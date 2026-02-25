ONLINE: Dortmund hájí náskok na Atalantě, Real vyzve k odvětě Benfiku

Dvanáct osmifinalistů už je jistých, zbylé čtyři pozná fotbalová Liga mistrů ve středu večer. Od 18.45 nejprve Dortmund zkusí uhájit náskok 2:0 na půdě Atalanty, ve 21 hodin pak nastoupí Real proti Benfice, PSG s Monakem a Juventus proti Galatasaray. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Momentka z utkání Borussia Dortmund - Atalanta. | foto: AP

Dortmund před týdnem vyhrál 2:0 zásluhou branek Guirassyho a Beiera. Je tak na dobré cestě, aby postoupil do osmifinále. Tam vítěze tohoto dvojutkání bude čekat o poznání náročnější soupeř. Narazí na Bayern, nebo Arsenal.

Středeční zápasy play off Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Blíž k postupu (náskok 1:0) má po prvním utkání také Real Madrid, jehož zápas s Benfikou bude vypjatý kvůli událostem z prvního duelu. Ten byl přerušen poté, co křídelník Vinícius obvinil Prestianniho z rasistické urážky – mladému Argentinci v pondělí dostal UEFA předběžně zastavila činnost, takže odvetu vynechá.

Na lavičce navíc nebude ani někdejší kouč Realu Mourinho, jenž byl posledně vyloučen. Postupující narazí na Manchester City, nebo Sporting Lisabon.

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

PSG, obhájce trofeje, má také jednobrankový náskok. S Monakem sice rychle prohrával 0:2, pak ale utkání zvládl otočit i díky dvěma gólům Douého. Pokud zvládne i odvetu, narazí na Barcelonu, nebo Chelsea.

V nejvýhodnější pozici je po prvním utkání turecký Galatasaray, který doma přestřílel Juventus 5:2 a už pomalu vyhlíží souboj s Liverpoolem, nebo Tottenhamem v osmifinále.

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Pokud nepostoupí ani Juventus ani Atalanta, nezůstane v soutěži jediný italský tým. Neapol totiž vypadla už v základní části a Inter pak senzačně nestačil na Bodö/Glimt, když i v odvetě prohrál 1:2.

V úterý slavily ještě Atlétiko Madrid, Newcastle a Leverkusen.

Liga mistrů
25. 2. 2026 18:45
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)
Sestavy:
Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kolašinac – Zappacosta, de Roon (C), Pašalić, Bernasconi – Samardžić, Zalewski – Scamacca.
Sestavy:
Kobel – Can (C), Anton, Bensebajní – Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy.
Náhradníci:
Rossi, Sportiello – Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Éderson, Kossounou, Krstović, Musah, K. Sulemana, Vavassori.
Náhradníci:
Meyer, Ostrzinski – Adeyemi, Benkara, Chukwuemeka, Y. Couto, S. Inácio, Özcan, Reggiani, Sabitzer, Schlotterbeck, Fábio Silva.

Rozhodčí: Sánchez – Cabañero,Prieto (ESP)

Liga mistrů
25. 2. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (všichni Slovinsko)

Liga mistrů
25. 2. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : AS Monaco AS Monaco 0:0 (-:-)
Liga mistrů
25. 2. 2026 21:00
Juventus FC Juventus FC : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: J. Pinheiro – B. Jesus, L. Maia (všichni POR)

Senzace Bodö: Po našem zápase bych to do nich neřekl, vzpomíná kouč Houštecký

Sondre Brunstad Fet z Bodö/Glimt oslavuje vyrovnávací gól v zápase Ligy mistrů...

Při pohledu na mimořádný počin Bodö/Glimt v Lize mistrů si ve fotbalové Slavii vybaví podzimní vzájemný zápas. Remízu, která norský zázrak v konečném účtování posunula do vyřazovací fáze. „Veřejnost...

25. února 2026  17:02

Plzeň - Panathinaikos v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Rafiu Durosinmi (vlevo) a Sverrir Ingi Ingason.

Nadějný výsledek z prvního utkání (2:2) potřebují potvrdit v domácí odvetě. Plzeňští fotbalisté v boji o postup do osmifinále Konferenční ligy ve čtvrtek přivítají řecký Panathinaikos. Kdy a kde...

25. února 2026  15:58

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

25. února 2026  10:51

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

24. února 2026  18:45,  aktualizováno  23:31

Mohl mít rekord šampionátů, Advocaat se ho kvůli rodině vzdal. Připadne Koubkovi?

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Známý německý trenér Otto Rehhagel ve službách řecké fotbalové reprezentace se po zápase na hřišti naoko přel se slavným Diegem Maradonou, tehdy koučem Argentiny. Památná scéna z mistrovství světa v...

24. února 2026  16:38

Daridovo ano. Nejde o osobní ambice, říká veterán k návratu do reprezentace

Český kapitán Vladimír Darida v akci.

Fotbalista Vladimír Darida se po pěti letech vrátí do národního mužstva. „Nejde o žádné osobní ambice, ale o to přiložit ruku k dílu v klíčových zápasech o postup na mistrovství světa,“ prohlásil...

24. února 2026  13:33,  aktualizováno  14:09

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...

Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou...

24. února 2026  13:29

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu.

Vzpomínáte ještě na kamerunského gólmana Andrého Onanu, často kritizovanou jedničku Manchesteru United? Teď hraje v tureckém Trabzonsporu o třetí místo, zatímco jeho bývalý klub válčí o to samé...

24. února 2026  12:58

