické, že se hráči ne vždy plně soustředí, že nehrají ve správném tempu. Ale nemělo by se to stávat ve vyřazovací fázi Champions League, to prostě ne,“ lamentoval.



Ne náhodou některá italská média v čele se serverem football-italia označila středeční výkon Juventusu v Portu za nejhorší v sezoně.

A přestože nakonec Federico Chiesa zaznamenal důležitý gól ze stadionu soupeře, Pirlo má nepříjemné starosti.



Bek Danilo kvůli karetnímu trestu odvetu 9. března vynechá, otázkou je, jak na tom bude kapitán Giorgio Chiellini, jenž po půl hodině odkulhal s bolestmi v lýtku. Stoprocentně fit není ani střelec Alvaro Morata, jenž podle Pirla hrál „jen proto, že jsme ho potřebovali“.

„Po nemoci na tom není dobře, navíc po té půlhodince, co odehrál, v kabině málem zkolaboval,“ prohlásil kouč Juventusu. „Do toho měl nějaké problémy i Matthijs de Ligt, ale to by snad měly být jen křeče,“ dodal.