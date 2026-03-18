Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

  11:30
Přivezli si zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže odvetu vůbec nezvládli. V základní hrací době prohráli 0:3, po prodloužení 0:5 a jejich senzační jízda fotbalovou Ligou mistrů skončila v osmifinále. „Vůbec jsme nebyli v zápase, jenom jsme čekali, jestli se nám naskytne nějaká příležitost,“ kroutil hlavou kouč Bodö/Glimt Kjetil Knutsen po vyřazení se Sportingem.
Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér...

Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér Kjetil Knutsen. | foto: AP

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.
Kouč Bodö/Glimt Kjetil Knutsen po vyřazení se Sportingem.
Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem.
Fotbalisté Sportingu slaví rozhodující gól v utkání s Bodö/Glimt.
„Těžko se to kouše. Sporting byl aktivní a dokázal se dostávat za naši obranu. Odehrál dobrý zápas, ale my se musíme zaměřit na to, co jsme mohli udělat lépe my,“ hodnotil záložník Patrick Berg.

Bodö tak nevyrovnalo dosud rekordní počin norského týmu v Lize mistrů – Rosenborg v sezoně 1996/97 hrál dokonce čtvrtfinále. Sluší se nicméně dodat, že do něj v tehdejším formátu postoupil přímo ze základní skupiny.

To Bodö, které na podzim narazilo i na Slavii (2:2), se do vyřazovací fáze dostalo až na poslední chvíli, pak senzačně vyřadilo Inter, načež pátým vítězstvím v řadě dokonce zaskočilo v domácím utkání i Sporting.

Ale ten byl v odvetě nakonec nad síly norského týmu.

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.

Celek z portugalského hlavního města byl od začátku lepší i aktivnější, ve 34. minutě šel po brance stopera Inácia do vedení a po změně stran svůj tlak ještě vystupňoval.

„Sporting do toho vletěl a nic neřešil, zatímco my jsme byli od prvního doteku s balonem nervózní a přemýšleli nad tím, co se může stát. A proto jsme hráli tak pasivně,“ vysvětloval Knutsen.

Když Goncalves po hodině hry po rychlé kombinaci do prázdné brány zvýšil na 2:0, bylo jasné, že Bodö bude v problémech.

Dvojzápas nakonec srovnal nejlepší střelec domácího týmu Suárez z penalty za ruku, kterou ve vápně zcela očividně zahrál Björkan. Sudí Schärer to sice přímo na hřišti nepostřehl, po kontrole u videa však neváhal.

„Nedokážu říct, proč jsme hráli tak, jak jsme hráli. Bylo tam jen pár okamžiků, kdy se nám něco povedlo. Nebyli jsme to my, nebyl to výkon, kterým se chceme prezentovat,“ pokračoval Knutsen.

„Měli jsme jasný plán, ale nedokázali jsme se ho držet a podle toho to dopadlo. Bohužel jsme byli horší verzí týmu, kterým umíme být,“ přidal Berg.

Sporting za druhý poločas vystřelil devatenáctkrát, celkově v základní hrací době vyslal 34 pokusů. Přesto nakonec rozhodovalo až prodloužení.

V něm nicméně domácí jen minutu a 23 vteřin po startu otočili dvojzápas ve svůj prospěch, když se po závaru ve vápně trefil Araújo. Zajímavostí je, že to byla historicky nejrychlejší trefa v prodloužení Ligy mistrů.

„Byl to určité nejdůležitější gól mé kariéry,“ zářil Araújo. „Lidé byli skeptičtí a nevěřili, že to dokážeme, ale my jsme nikdy věřit nepřestali. Byl to perfektní zápas.“

V nastavení 120. minuty pak debakl pečetil střídající Nel.

Fotbalisté Sportingu slaví rozhodující gól v utkání s Bodö/Glimt.

Sporting se stal teprve pátým týmem v historii moderní Ligy mistrů, který dokázal zvrátit tříbrankové manko z prvního duelu. V roce 2004 se to povedlo Deportivu La Coruňa proti AC Milán a pak u toho mezi lety 2017 až 2019 pokaždé byla Barcelona – nejprve sama otočila dvojutkání s PSG, pak pro změnu přišla o náskok v Římě a na Liverpoolu.

„Od začátku jsme tomu věřil. I díky trenérovi, který nás namotivoval. A fanoušci nám pak v průběhu zápasu dodávali energii a nám došlo, že to opravdu můžeme zvládnout,“ pochvaloval si útočník Trincao.

„I kdybychom vyhráli jen 2:0, byl bych na hráče hrdý. Spíš než o taktice to bylo o naší víře a odhodlání,“ navázal kouč Rui Borges.

Jeho svěřenci ve čtvrtfinále narazí na Arsenal, který si poradil s Leverkusenem.

A Bodö? To se může plně soustředit na nový ročník norské nejvyšší soutěže, který právě startuje. A kdo ví, možná za rok předvede v Lize mistrů další senzaci.

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

