Jak vyřadit Lille? Gól ještě v první půli a udělat jim ze zápasu peklo, míní Holeš

Slávisté si mohou po pěti letech zahrát skupinovou fázi prestižní Ligy mistrů.

Z Lille si ale přivezli porážku 0:2 a postupová matematika je jednoduchá: výhra alespoň o tři góly bude spustí euforii, ta o dva dá naději v prodloužení. Jinak je všem nadějím konec.

Slavia – Lille odveta play off Ligy mistrů ve středu od 21 hodin ONLINE

„Nevím, jestli jsme už někdy otočili dvoubrankové manko, ale před dvěma roky jsme tady dohnali jednobrankovou ztrátu s Rakowem a postoupili jsme,“ vzpomíná Holeš na play off Konferenční ligy.

Tentokrát je nicméně v sázce mnohem víc.

Se stejným náskokem jako Lille, jen po výhře 4:2, dorazil mimochodem na jaře do Prahy i AC Milán. To bylo pro změnu osmifinále Evropské ligy. Slavia tehdy v odvetě na slavného soupeře nastoupila ve velkém stylu a chystala se dvojzápas minimálně zdramatizovat. Jenže pak rozhodčí právě Holeše vyloučil za nešikovné došlápnutí na Calabriu...

„Do červené karty jsme byli lepší,“ povzdechne si vedle sedící Trpišovský.

Druhý italský tým tak slávisté v jedné sezoně doma zaskočit nedokázali.

„S AS Řím jsme shodou okolností také venku prohráli po špatném výkonu 0:2, ale doma jsme je do ničeho nepustili a zvítězili 2:0. Byl to skvělý zápas. Tak bych si to představoval i ve středu a doufám, že se nám ještě v prvním poločase podaří dát gól, aby z toho bylo drama,“ zasní se Holeš.

To ale musí se spoluhráči hrát o poznání odvážněji než v prvním utkání. Teď už není, na co čekat.

„Hlavně musíme ztrácet méně balonů v útočné fázi, jako se nám to dělo v prvním zápase. Oni mají smrtící protiútoky, takže musíme být lepší na míči a taky to zjednodušit. Sypat víc centrů do vápna, dostávat se tam v hodně lidech. Prostě jít do toho a udělat jim tady peklo,“ líčí emotivně Holeš.

To koneckonců sešívaní pilovali v úvodu otevřeného tréninku. Právě Holeš nejprve několik minut diskutoval s Davidem Douděrou a právě po jednom z jeho přízemních centrů pak dopravil balon do sítě. Teď ještě aby jim to vyšlo i v ostrém utkání.

„Douděra bude hrát určitě. Věříme, že pro nás bude jeden z klíčů, jak se dostat do jejich obrany,“ prozradí Trpišovský, že krajní obránce, jenž úvodní střetnutí vynechal, už je k dispozici a objeví se v základní sestavě.

Do toho by utkání mohl stihnout i Ivan Schranz a góly se samozřejmě očekávají také od letní posily Tomáše Chorého. Proti belgickému Unionu to byl právě on, kdo dvěma góly v první půli zadělal na skvělý výsledek do odvety.

Ale proti Lille, které má skvěle technicky vybavené hráče a vyniká rychlou kombinací i přechodem dopředu, to navzdory nepříznivému skóre nebude jen o útočení.

„Musíme myslet na to, že když dostaneme gól, tak to bude strašně těžké,“ ví Holeš. „Mají velkou kvalitu dopředu, takže musíme vycházet z prvních třiceti minut ve Francii, kdy jsme hráli dobře a oni měli možná dvě šance po našich ztrátách, jinak jsme to ubránili dobře.“

Zvládnou sešívání otočit skóre a postoupit?