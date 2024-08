Tati, koukej! Už jsem jako oni. Kinský po porážce v Lille: V hlavě mám jen postup

A určitě mu nevadilo, že ho tentokrát sleduje mnohem víc lidí než jen táta.

„Úterní a středeční večery vždycky patřily fotbalu. Já chodil mimo sedačku, aby mě neviděl. Chtěl jsem hrát takové zápasy a třeba si poslechnout znělku Ligy mistrů, vidět vyzdobené stadiony,“ vzpomínal jedenadvacetiletý brankář.

O osmadvacet let starší otec Antonín, bývalý reprezentační gólman a mistr ligy, si to vyzkoušel jednou, když v roce 2002 Liberec porazil ve třetím předkole Ligy mistrů AC Milán 2:1. Na postup do hlavní fáze milionářské soutěže to ale nestačilo.

Jeho syn teď se Slavií musí v odvetě dohánět dvoubrankové manko, které si přivezl z Francie. „Proti Lille se mi to všechno poprvé splnilo, beru to jako ještě větší motivaci odvetu zvládnout,“ vyhlásil.

Věříte tomu?

Stoprocentně. V hlavě nemám jinou variantu. Máme celý týden na přípravu a já se na odvetu moc těším. Nepřemýšlíme o ničem jiném než o tom, že je doma uděláme, protože všichni v té soutěži chceme být. To kouzlo na vás prostě hned dýchne a dohromady s tím, jaká je doma vždycky atmosféra, tomu věřím. Když jim dáme gól, druhý dáme stejně jako s Teplicemi a je jedno, s kým hrajeme.

Vy jste na hřišti opět působil velmi jistě. Když na vás pak nabíhá několik soupeřů, rozehrávku vyřešíte s přehledem. Stresují vás vůbec tyhle situace?

Vůbec ne, tenhle herní styl je mi vlastní a dostávám se do těch situací od mala. Naopak se snažím vytvořit převahu a dostat nás co nejvíc na balon. Nervy nemám a naopak se v tom cítím dobře.

Na tribuně bylo i kvůli dešti docela chladno. Nebylo to na hřišti po těch vedrech nepříjemné?

Já jsem se namazal trochu hřejivkou, takže mi zima nebyla. Navíc práce tam bylo dost, s tím jsme počítali. Hráli doma a tlačili se dopředu, chtěli dát góly. Nám se docela dařilo je ze začátku nepouštět do extra šancí. Nějaké si vytvořili, ale nám se povedlo je zblokovat a vyřešit. Na začátku druhé půle nás otevřeli, což je škoda, že to přišlo takhle brzo. Pořád máme hratelný výsledek a já věřím, že ještě zamícháme kartama.

Nebylo to od vás ale přeci jen trochu čekání na to, až dostanete gól?

To zase ne, řekl bych, že dopředu jsme se snažili chodit také. Ale potom je jasné, že za stavu 1:0 se budou snažit ještě víc. Vzadu hrajeme dobře, v minulých zápasech jsme skoro nedostali gól a to taky v hlavě máte. Jakmile pak dají první, druhý, tak o tom přemýšlíte a musíte se víc snažit i vepředu. Čekat na to, jestli tu dostanete tři nebo čtyři taky není dobrý plán.

Zakončení u obou gólů bylo ukázkové. Je to velký rozdíl oproti české lize?

Nechci to tady vyzdvihovat, bylo jasné, že budou mít kvalitu. Nadšený z toho nejsem, protože mi to dvakrát vymetli. Stává se, ale doma je do toho pustit nesmíme.

Nebyla u prvního gólu ještě patrná Holešova teč?

Jojo, trochu to posunul, myslím, že to trefil patou. Málem to zblokoval a vyndal míč na tyč. Shodil to dolů, snažil se rychle zareagovat. Já jsem byl naopak v pohybu spíše nahoru.

Jak frustrující potom je, když se konečně můžete radovat, ale rozhodčí vám hned branku vezme, dokonce dvakrát?

Přesně jsem to neviděl, mám to přes celé hřiště. Jednou máte radost, skvělý, ale pak to rozhodčí hned odvolá, navíc vypadal velmi přesvědčivě. V zápase není čas se v tom hrabat, mám informace, že je odvolal právem. S tím se nedá nic dělat.