„O téhle statistice jsem vůbec nevěděl,“ říkal Schick v rozhovoru pro klubovou televizi. „To už je opravdu dávno.“
„Samozřejmě mě to těší, ale mohlo to být ještě lepší. Byla tam ještě jedna situace, kdy jsem mohl dát gól a měl bych hattrick,“ dodal s úsměvem.
I tak byly jeho dva zásahy klíčové. O to víc, že přišly v krátkém sledu – mezi 60. a 63. minutou.
Nejprve mu Poku poslal přihrávku za obranu, kterou si Schick fantasticky zpracoval a uvolnil se od bránícího hráče, načež neměl problém překonat domácího gólmana Tzolakise. Podruhé se pak trefil hlavou po Grimaldově rohovém kopu.
„U prvního gólu jsem si skvěle vzal míč na nohu, vyšel mi první kontakt a pak už je to v takových situacích pro obránce složité. A u toho druhého jsem věděl, že je brankář vysoký, takže jsem Grimaldovi ukázal, ať to zkusí poslat na první tyč. Viděl mě a vyšlo to perfektně,“ popisoval, zatímco potěžkával trofej pro hráče utkání.
„Český bůh,“ napsal nejprve správce klubových sociálních sítí po jeho druhé trefě.
„Stroj na góly,“ přidal o chvíli později.
Kdo ví, co za přezdívku by vymyslel, kdyby Schick zkompletoval hattrick.
„Víme, že Patrick má neuvěřitelné kvality. První gól byl skvěle vypracovaný – od výborně načasované přihrávky až po zakončení,“ chválil svého spoluhráče i záložník Andrich.
Leverkusen tak oplatil Olympiakosu lednovou porážku 0:2. Navíc v mnohem důležitější chvíli, byť celé dvojutkání pochopitelně rozhodnuté ještě ani zdaleka není.
Výhra a případné vyřazení řeckého celku mimochodem pomůže českému fotbalu v boji o nejlepší desítku v žebříčku národních koeficientů.
„Když jsme nedali dvě, tři velké šance, říkal jsem si, že se zopakuje to, co posledně. Ale ve druhé půli udělal Patrik rozdíl a zejména jeho první gól nás uklidnil,“ hodnotil trenér Kasper Hjulmand.
„Bylo to stejně těžké jako posledně. Hráli jsme lépe, ale měli jsme stejný problém – neproměňovali jsme šance. Ve druhé půli jsme se ale zlepšili, dali dva góly a udrželi čisté konto, což bylo důležité. Všichni odehráli povedený zápas,“ pronesl Schick.
Sám se měsíc před baráží, kde česká reprezentace vyzve Irsko a pak případně ve finále s největší pravděpodobností Dánsko, dostává do formy.
O víkendu dal gól při demolici St. Pauli (4:0) a celkově má na kontě ve čtyřech únorových zápasech čtyři branky. V lednu se přitom v pěti zápasech neprosadil ani jednou.
Schick dvěma góly zařídil výhru nad Olympiakosem, Bodö/Glimt zaskočilo Inter
„Jako útočník musíte být trpělivý. Někdy čekáte na příležitost celý zápas a pak musíte být připravení, což se mi tentokrát povedlo. Po zimní pauze se nám příliš nedařilo, ale zlepšujeme se. Uvidíme, kam až to dotáhneme,“ burcoval Schick.
Když byla v úvodu řeč o Ballackovi, sluší se připomenout, že v sezoně, kdy dal zmíněné dva góly ve čtvrtfinále s Liverpoolem, to nakonec Leverkusen dotáhl až do finále, kde nakonec podlehl Realu Madrid (1:2).
Něco takového se sice momentálně jeví spíš jako sci-fi, minimálně k postupu do osmifinále má však Bayer nakročeno. I díky Schickovi.