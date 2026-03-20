- hraje se klasicky út–st (čtvrtfinále), út–st (semifinále)
- všechny zápasy mají výkop ve 21:00
- pavouk je pevně daný
Liga mistrů 2025/26: pavouk play off
🟦 Čtvrtfinále – 1. zápasy
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|7. 4.
|21:00
|Real Madrid – Bayern Mnichov
|7. 4.
|21:00
|Sporting Lisabon – Arsenal
|8. 4.
|21:00
|Barcelona – Atlético Madrid
|8. 4.
|21:00
|PSG – Liverpool
🟦 Čtvrtfinále – odvety
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|14. 4.
|21:00
|Bayern Mnichov – Real Madrid
|14. 4.
|21:00
|Arsenal – Sporting Lisabon
|15. 4.
|21:00
|Atlético Madrid – Barcelona
|15. 4.
|21:00
|Liverpool – PSG
🟨 Semifinále – 1. zápasy
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|28. 4.
|21:00
|vítěz (Real/Bayern) – vítěz (PSG/Liverpool)
|29. 4.
|21:00
|vítěz (Barcelona/Atlético) – vítěz (Sporting/Arsenal)
🟨 Semifinále – odvety
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|5. 5.
|21:00
|vítěz (PSG/Liverpool) – vítěz (Real/Bayern)
|6. 5.
|21:00
|vítěz (Sporting/Arsenal) – vítěz (Barcelona/Atlético)
🟥 Finále
|Datum
|Čas
|Zápas
|30. 5. 2026
|21:00
|vítěz SF1 – vítěz SF2
📺 Kde sledovat play off Ligy mistrů
- Zápasy Ligy mistrů 2025/26 vysílají v Česku placené kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.
- Přenosy jsou dostupné prostřednictvím operátorů jako Oneplay, Skylink, Telly, Magenta TV nebo Vodafone TV.
- Konkrétní rozdělení zápasů na jednotlivé kanály se zveřejňuje vždy krátce před výkopem.