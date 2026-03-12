Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr

Což je pro hráče, jenž v Madridu kope už od svých osmnácti, pořádná pecka.
Navíc v Lize mistrů. „Bylo to neuvěřitelné. Moc děkuju spoluhráčům, že mě tak silně podporují, díky nim jsem sebevědomý, ambiciózní a cílevědomý,“ řekl sedmadvacetiletý Uruguayec.
Třikrát se trefil za pouhých 42 minut, což soupeře vykolejilo.
Valverde dal hattrick City, PSG přestřílel Chelsea. Arsenal si v závěru zajistil remízu
Nejdřív zpracoval dlouhou a přesnou přihrávku od brankáře Thibauta Courtoise, který si tím připsal asistenci, díky delšímu doteku zmátl i Gianluigiho Donnarummu na druhé straně. Vybíhajícího brankáře obhodil a z úhlu zakončil do odkryté brány.
Podruhé zaběhl za obranu a dostal milimetrovou přihrávku od Viníciuse, dlouho se nerozpakoval a z úhlu zakončil. Donnarummu opět překvapil tak, že tak rychle na zem nedosáhl.
A potřetí zkusil lahůdku, když opět zabíhal za obranu na oblouček Brahima Díaze. Nejdřív ale špičkou přehodil obránce Guéhiho, až pak druhým dotekem poslal míč podél bezmocného Donnarummy.
Hotovo, hattrick.
Rodák z Montevidea přitom střeleckými schopnostmi nikdy zrovna nevynikal. V Lize mistrů dosud nikdy nedal víc než jeden gól v utkání, do středy v předchozích 26 zápasech soutěže ani jednou neskóroval.
V poslední době ho navíc trenér kvůli početné marodce využíval spíše na pravém kraji obrany než ve středu pole.
„Valverde je Juanito 21. století. Ať už ho požádáte, aby hrál kdekoli, je to pro klub vzorový fotbalista. Fede má všechno, co potřebuje, aby se stal skvělým hráčem Realu Madrid,“ vyzdvihl kouč Arbeola.
„Už jako hráč Liverpoolu jsem ho obdivoval. Je to bezpochyby nejpodceňovanější fotbalista na planetě,“ žasl obránce Alexander-Arnold v pořadu TNT Sports.
„Když s ním hrajete, chápete, kolik toho týmu dává. Pokrývá každé stéblo trávy, dává ze sebe všechno. Nejlepší vlastností hráče je, že se na něj spoluhráči mohou vždy spolehnout. Vždycky je tu, když se něco pokazí, nikdy nás nezklame. Dokonale reprezentuje Real Madrid. Bude lídrem ještě velmi dlouho,“ ujistil Alexander-Arnold.
„Byl to určitě můj nejlepší střelecký výkon v kariéře,“ zubil se Valverde. „Opravdu jsem si zápas užil jako už dlouho ne. Jsem šťastný, ale hlavní je vítězství týmu,“ kývl.
Mohl vsítit i čtvrtý gól, ale nařízenou penaltu ve druhé půli přenechal Viníciusovi, který ji ale neproměnil.
Valverde hraje v Realu od sezony 2016/17, tehdy naskakoval za rezervu a poté si vyzkoušel hostování v La Coruni. Od té doby je osmým rokem pevnou součástí týmu.
V zápase se City nebyl Real po nedávných výkyvech podle bookmakerů favoritem. I proto Valverdeho výkon tolik září. „Madrid si zasloužil takový večer – a 3:0 je lepší skóre, než kdokoli z vás čekal, že?“ vychutnal si velké vítězství trenér Álvaro Arbeloa.
„Byl to můj 50. zápas proti Realu jako hráče a trenéra. Takové mé ‚narozeniny‘. A oni jsou vždycky takoví. Kdykoli si myslíte, nebo si myslí ostatní, že jsou na dně, můžete se vsadit, že se budou bránit zuby nehty,“ poznamenal jeho protějšek Pep Guardiola, někdejší trenér Barcelony či Bayernu.
„Tyhle zápasy mi jednou budou chybět. Bude mi chybět Camp Nou, i aréna v Mnichově,“ dodal španělský kouč, o němž se spekuluje, že po sezoně v Manchesteru skončí.
Napomůže tomu i případné vyřazení s Realem? Ještě pořád však není hotovo. „Máme náskok, ale odvety v Manchesteru jsou vždycky těžké. Pojedeme tam s tím, jako by byl stav 0:0,“ ujistil Valverde.