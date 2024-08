Trpišovský před odvetou s Lille: Doma jsme silní, ale musíme tam jít po hlavě

Když během tiskové konference kdosi vrazil do dveří, přerušil svůj myšlenkový tok a s úsměvem počkal, až bude klid. Pak ale pokračoval s naprosto vážnou tváří.

Moc dobře ví, že slávisty nečeká vůbec jednoduchá šichta.

„Teď nemluvím ze zdvořilosti, čeká nás strašně silný soupeř, jeden z nejtěžších za posledních pět let,“ kývne Trpišovský. „Ale jsem přesvědčený, že je v našich silách to otočit.“

Co od Lille v odvetě čekáte?

Že budou hrát podobně jako v předchozím kole proti Fenerbahce. Budou vycházet z prvního zápasu, kdy jim dost věcí fungovalo a v některých pasážích na tom byli i lépe běžecky. Zvládali si otevírat prostory pro své rychlé hráče a do toho mají brankáře, který je schopný i pod tlakem dát přesný balon na 70 metrů, což je pak těžké pro naši obranu. S tím vším si ale musíme poradit. Oni budou čekat a spoléhat na protiútoky, takže bude na nás, abychom něco vymysleli.

Zmínil jste zápas s Fenerbahce. V něm Lille přišlo o jednobrankový náskok a nakonec rozhodlo až v prodloužení. Tím byste se mohli inspirovat.

Na to utkání jsme samozřejmě koukali, i na některá další z uplynulé sezony. Fenerbahce prohrávalo a zvládlo si vytvořit velký tlak. Povedlo se jim to, co nám ve Francii ne, tedy posunout to těžiště směrem k brance Lille, kde jsou zranitelní. To bude náš hlavní úkol, dostat se co nejblíže k jejich brance a vytvořit si nebezpečné situace. Věřím, že nám k tomu pomůže i bouřlivé domácí prostředí a kluci předvedou nadstandardní výkon. Je to o nastavení, jít tam po hlavě, hrát srdcem a možná tolik nepřemýšlet nad taktikou.

Jak tedy vidíte vaše šance?

V prvním zápase jsme pocítili, jaká kvalita proti nám stojí a co soupeř umí. Na druhou stranu tam byla spousta momentů, kdy jsme je potrápili my a víme, jak jsme doma silní. Upínáme se na to, že ten náš domácí výkon může být výrazně lepší, třeba jako proti AS Řím na podzim, kde jsme shodou okolností venku také prohráli 0:2. Venkovní zápasy v evropských pohárech nejsou jednoduché a my jsme nepředvedli nejlepší výkon. V odvetě se o to pokusíme a uvidíme, jak to dopadne.

Na jaře jste o dva góly prohráli s AC Milán v osmifinále Evropské ligy, před třemi lety pak s Ferencvárosem v 3. předkole Ligy mistrů. Celkový výsledek jste pak už nezvrátili. Jaké si z toho berete ponaučení?

Vždycky jsou rozhodující góly. Proti Ferencvárosi jsme navzdory drtivému tlaku jsme vyhráli jenom 1:0. Důležitá je efektivita, jako když jsme teď proti Unionu ze dvou šancí dali gól, byli jsme precizní v defenzivě, ale rozhodně jsme nedominovali. Naopak někdy máte tlak, ale stejně to nestačí. Proti AC Milán jsme do červené karty byli lepší, k čemuž nám právě pomohlo domácí prostředí. Musíme být správně nastavení a soupeři to co nejvíc znepříjemnit.

O víkendu jste měli volno. Pomohlo vám?

Radši bychom hráli, takhle máme mezi zápasy osm dní, což je hodně velká pauza a stejně musíte pro ty hráče najít nějaké vytížení. U takto náročných zápasů je lepší to proložit nějakým ligovým. Ten program bude stejně na podzim nabitý a teď se ještě bude muset najít termín dohrávky. Lille o víkendu vyhrálo 2:0 a pokračovalo ve výkonu ze zápasu s námi, což je úplně ideální scénář. Ale tohle jsou všechno spekulace, až rozhodčí pískne do píšťalky, bude to pryč. Chtěli jsme hrát, nešlo to, takže jsme si udělali program, který nám vyhovoval. Tak to prostě je.

Jaký je zdravotní stav mužstva před klíčovým utkáním sezony?

Určitě nebude k dispozici Lukáš Masopust, který má svalové zranění na 4 týdny. A před pár hodinami nám vypadl jeden hráč kvůli nemoci, takže u něj ještě uvidíme, jaký to bude mít průběh. Naopak David Douděra už trénuje s týmem a v nominace bude i Ondra Zmrzlý.

Jak je na tom Ivan Schranz, kterému tyhle těžké zápasy svědčí?

Ivan měl individuální program, ale doufáme, že bude zase využitelný na část utkání, stejně jako v Lille.

Před zápasem vždy prozrazujete jedno jméno, které se v sestavě objeví. Dodržíte tradici?

V Lille jsem nic neprozradil, takže za tu porážku asi můžu já. (smích) Přemýšlím, koho bych vám prozradil... Ale bavili jsme se tu o Douděrovi, tak ten bude hrát určitě. Věříme, že pro nás bude jeden z klíčů, jak se dostat do jejich obrany.

Mimochodem, čeká vás sté utkání v Evropě.

Zaznamenal jsem to, když jsem zpětně koukal na první utkání a komentátoři to zmiňovali. Je to obrovské číslo. Po Liberci jsem měl 20 zápasů, pamatuju si na ten první se Šmonou, který jsme vyhráli a pak jsme v předkolech dosáhli čtyř vítězství za sebou. V šestém utkání jsme pak porazili Marseille 1:0. Bylo by krásné to jubileum v odvetě spojit s dobrým výsledkem, ale to číslo samo o sobě nám nepomůže.