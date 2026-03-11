ONLINE: Arsenal hraje v Leverkusenu. Pak šlágr Real - City, v akci i PSG s Chelsea

Ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se střetnou popáté za sebou. Fotbalisté španělského Realu Madrid znovu proti anglickému Manchesteru City. Ještě předtím však hraje Arsenal na Leverkusenu. Osmifinálové utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.

Viktor Gyökeres z Arsenalu v držení Roberta Andricha (Leverkusen). | foto: AP

Arsenal v anglické lize nadále bojuje coby vedoucí tým o titul, zároveň chce uspět v Lize mistrů a pokračuje i v obou domácích pohárech. V Evropě mu stojí v cestě Leverkusen i s českým útočníkem Patrikem Schickem, který ale poslední dvě soutěžní utkání vynechal kvůli svalovému zranění.

ONLINE: Úvodní utkání osmifinále Ligy mistrů

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Ve 21 hodin jde na řadu očekávaný souboj Realu s Manchesterem City, oba kluby jsou na druhých místech ve svých domácích soutěžích. Naposledy se setkaly v ligové fázi, kdy v Madridu zvítězili hosté. V play off se utkají popáté v řadě, v loňském únorovém předkole triumfovali Španělé.

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Do akce jde také obhájce trofeje Paris St. Germain, v úvodním zápase hostí Chelsea, dalšího anglického zástupce v soutěži, dohromady už šestého po úterních vystoupeních Tottenhamu, Liverpoolu a Newcastlu.

Představí se také norské překvapení Bodö/Glimt, které v předkole vyřadilo italský Inter. Na své nepříjemné umělé trávě hostí portugalský Sporting.

Liga mistrů
11. 3. 2026 18:45
zápas probíhá
Leverkusen Leverkusen : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Poku, E. Palacios, A. García, Grimaldo – Terrier, Kofane, Maza.
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Zubimendi – Saka (C), Eze, Martinelli – Gyökeres.
Náhradníci:
Lomb, Omlin – Culbreath, Ezequiel Fernández, Hofmann, Oermann, Schick, Tape, Tillman.
Náhradníci:
Arrizabalaga, Ranson – Calafiori, Dowman, G. Jesus, Havertz, Lewis-Skelly, Madueke, Mosquera, Nørgaard, Salmon, White.
Žluté karty:
2. Andrich
Žluté karty:

Rozhodčí: Umut Meler (TUR) – Ibrahim Çaglar Uyarcan (TUR), Abdullah Özkara (TUR)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
11. 3. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni.

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
11. 3. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hernández – Rojo, Naranjo (vš. ESP)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
11. 3. 2026 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

