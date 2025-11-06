Což je mimochodem o tři víc, než posbírala Slavia.
Takže je klidně možné, že až český mistr na ostrov ve východním Středomoří dorazí k závěrečnému utkání hlavní fáze, budou to domácí, kdo bude bojovat o postup do vyřazovací fáze.
Jistě, leden je pořád daleko, ale podobná myšlenka by ještě před několika týdny působila přinejmenším úsměvně. Teď se s ní však musí počítat jako s reálnou variantou.
Čekali byste něco podobného?
Obzvlášť s vědomím, že Pafos, v jehož kádru je mimochodem i známý osmatřicetiletý brazilský stoper David Luiz, ani nemůže hrát na svém stadionu. Ten totiž nesplňuje podmínky UEFA, a tak na domácí zápasy dojíždí do zhruba 70 kilometrů vzdáleného Limassolu. A právě tam se ve středu zrodila historická výhra nad Villarrealem, což je aktuálně třetí tým španělské nejvyšší soutěže.
O jedinou branku utkání se postaral necelou minutu po startu druhé půle nizozemský stoper Derrick Luckassen.
Po rohovém kopu vyplaval na malém vápně trestuhodně osamocený a zblízka prudkou hlavičkou rozvlnil síť za bezmocným brankářem Luizem Júniorem.
Chvíli ani sám nechtěl věřit, co se mu povedlo. Až po několika vteřinách se po boku jásajících spoluhráčů běžel radovat před jednu z tribun.
Historie napsána! ✍️ Kyperský 𝗣𝗔𝗙𝗢𝗦 doma zdolal Villarreal a slaví svou první výhru v milionářské soutěži! 🎩#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/Q4JqglCSmk— Nova Sport (@novasport_cz) November 5, 2025
„Rozhodně jeden z nejdůležitějších gólů, které jsem v kariéře vstřelil,“ zářil pak. „Ale zcela upřímně, už před utkáním jsem věřil, že můžeme vyhrát. Měli jsme jasný plán, soupeře jsme si detailně rozebrali a bylo nám jasné, že mu můžeme konkurovat.“
Villarreal si možná vytvořil více příležitostí, ale že by soky celý zápas mačkal? To v žádném případě. A když už se dostal do šance, ve střehu byl brankář Neofytos Michail, jedenatřicetiletý rodák z Nikósie.
„Byl to těžký zápas s náročným soupeřem. Jsme pyšní, ale už musíme koukat dál, naše cesta tady nekončí. Nadále budeme zkoušet sbírat body a uvidíme, jak to dopadne,“ usmál se rumunský záložník Vlad Dragomir.
Bodů má aktuálně Pafos pět – kromě středeční výhry venku remizoval s Olympiakosem a Kajratem Almaty (oba 0:0). Jen s Bayernem prohrál (1:5) a aktuálně je na dvacáté příčce. „Ale jdeme od zápasu k zápasu. Na tabulku se vůbec nedíváme,“ ujistil Luckassen.
Možná až nečekaná skromnost, vždyť se spoluhráči týden co týden přepisují historii pořád ještě mladého fotbalového klubu.
Celek vznikl teprve před 11 lety, když se spojily týmy AEP Paphos a AEK Kouklia a zrodila se značka Pafos FC. Od roku 2017 ji řídí Roman Dubov, maďarský podnikatel žijící v Anglii, pod nímž se postupně zlepšovaly podmínky pro hráče, což vyvrcholilo rozsáhlou renovací tréninkového centra v roce 2020.
V tomto období za něj mimochodem kopal i bývalý český fotbalista a v současnosti televizní expert Zdeněk Folprecht.
Posledním zásadním krokem bylo angažování kouče Juana Carlose Carceda v létě 2023. Dvaapadesátiletý Španěl, jenž v minulosti působil třeba jako asistent Unaie Emeryho v Seville, PSG a posléze i Arsenalu, mužstvo hned v první sezoně dovedl k historicky první trofeji – triumfu v domácím poháru, díky čemuž si Pafos zajistil premiérovou účast v pohárové Evropě.
V následující sezoně postoupil do hlavní fáze Konferenční ligy, kde nakonec dokráčel až do osmifinále, a na domácí scéně se dokonce radoval z ligového titulu.
Letos v létě vstoupil do druhého předkola Ligy mistrů, kde postupně vyřadil Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kyjev i Crvenou zvezdu a těšil se na první zápasy v hlavní fázi milionářské soutěže.
Netrvalo dlouho a už má na kontě i první výhru.
„Je to historický okamžik pro klub i celé město. Každým rokem se zlepšujeme a snad to bude pokračovat ještě dlouho. Máme na svědomí něco výjimečného, ale musíme zůstat pokorní,“ pronesl kapitán David Goldar.
Pokoru si musí zachovat i Slavia, na Kypru ji totiž pravděpodobně nečeká nic jednoduchého.