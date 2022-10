Budeme hrát odvážněji, slibuje před Bayernem plzeňský trenér Bílek

Rozebírali jste na videozáznamu utkání s Bayernem? Našli jste recept, jak Mnichov zastavit?

V prvním utkání Bayern ukázal obrovskou sílu v přechodu do útoku. Všichni hráči v ofenzivě jsou běžecky a rychlostně velmi silní. Budeme si muset dávat velký pozor. Po ztrátě balonu se budeme snažit o tlak, abychom ho co nejrychleji získali. Pokud se to nepodaří, tak ty prostory musíme zavřít.

Plzeň - Bayern Středa 21.00 online

Co hodláte do druhého utkání změnit?

Co se týče defenzivy, nesmíme je pouštět do rychlých přechodů, na naší polovině musíme velice dobře zavírat prostory. Na druhou stranu hrajeme doma a budeme chtít dosáhnout lepšího výsledku a odehrát lepší utkání než v Mnichově. Budeme se snažit hrát odvážněji. Bayern je obrovská síla, obrovská značka. Hrajeme doma, chceme potěšit naše fanoušky.

Jak vyřešíte případnou absenci kapitána Hejdy? Jako alternativa se nabízí Tijani, kterému sedí rozestavení na tři stopery.

Je pravda, že Tijani už v Teplicích hrál ve tříčlenné obraně a vedl si tam velmi dobře. Odehrál velmi dobré utkání. Je to také jedna z variant, jak bychom mohli do zápasu nastoupit. Uvidíme, jak se rozhodnu.

Bayernu chybí oproti prvnímu zápasu více hráčů. Dává to větší naději?

Pravděpodobně nastoupí bez několika opor. Na druhou stranu oproti prvnímu zápasu bude hrát Joshua Kimmich a Thomas Müller. Kádr Bayernu je natolik kvalitní, že tam nedojde k žádným závratným změnám. Co se týče jejich způsobu hry, tak ten je jasně daný. Budou hrát stejným způsobem jako hráli v prvním utkání.

Bude důležitá kompaktnost a pevnost ve středu pole?

My chceme být kompaktní v každém zápase. V prvním utkání na Bayernu jsme měli hodně problémů. Tam jsme nechali v dosti situacích prostory volné. Pro nás je to ponaučení do dalšího zápasu. Musíme hrát kompaktně, v defenzivě velmi pozorně a po zisku balonu zůstat klidní, abychom míč zase hned neztratili a nebyli zbytečně pod tlakem. Očekávám, že zítra bude naše ofenziva lepší než v Mnichově. Chceme být odvážnější.

Co pro Plzeň znamená Liga mistrů?

Jsme maximálně spokojení s tím, že jsme se sem dostali. Je nám ctí hrát takhle krásně těžké zápasy. Všichni hráči, kteří nastoupí, odvedou maximum. My se na utkání velmi těšíme. Pro všechny Plzeňany to bude obrovská událost. Uděláme maximum pro to, abychom dosáhli dobrého výsledku. Moc si vážíme, že jsme se dostali do Ligy mistrů, že si můžeme zahrát takhle těžké zápasy proti takovým klubům. Do budoucna nás to jednoznačně jenom posílí. Hráče, trenéry i funkcionáře.