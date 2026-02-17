Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Autor:
  16:49
Dvanáct semifinálových účastí za posledních deset let, z toho pět triumfů. Španělské fotbalové kluby jsou v moderní éře Ligy mistrů nejúspěšnější. Vyřazovací část letošního ročníku začíná právě v úterý večer.

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti Interu Milán. | foto: AP

Všechno vypukne na severním okraji Istanbulu ve sportovním komplexu s názvem Rams Park v podvečer. Na souboj místních Galatasaray proti Juventusu, který začne v 18.45 středoevropského času, navážou další tři duely od 21.00. A ve středu další čtyři utkání.

Liga mistrů, play off

1. kolo, 17. února: Galatasaray - Juventus, Benfica - Real, Dortmund - Atalanta, Monako - Paris St. Germain; 18. února: Karabach - Newcastle, Bodö/Glimt - Inter, Bruggy - Atlético Madrid, Olympiakos - Leverkusen

Osmifinalisté: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City

Které země mají nejvíc klubů v play off
6 - Anglie
3 - Španělsko, Německo, Itálie
2 - Francie, Portugalsko
1 - Turecko, Ázerbájdžán, Norsko, Belgie, Řecko

Které země mají kluby mimo play off
2 - Španělsko, Nizozemsko
1 - Francie, Německo, Itálie, Kypr, Belgie, Dánsko, Česko, Kazachstán

Do prvního kola play off se zapojí šestnáct klubu, na vítěze dvojzápasů čeká v osmifinále nejúspěšnějších osm mužstev ze základní části.

Po odehrání úvodního dějství los určí dvojice až do semifinále. Právě počet účastí mezi nejlepšími čtyřmi ukazuje na sílu jednotlivých soutěží a v předchozích deseti ročnících kraluje právě La Liga.

Její čtyři kluby Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid a Villarreal se tam probovaly celkem dvanáctkrát. O všech pět zmíněných celkových vítězstvích v nejprestižnější klubové soutěži světa se postaral Real, jenž je s patnácti triumfy zároveň absolutním rekordmanem.

Slovutná Premier League, nejtěžší a nejsledovanější fotbalová liga planety, měla za posledních deset let v semifinále o dvě zastoupení méně než Španělsko, ale zase se tam probilo o jeden klub víc - Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool a Tottenham. Až na vrchol to dotáhly Chelsea, Manchester City a Liverpool.

Francouzská Ligue 1 a německá bundesliga jsou na tom za posledních deset let stejně. Šest účastí v semifinále, které zajistily tři kluby, a po jednom triumfu. Vedle gigantů Paris St. Germain a Bayernu se mezi nejlepší čtyři probily Lyon s Monakem, resp. Dortmund a Lipsko.

Francouzská smůla

Tři vzájemná utkání během sedmnácti dnů. Paris St. Germain, obhájci trofeje ve fotbalové Lize mistrů, a jeho rival Monaco se nejdřív dvakrát potkají v osmifinále a poté v domácí lize. První letošní vzájemný duel loni na podzim v Ligue 1 vyhrálo Monaco 1:0. Paris St. Germain hrál v první kolo play off proti týmu z Francie už loni, Brest vyprášil 3:0 a 7:0.

Paris St. Germain a Bayern jsou jedinými kluby, které v posledních patnácti letech přetrhly hegemonii právě španělských a anglických týmů co se týče celkového vítězství.

Z pěti elitních lig je na tom od roku 2016 nejhůř Série A s pěti účastmi v semifinále Champions League. Postaraly se o to čtyři kluby AC Milán, AS Řím, Juventus a Inter, poslední italský vítěz (2010) a loňský finalista.

Klub z mimo top soutěží se do semifinále dostal jen jednou Ajax Amsterdam (2019), Benfica Lisabon byla dvakrát ve čtvrtfinále (2022 a 2023).

Anglie má letos v Lize mistrů šest klubů, což je rekordní účast. Pět z nich postoupilo přímo do osmifinále, „předkolo“ si dá jen Newcastle. Kolik nakonec anglické kluby obsadí míst v semifinále? Nebo se tam probije úplný nováček?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Galatasaray Istanbul vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
17.2. 18:45
  • 3.29
  • 3.45
  • 2.31
Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
17.2. 21:00
  • 2.17
  • 3.68
  • 3.38
Benfica Lisabon vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
17.2. 21:00
  • 3.28
  • 3.63
  • 2.23
AS Monaco vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
17.2. 21:00
  • 6.49
  • 5.03
  • 1.47
FK Karabach vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
18.2. 18:45
  • 7.65
  • 5.09
  • 1.39
Bruggy vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 3.89
  • 3.96
  • 1.87
Bodo/Glimt vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 4.47
  • 4.07
  • 1.75
Olympiakos Pireus vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18.2. 21:00
  • 2.60
  • 3.37
  • 2.74
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti...

Dvanáct semifinálových účastí za posledních deset let, z toho pět triumfů. Španělské fotbalové kluby jsou v moderní éře Ligy mistrů nejúspěšnější. Vyřazovací část letošního ročníku začíná právě v...

17. února 2026  16:49

Saka prodloužil smlouvu s Arsenalem. Bude nejlépe placeným fotbalistou týmu

Bukayo Saka (Arsenal) po vstřeleném gólu.

Anglický fotbalový reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300...

17. února 2026  16:28

Máte na to názor? Tak vidíte, odešel Flick z rozhovoru. Barcelona cítí křivdu kvůli faulu

Barcelonští fotbalisté po inkasovaném gólu na 1:2 od Girony si stěžují u...

Ten moment z konce zápasu nechtěl rozebírat tak urputně, že se o něm stejně mluví nejvíc. Znovu je středem pozornosti Barcelona. A zcela po právu. Její trenér Hansi Flick dostával stejnou otázku...

17. února 2026  14:01

Když vyhrajeme, možná vyplatím odměnu, hlásí Hamza před speciálním zápasem

Pardubický fotbalista Jiří Hamza

Stoper Jiří Hamza je jednou ze zimních posil fotbalových Pardubic, s jejímž přínosem se počítalo spíš do budoucna. „Podle původní domluvy mi trenér Jan Trousil dával klidně půl roku na zapracování,“...

17. února 2026  9:41

Rangers a Celtic, už čtyřicet let. Rozbourají duopol Hearts s Fergusonem na telefonu?

Fotbalisté Heart of Midlothian během utkání s Rangers.

Říká se, že nikde na fotbalové planetě nevládne větší rivalita než mezi nimi. Ale stejně to už začíná být trochu nuda. Vlastně už je to nuda velmi dlouho. Nekonečně dlouho! Jakmile odstartuje skotská...

17. února 2026  7:17

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

16. února 2026

Masopust: Klub legend? Jubilea mám rád! Liberec vnímá jako vilu s wellness

Liberecký Lukáš Masopust bojuje o míč s Vasilem Kušejem ze Slavie.

Minulý týden oslavil 33. narozeniny a poté vstoupil do Klubu legend. Lukáš Masopust odehrál v neděli svůj 300. zápas v české nejvyšší fotbalové soutěži a na postu stopera pomohl Liberci k čistému...

16. února 2026  17:30

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

VAR na rozcestí? Musíme se vyhnout mikroskopickým zásahům, tvrdí šéf sudích

Rozhodčí Simon Hooper zkoumá na videu situaci, na základě které následně...

I po šesti letech od chvíle, kdy se ta tři písmenka poprvé objevila ve fotbalových pravidlech, budí vášně. VAR. Dobrý sluha? Zlý pán? Nebo všechno dohromady? „Nesmíme zapomenout, proč jsme ho...

16. února 2026  16:25

Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid.

Po čtvrtečním pohárovém výprasku 0:4 na půdě Atlétika Madrid fotbalová Barcelona hlasitě kritizovala výkon sudích. Jen u toho ale nezůstalo. V sobotu katalánský klub podal oficiální stížnost...

16. února 2026  14:48

V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...

Stejné chyby, stejné známky. Olomoucká Sigma má problém se střílením gólů. Tak jako minulý týden v Ostravě nevyužila šance a prohrála. V sobotu proti fotbalové Plzni (1:2) došlo k mírnému zlepšení,...

16. února 2026  14:22

Penalta i další situace na Spartě správně, řekla komise. Posvětila i gól Liberce

Sudí Lukáš Nehasil a kapitán Lukáš Haraslín diskutují během utkání Sparty proti...

Hned tři situace, k nimž se komise rozhodčích po víkendu vyjádřila, se odehrály v zápase fotbalistů Sparty s Hradcem Králové (2:0). A všechny byly podle ní vyřešené správně. Jednalo se o penaltu na...

16. února 2026  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.