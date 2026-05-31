Od pozlátka ke zlatu. Enrique změnil DNA týmu a fotbal žije v době pařížské

Jiří Čihák
  15:15
Úspěšnější klub v Evropě za poslední měsíce nehledejte. Od léta 2024 sebrali osm z deseti trofejí. Nepozlatili pouze letošní ročník Francouzského poháru a také loňské mistrovství světa klubů ve Spojených státech, kde po suverénní jízdě do finále překvapivě narazili proti londýnské Chelsea.
Pařížští fotbalisté slaví i s trenérem Luisem Enriquem vítězství v Lize mistrů. | foto: AP

Jinak jsou dvojnásobnými francouzskými šampiony, domácí Coupe de France ovládli minulý rok, dvakrát získali francouzský a jednou evropský Superpohár. Ale především v sobotu obhájili triumf v Lize mistrů, když v úmorném horku v Budapešti po remíze 1:1 v penaltách udolali pozorně bránící Arsenal.

Je zřejmé, že ve fotbale pokračuje Zlatá doba pařížská.

Klub s Eiffelovkou ve znaku, nóbl značka dotovaná bezedným měšcem zámožného Kataru, dál tančí výš než ostatní. Hráčům vyplácí pohádkové mzdy a v žebříčku nejdražších nákupů historie jí dál patří první dvě příčky po dávných příchodech Neymara a Mbappého.

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Éra zdánlivě bezmyšlenkovitého a nahodilého utrácení však dávno skončila.

Z týmu hvězd je hvězdný tým.

A právě úderné slovíčko na T, ve francouzštině équipe, symbolizuje proměnu, kterou Saint-Germain prošlo.

V uplynulých patnácti letech v Paříži jen do hráčského kádru napumpovali přes dvě a půl miliardy eur, v přepočtu více než 60 miliard korun.

Ovšem když měl klubový šéf Násir Al-Chelajfí, přímý podřízený katarského emíra a jeden z nejvlivnějších lidí v evropském fotbale, v nedávném rozhovoru pro americkou CBS říct, který přestup se v jeho očích vydařil nejvíc, s odpovědí neváhal ani vteřinu.

Luis Enrique.

Pařížský trenér Luis Enrique se raduje z vítězství v Lize mistrů.

Španělský kouč v sobotu třetím titulem z Ligy mistrů (ušatou trofej získal už v roce 2015 s Barcelonou) vstoupil mezi trenérské velikány. Ale především během posledních tří let dokázal překreslit takřka celou identitu klubu. Přesvědčil nadřízené o změně myšlení. Přenastavil zafixovanou DNA, což v zavedené instituci zdaleka není samozřejmé.

Všichni jeho předchůdci v Paříži přece rok co rok naráželi do té stejné zdi. „Triumfem v Lize mistrů byli v klubu vyloženě posedlí,“ psal ve své autobiografii Carlo Ancelotti, jehož si katarská klika ve vedení vybrala jako prvního vyvoleného.

V soutěži, která pro šejky z Perského zálivu čněla vysoko nad ostatními, neuspěl on ani další trenéři: Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino nebo Galtier.

Kouzelník Enrique. A za rok další trofej z Ligy mistrů, trenére? Proč by ne, smál se

Dřív nebo později se znelíbili kabině plné superhvězd, které do Paříže roky proudily ve velkém a v zákulisí měly vliv.

Šuškalo se o tom, že Mbappé před lety k nové smlouvě dostal i rozhodovací pravomoci. Také Neymar, Messi a další tváře katarského fotbalového projektu byli v potravním řetězci výš než někteří trenéři.

Enrique tohle všechno zastavil. Jiné ingredience, jiný recept.

Na nabídku z Parku princů před třemi lety kývl, až když dostal od zodpovědných osob ujištění o změně kurzu: „Věděl jsem, že PSG pro mě nikdy nebude správný klub, pokud se neodkloní od přestupové politiky zaměřené na největší jména.“

Takže: vysoké sumy sice létají vzduchem dál (základní jedenáctka ze sobotního finále stála přes půl miliardy eur), jenže výběr hráčů se výrazně proměnil.

Předloňský odchod bombera Mbappého byl symbolem změny. A následný triumf v Lize mistrů, jejž letos Pařížané zopakovali, potvrzením, že konečně vykročili správným směrem.

Měl Arsenal v prodloužení finále kopat penaltu? Pískat se dala, tvrdí Arteta

Současné PSG je mnohem dynamičtější, pracovitější, soudržnější. „A také realističtější,“ tvrdí boss Al-Chelajfí, který před pár lety v rozhovoru pro Le Parisien prohlásil: „Už nechceme okázalost a pozlátko, éra blyštivého lesku skončila.“

Jiná epocha naopak odstartovala.

PSG se v čase vzepřelo řadě argumentů včetně toho, že ho nižší úroveň francouzské ligy nemůže připravit na souboje s giganty z Anglie či Španělska. Trenér Enrique naopak z nevýhody vytvořil výhodu, když v obou předchozích ročnících rozmělnil zátěž v průběhu sezony tak, aby zůstali hlavní tahouni v klíčové fázi co nejvíc svěží.

Povedlo se to loni i letos.

Přijde za rok útok na hattrick?

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

