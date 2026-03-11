ONLINE: Arsenal hraje v Leverkusenu. Pak šlágr Real - City, v akci i PSG s Chelsea

Arsenal v anglické lize nadále bojuje coby vedoucí tým o titul, zároveň chce uspět v Lize mistrů a pokračuje i v obou domácích pohárech. V Evropě mu stojí v cestě Leverkusen i s českým útočníkem Patrikem Schickem, který ale poslední dvě soutěžní utkání vynechal kvůli svalovému zranění.
ONLINE: Úvodní utkání osmifinále Ligy mistrů
Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě
Ve 21 hodin jde na řadu očekávaný souboj Realu s Manchesterem City, oba kluby jsou na druhých místech ve svých domácích soutěžích. Naposledy se setkaly v ligové fázi, kdy v Madridu zvítězili hosté. V play off se utkají popáté v řadě, v loňském únorovém předkole triumfovali Španělé.
Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině
Do akce jde také obhájce trofeje Paris St. Germain, v úvodním zápase hostí Chelsea, dalšího anglického zástupce v soutěži, dohromady už šestého po úterních vystoupeních Tottenhamu, Liverpoolu a Newcastlu.
Představí se také norské překvapení Bodö/Glimt, které v předkole vyřadilo italský Inter. Na své nepříjemné umělé trávě hostí portugalský Sporting.
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Poku, E. Palacios, A. García, Grimaldo – Terrier, Kofane, Maza.
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Rice, Zubimendi – Saka (C), Eze, Martinelli – Gyökeres.
Lomb, Omlin – Culbreath, Ezequiel Fernández, Hofmann, Oermann, Schick, Tape, Tillman.
Arrizabalaga, Ranson – Calafiori, Dowman, G. Jesus, Havertz, Lewis-Skelly, Madueke, Mosquera, Nørgaard, Salmon, White.
2. Andrich
Rozhodčí: Umut Meler (TUR) – Ibrahim Çaglar Uyarcan (TUR), Abdullah Özkara (TUR)
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni.
Rozhodčí: Hernández – Rojo, Naranjo (vš. ESP)