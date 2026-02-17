Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná

Všechno vypukne na severním okraji Istanbulu ve sportovním komplexu s názvem Rams Park v podvečer. Na souboj místních Galatasaray proti Juventusu, který začne v 18.45 středoevropského času, navážou další tři duely od 21.00. A ve středu další čtyři utkání.
Liga mistrů, play off
1. kolo, 17. února: Galatasaray - Juventus, Benfica - Real, Dortmund - Atalanta, Monako - Paris St. Germain; 18. února: Karabach - Newcastle, Bodö/Glimt - Inter, Bruggy - Atlético Madrid, Olympiakos - Leverkusen
Osmifinalisté: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City
Které země mají nejvíc klubů v play off
Které země mají kluby mimo play off
Do prvního kola play off se zapojí šestnáct klubu, na vítěze dvojzápasů čeká v osmifinále nejúspěšnějších osm mužstev ze základní části.
Po odehrání úvodního dějství los určí dvojice až do semifinále. Právě počet účastí mezi nejlepšími čtyřmi ukazuje na sílu jednotlivých soutěží a v předchozích deseti ročnících kraluje právě La Liga.
Její čtyři kluby Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid a Villarreal se tam probovaly celkem dvanáctkrát. O všech pět zmíněných celkových vítězstvích v nejprestižnější klubové soutěži světa se postaral Real, jenž je s patnácti triumfy zároveň absolutním rekordmanem.
Slovutná Premier League, nejtěžší a nejsledovanější fotbalová liga planety, měla za posledních deset let v semifinále o dvě zastoupení méně než Španělsko, ale zase se tam probilo o jeden klub víc - Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool a Tottenham. Až na vrchol to dotáhly Chelsea, Manchester City a Liverpool.
Francouzská Ligue 1 a německá bundesliga jsou na tom za posledních deset let stejně. Šest účastí v semifinále, které zajistily tři kluby, a po jednom triumfu. Vedle gigantů Paris St. Germain a Bayernu se mezi nejlepší čtyři probily Lyon s Monakem, resp. Dortmund a Lipsko.
Francouzská smůla
Tři vzájemná utkání během sedmnácti dnů. Paris St. Germain, obhájci trofeje ve fotbalové Lize mistrů, a jeho rival Monaco se nejdřív dvakrát potkají v osmifinále a poté v domácí lize. První letošní vzájemný duel loni na podzim v Ligue 1 vyhrálo Monaco 1:0. Paris St. Germain hrál v první kolo play off proti týmu z Francie už loni, Brest vyprášil 3:0 a 7:0.
Paris St. Germain a Bayern jsou jedinými kluby, které v posledních patnácti letech přetrhly hegemonii právě španělských a anglických týmů co se týče celkového vítězství.
Z pěti elitních lig je na tom od roku 2016 nejhůř Série A s pěti účastmi v semifinále Champions League. Postaraly se o to čtyři kluby AC Milán, AS Řím, Juventus a Inter, poslední italský vítěz (2010) a loňský finalista.
Klub z mimo top soutěží se do semifinále dostal jen jednou Ajax Amsterdam (2019), Benfica Lisabon byla dvakrát ve čtvrtfinále (2022 a 2023).
Anglie má letos v Lize mistrů šest klubů, což je rekordní účast. Pět z nich postoupilo přímo do osmifinále, „předkolo“ si dá jen Newcastle. Kolik nakonec anglické kluby obsadí míst v semifinále? Nebo se tam probije úplný nováček?