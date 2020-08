Lewandowski je blízko překonání Ronaldova rekordu. Není to pro mě cíl, říká

„Není to pro mě osobní cíl,“ odpověděl Lewandowski, jestli přemýšlí o Ronaldově rekordu.

V případě, že by Bayern v Lize mistrů dokráčel v Lisabonu až do finále, znamená to pro Lewandowského tři zápasy na čtyři branky k vyrovnání Ronaldova maxima.

Dát víc gólů v jednom utkání pro polského útočníka není problém, stačí se podívat na jeho letošní bilanci v Lize mistrů. V bundeslize taky nezahálel - 34 zásahů v 31 utkáních.

Stejně tak dobrý je Lewandowski i v připravování gólů. V dvojzápase s Chelsea se podílel na všech sedmi: tři dal, na čtyři nahrál.

„Baví mě dávat i připravovat góly. Snad nás ještě pár utkání v Lize mistrů čeká,“ řekl útočník Bayernu.

Německý mistr musí nejprve přejít přes Barcelonu. „Moc se těšíme. Barca je kvalitní tým, ale budeme s nimi chtít změřit síly. Do Portugalska pojedeme sebevědomí,“ burcuje spoluhráč David Alaba.

Plán na čtvrtfinále?

„Na Barcelonu se připravíme jako na kohokoliv jiného. Znovu chceme ukázat naši sílu, stoprocentně se soustředit a ukázat naše přednosti. Nemůžeme se zabývat jen Messim, musíme si hlídat každého hráče,“ ví trenér Hansi Flick.

Co se střílení gólů týče, může se Bayern spolehnout na Lewandowského.