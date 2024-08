Takhle hraje velká Evropa! Musíme se poučit a třeba to otočíme, věří Zima

Bylo to hodně frustrující? Připravujete se na rychlá křídla, kombinace a pak přesně z toho dostanete dva góly.

Frustrující ani ne. Soupeř má prostě špičkovou kvalitu. Těžko se jejich hře zabraňuje na posledních pár metrech, kdy záleží na každém kroku. Spíš bych řekl, že škoda dvou našich gólů, které neplatily. Ale přiznávám, že rozdíl v individuální kvalitě byl obrovský. Na každém postu. Lille má prostě tým pro Ligu mistrů. A my, pokud si ji taky chceme zahrát, musíme být schopní takové týmy porážet.

Tušil jste, co vás čeká?

Osobně ano. I tak ale musíte jít do zápasu s takovým sebevědomím, že to zvládnete. A pak se uvidí, jak to ve skutečnosti dopadne. Dneska to nedopadlo dobře. Musíme si z toho vzít ponaučení. Třeba to doma otočíme a vyhrajeme o tři góly.

Je v silách Slavie dát při odvetě tři góly?

Je to stejná pozice jako na jaře proti AC Milán, kdy jsme taky do odvety šli se ztrátou dvou gólů. Řekl bych, že je to pořád otevřené. Záleží jen, kdo dá v Edenu první gól. Být to my, bude obrovský tlak a nastane velká euforie. Věřím, že bychom to pak ještě dotlačili. Pokud se jako první trefí oni, už to bude složité.

Stoper David Zima během rozhovoru po utkání s Lille, které Slavia prohrála 0:2.

V čem vlastně bylo Lille o tolik lepší?

Ve francouzské lize se takový styl hraje. Ofenzivně, takový trochu hurá fotbal, po ztrátě míče hned represing. Je to prostě strašně rychlé. A pro nás je obtížné přepnout z české ligy, ve které většina týmů hraje z bloku. A pak ta obrovská kvalita hráčů.

Kde vůbec po takovém zápase berete pozitiva?

Zkušenosti! Poznali jsme, na jakou úroveň bychom se chtěli posunout. To byla evropská top kvalita. Musíme trénovat, makat, zlepšovat se. Neuchlácholit se tím, když v lize vyhrajeme o tři čtyři góly. Musíme myslet na to, že v Evropě je fotbal jinde. Hráči jako Zhengrova nebo David jsou prostě ofenzivní špička. Navíc jak byli pořád s balonem, nebyli tolik unavení jako my a měli sílu na útočení. To jim přidávalo při soubojích jeden na jednoho.