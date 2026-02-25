ONLINE: Dortmund hájí náskok na Atalantě, Real vyzve k odvětě Benfiku

Dortmund před týdnem vyhrál 2:0 zásluhou branek Guirassyho a Beiera. Je tak na dobré cestě, aby postoupil do osmifinále. Tam vítěze tohoto dvojutkání bude čekat o poznání náročnější soupeř. Narazí na Bayern, nebo Arsenal.
Středeční zápasy play off Ligy mistrů ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Blíž k postupu (náskok 1:0) má po prvním utkání také Real Madrid, jehož zápas s Benfikou bude vypjatý kvůli událostem z prvního duelu. Ten byl přerušen poté, co křídelník Vinícius obvinil Prestianniho z rasistické urážky – mladému Argentinci v pondělí dostal UEFA předběžně zastavila činnost, takže odvetu vynechá.
Na lavičce navíc nebude ani někdejší kouč Realu Mourinho, jenž byl posledně vyloučen. Postupující narazí na Manchester City, nebo Sporting Lisabon.
|
Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost
PSG, obhájce trofeje, má také jednobrankový náskok. S Monakem sice rychle prohrával 0:2, pak ale utkání zvládl otočit i díky dvěma gólům Douého. Pokud zvládne i odvetu, narazí na Barcelonu, nebo Chelsea.
V nejvýhodnější pozici je po prvním utkání turecký Galatasaray, který doma přestřílel Juventus 5:2 a už pomalu vyhlíží souboj s Liverpoolem, nebo Tottenhamem v osmifinále.
|
Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii
Pokud nepostoupí ani Juventus ani Atalanta, nezůstane v soutěži jediný italský tým. Neapol totiž vypadla už v základní části a Inter pak senzačně nestačil na Bodö/Glimt, když i v odvetě prohrál 1:2.
V úterý slavily ještě Atlétiko Madrid, Newcastle a Leverkusen.
Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kolašinac – Zappacosta, de Roon (C), Pašalić, Bernasconi – Samardžić, Zalewski – Scamacca.
Kobel – Can (C), Anton, Bensebajní – Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy.
Rossi, Sportiello – Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Éderson, Kossounou, Krstović, Musah, K. Sulemana, Vavassori.
Meyer, Ostrzinski – Adeyemi, Benkara, Chukwuemeka, Y. Couto, S. Inácio, Özcan, Reggiani, Sabitzer, Schlotterbeck, Fábio Silva.
Rozhodčí: Sánchez – Cabañero,Prieto (ESP)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (všichni Slovinsko)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: J. Pinheiro – B. Jesus, L. Maia (všichni POR)Přejít na online reportáž