ONLINE: Atlético hostí Bruggy, pak v akci Leverkusen nebo Inter proti Bodö

Sledujeme online   18:45
První krok zvládli i díky dvěma gólům Patrika Schicka. V úterní odvetě předkola play off Ligy mistrů mohou fotbalisté Leverkusenu vyřadit řecký Olympiakos. Ještě předtím však Atlético Madrid hostí Bruggy. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Penalta. Hlavní rozhodčí pro konzultaci s VARem nařídl pokutový kop pro Atlético Madrid. | foto: AP

První zápas v Bruggách skončil 3:3, takže Španělé potřebují jakkoli zvítězit, aby postoupili do osmifinále.

Další drama nabízí souboj Interu s norským Bodö/Glimt, které doma vyhrálo úvodní zápas 3:1 a do Itálie přijíždí bránit náskok.

ONLINE: Odvety předkola play off Ligy mistrů

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Jasnou záležitostí by naopak měl být duel Newcastlu s Karabachem, protože anglický celek v Baku vyhrál vysoko 6:1.

Leverkusen přivezl z Řecka náskok 2:0, který zařídil zmíněný Schick. Pokud řeckého soka večer vyřadí, pomůže i českému koeficientu, v němž tuzemské kluby právě s těmi řeckými bojují o desátou příčku zajišťující přímý postup mistra do Champions League.

Liga mistrů
24. 2. 2026 18:45
zápas probíhá
Atlético Madrid Atlético Madrid : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke (C), Baena – Sørloth, Álvarez.
Sestavy:
Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Stanković – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Tzolis – Tresoldi.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Giménez, Mendoza, Griezmann, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Lookman, Le Normand.
Náhradníci:
Jackers, Corte – Sandra, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Spileers, Diakhon, Lemaréchal, S. Campbell.

Rozhodčí: Turpin (FRA) – Danos (FRA), Pages (FRA)

Liga mistrů
24. 2. 2026 21:00
Leverkusen Leverkusen : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)

Liga mistrů
24. 2. 2026 21:00
Newcastle United Newcastle United : FK Karabach FK Karabach 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Liga mistrů
24. 2. 2026 21:00
Inter Milán Inter Milán : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez Rojo (ESP).

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

