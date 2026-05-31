Od pozlátka ke zlatu. Enrique změnil DNA týmu a fotbal žije v době pařížské

Jinak jsou dvojnásobnými francouzskými šampiony, domácí Coupe de France ovládli minulý rok, dvakrát získali francouzský a jednou evropský Superpohár. Ale především v sobotu obhájili triumf v Lize mistrů, když v úmorném horku v Budapešti po remíze 1:1 v penaltách udolali pozorně bránící Arsenal.
Je zřejmé, že ve fotbale pokračuje Zlatá doba pařížská.
Klub s Eiffelovkou ve znaku, nóbl značka dotovaná bezedným měšcem zámožného Kataru, dál tančí výš než ostatní. Hráčům vyplácí pohádkové mzdy a v žebříčku nejdražších nákupů historie jí dál patří první dvě příčky po dávných příchodech Neymara a Mbappého.
PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel
Éra zdánlivě bezmyšlenkovitého a nahodilého utrácení však dávno skončila.
Z týmu hvězd je hvězdný tým.
A právě úderné slovíčko na T, ve francouzštině équipe, symbolizuje proměnu, kterou Saint-Germain prošlo.
V uplynulých patnácti letech v Paříži jen do hráčského kádru napumpovali přes dvě a půl miliardy eur, v přepočtu více než 60 miliard korun.
Ovšem když měl klubový šéf Násir Al-Chelajfí, přímý podřízený katarského emíra a jeden z nejvlivnějších lidí v evropském fotbale, v nedávném rozhovoru pro americkou CBS říct, který přestup se v jeho očích vydařil nejvíc, s odpovědí neváhal ani vteřinu.
Luis Enrique.
Španělský kouč v sobotu třetím titulem z Ligy mistrů (ušatou trofej získal už v roce 2015 s Barcelonou) vstoupil mezi trenérské velikány. Ale především během posledních tří let dokázal překreslit takřka celou identitu klubu. Přesvědčil nadřízené o změně myšlení. Přenastavil zafixovanou DNA, což v zavedené instituci zdaleka není samozřejmé.
Všichni jeho předchůdci v Paříži přece rok co rok naráželi do té stejné zdi. „Triumfem v Lize mistrů byli v klubu vyloženě posedlí,“ psal ve své autobiografii Carlo Ancelotti, jehož si katarská klika ve vedení vybrala jako prvního vyvoleného.
V soutěži, která pro šejky z Perského zálivu čněla vysoko nad ostatními, neuspěl on ani další trenéři: Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino nebo Galtier.
Kouzelník Enrique. A za rok další trofej z Ligy mistrů, trenére? Proč by ne, smál se
Dřív nebo později se znelíbili kabině plné superhvězd, které do Paříže roky proudily ve velkém a v zákulisí měly vliv.
Šuškalo se o tom, že Mbappé před lety k nové smlouvě dostal i rozhodovací pravomoci. Také Neymar, Messi a další tváře katarského fotbalového projektu byli v potravním řetězci výš než někteří trenéři.
Enrique tohle všechno zastavil. Jiné ingredience, jiný recept.
Na nabídku z Parku princů před třemi lety kývl, až když dostal od zodpovědných osob ujištění o změně kurzu: „Věděl jsem, že PSG pro mě nikdy nebude správný klub, pokud se neodkloní od přestupové politiky zaměřené na největší jména.“
Takže: vysoké sumy sice létají vzduchem dál (základní jedenáctka ze sobotního finále stála přes půl miliardy eur), jenže výběr hráčů se výrazně proměnil.
Předloňský odchod bombera Mbappého byl symbolem změny. A následný triumf v Lize mistrů, jejž letos Pařížané zopakovali, potvrzením, že konečně vykročili správným směrem.
Měl Arsenal v prodloužení finále kopat penaltu? Pískat se dala, tvrdí Arteta
Současné PSG je mnohem dynamičtější, pracovitější, soudržnější. „A také realističtější,“ tvrdí boss Al-Chelajfí, který před pár lety v rozhovoru pro Le Parisien prohlásil: „Už nechceme okázalost a pozlátko, éra blyštivého lesku skončila.“
Jiná epocha naopak odstartovala.
PSG se v čase vzepřelo řadě argumentů včetně toho, že ho nižší úroveň francouzské ligy nemůže připravit na souboje s giganty z Anglie či Španělska. Trenér Enrique naopak z nevýhody vytvořil výhodu, když v obou předchozích ročnících rozmělnil zátěž v průběhu sezony tak, aby zůstali hlavní tahouni v klíčové fázi co nejvíc svěží.
Povedlo se to loni i letos.
Přijde za rok útok na hattrick?