Od rozcvičky jsem měl husí kůži. Chyběl nám zlomek štěstí, smutnil Trpišovský

Slavia vyhrála po jednom z nejlepších výkonů pod jeho vedením 2:1, což ale po venkovní porážce 0:2 nestačilo a bude se muset spokojit s Evropskou ligou.

„Meunier mi po zápase říkal, že hrál ve Francii, v Německu, ale nikde nezažil takovou intenzitu a po třiceti minutách si říkal, že to přece musí skončit. Takových věcí si strašně vážím,“ doplnil Trpišovský.

Jak se vám hodnotí zápas, po kterém před vámi smekne i soupeř?

Hodnocení má za mě dvě roviny. Jednak jsme zklamaný, že jsme nepostoupili, protože jsme byli kousek od prodloužení. Dali jsme do toho všechno, ale chyběly nám centimetry. Vstoupili jsme do toho, jak jsme chtěli, nenechali jsme soupeři žádný prostor a už ve 30. vteřině jsme měli šanci, ale Provodovi bohužel podklouzla noha, když střílel do prázdné. Pak jsme šli do vedení, což jsme věděli, že nám pomůže. V závěru jsme se ocitli v těžké pozici po té obdržené brance, ale i tak jsme dali gól na 2:1 a bojovali jsme až do konce.

A ta druhá rovina?

Fanoušci. Musím poděkovat za kulisu, která nás hnala a dodávala nám neskutečnou energii. Měli jsme husí kůži při rozcviče i během zápasu. Věřím, že tým jim to výkonem alespoň částečně vrátil.

Je vůbec něco, co můžete hráčům vytknout?

Někdy hned po zápase víte, kde byly nějaké chyby, ale dnes mě nenapadá žádná věc. Proto jsme ani nevyužili páté střídání, protože všichni byli v laufu a tým fungoval skvěle. V zajišťování, napadání i dostupování. Soupeři se pak těžko reaguje, když ten zápas takhle rozehrajete. Snad kromě té produktivity nebo lepšího vyřešení nějaké šance není co vytknout. Říkám to málokdy, ale chyběl nám zlomek štěstí. Věřím, že v prodloužení bychom měli navrch, protože jejich obránci toho měli plné zuby.

Takže byste řekl, že to byl nejlepší výkon Slavie pod vaším vedením?

Kdybychom za sebou měli postup, tak asi jo, ale takhle je těžké mluvit o pocitech ze zápasu, když vyhrajete po skvělém výkonu, ale stejně nepostoupíte. Byl to zápas na úrovni těch se Sevillou nebo s AS Řím, kdy potkáte kvalitní tým a vyrukujete na něj se hrou a intenzitou, na kterou nejsou zvyklí. Ale tentokrát to na postup nestačilo.

Neříkáte si, že jste v podobné stylu měli odehrát už venkovní utkání?

Všichni víme, že první zápas šlo odehrát líp, ale zároveň musím dodat, že fotbal je týmový sport a v prvním zápase nám soupeř vnutil svou hru, což se naopak v odvětě povedlo nám. Samozřejmě bychom venku chtěli hrát lépe, ale to se jednoduše říká a hůř dělá, protože svou roli hraje i jiné prostředí. Venkovní zápasy v Evropě jsou vždycky těžké. Nás mrzí, že jsme vyhráli tři ze čtyř zápasů a stejně to nestačilo.

Přesto jste byli od prodloužení opravdu kousek, jenže Jurásek v závěru hlavou minul. Co jste mu po zápase řekl?

Na něm bylo už na hřišti vidět, že je zdrcený. Každý hráč sní o chvíli, kdy dá takový gól. Tým ho podpořil a já jsem mu říkal, že loni to byl on, kdo nás dostal do Evropské ligy. V tom je fotbal skvělý, jednou vám nabídne euforii a podruhé takhle smutné momenty. Jemu chyběly centimetry, z naší lavičky to vypadalo, že balon míří do brány, ale nakonec skončil venku.

Dvakrát pálil do břevna Zafeiris. Co říkáte na jeho výkon?

Mám z něj strašnou radost. Loni jsem ho kritizoval, že nemá body nebo že není ve správných prostorech, ale teď je ve skvělém rozpoložení a musím ho pochválit. V týdnu jsme zkoušeli modelový zápas, on nehrál, ale vůbec mu to nevadilo. Bral to pozitivně a říkal, že chce hlavně pomoct týmu.

Nebojíte se, že si podobným představením říká o přestup?

Samozřejmě doufám, že neodejde, to samé Malick Diouf, který také předvádí skvělé výkony. Věřím, že ti kluci jsou tak nastavení a na podzim budeme pohromadě. Měl jsem husí kůži, když jsem viděl, co do toho dávají.

Váš drtivý tlak se soupeř snažil od začátku zápasu rozbíjet zdržováním. Vadilo vám to?

S tím musíte počítat. Jde o hodně, děje se to ve všech zápasech a my s tím nic neuděláme, maximálně nás to naštve. Za mě je škoda, že brankář zdržuje deset minut a vyvázne bez žluté karty, zatímco Malick jenom zvedne z frustrace ruce nad hlavu a je potrestán. Třeba v české lize sudí gólmana hned napomenou, čímž ho dostanou pod tlak. Věřím, že kdyby dostal kartu ve 20. minutě, tak začne spěchat, protože by nechtěl druhou. A nakonec se dohromady nastaví sedm minut.

V závěru poločasu jste se u laviček dostal do konfliktu s hostujícím trenérem, načež jste oba dostali žlutou kartu. Pramenilo to z toho?

On se nerozeběhl za mnou, ale rozčiloval se, že tam Bořil hrál loktem. A já jsem mu jenom říkal, že v žádném případě. On vběhl na hřiště, takže jsme byli blízko sobě a oba jsme dostali žlutou kartu. Z mého pohledu nespravedlivě, protože jsem byl ve své zóně. Ale pak my kluci říkali, že jsem byl asi o dva kroky mimo.

Ačkoli v Lize mistrů hrát nebudete, stále vás čeká Evropská liga i s novým formátem. Jak se vám zamlouvá?

Já jsem zastánce tradičních věcí, na které si zvyknu. Samozřejmě je skvělé, že nás čeká osm soupeřů, ale uvidíme, jak budeme mluvit po losu. Je zvláštní, že s někým hrajete doma a pak už ne venku. Ale zaplaťpánbůh za více evropských zápasů, ačkoliv to pro nás trenéry bude rébus, co se týče skládání sestavy, abychom dokázali udržet tu potřebnou intenzitu a úplně hráče nevyšťavili.

Před začátkem sezony někteří pochybovali, že je kádr Slavie konkurenceschopný na nejvyšší úrovni. Zahnali jste tyhle obavy?

Hlavně se nám teď nesmí stát, že pod vlivem zklamání z vypadnutí začneme ztrácet. Věřím, že se na tým převede sebedůvěra za tyhle výkony. Máme za sebou těžké zápasy v pohárech i v lize a ten tým má velkou kvalitu i potenciál. Ale to nastavení z velkých zápasů si musíme přenést i do těch ostatních.