Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z Leverkusenu. | foto: AP

  • hraje se klasicky út–st (čtvrtfinále), út–st (semifinále)
  • všechny zápasy mají výkop ve 21:00
  • pavouk je pevně daný

Liga mistrů 2025/26: pavouk play off

🟦 Čtvrtfinále – 1. zápasy

DatumČasZápasVýsledek
7. 4.21:00Real Madrid – Bayern Mnichov
7. 4.21:00Sporting Lisabon – Arsenal
8. 4.21:00Barcelona – Atlético Madrid
8. 4.21:00PSG – Liverpool

🟦 Čtvrtfinále – odvety

DatumČasZápasVýsledek
14. 4.21:00Bayern Mnichov – Real Madrid
14. 4.21:00Arsenal – Sporting Lisabon
15. 4.21:00Atlético Madrid – Barcelona
15. 4.21:00Liverpool – PSG

🟨 Semifinále – 1. zápasy

DatumČasZápasVýsledek
28. 4.21:00vítěz (Real/Bayern) – vítěz (PSG/Liverpool)
29. 4.21:00vítěz (Barcelona/Atlético) – vítěz (Sporting/Arsenal)

🟨 Semifinále – odvety

DatumČasZápasVýsledek
5. 5.21:00vítěz (PSG/Liverpool) – vítěz (Real/Bayern)
6. 5.21:00vítěz (Sporting/Arsenal) – vítěz (Barcelona/Atlético)

🟥 Finále

DatumČasZápas
30. 5. 202621:00vítěz SF1 – vítěz SF2

📺 Kde sledovat play off Ligy mistrů

  • Zápasy Ligy mistrů 2025/26 vysílají v Česku placené kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.
  • Přenosy jsou dostupné prostřednictvím operátorů jako Oneplay, Skylink, Telly, Magenta TV nebo Vodafone TV.
  • Konkrétní rozdělení zápasů na jednotlivé kanály se zveřejňuje vždy krátce před výkopem.
Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z Leverkusenu.

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

20. března 2026  8:58

