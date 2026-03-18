ONLINE: Barcelona hostí Newcastle, pak nastoupí k odvetě LM Bayern či Liverpool

Fotbalová Liga mistrů se dozví zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Od 18.45 hraje Barcelonou s Newcastlem, první zápas skončil remízou 1:1. Od 21 hodin pak budou v odvetě hájit náskok Bayern proti Atalantě, Galatasaray na půdě Liverpoolu a Atlético Madrid na Tottenhamu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Barcelona na půdě Newcastlu vyrovnala až v závěru - díky penaltě Yamala. | foto: AP

Barcelona remízu na Newcastle vybojovala až v samotném závěru, kdy z penalty srovnal Yamal. Bylo to druhé utkání obou týmů v tomto ročníku Ligy mistrů, ještě v základní fázi Katalánci vyhráli 2:1.

Středeční odvety osmifinále Ligy mistrů ONLINE

Vítěz půjde ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Atlético Madrid – Tottenham. Madridský celek hájí náskok 5:2, ke kterému nepovedeným výkonem přispěl i český brankář Kinský, jenž byl v prvním utkání po dvou chybách střídán po 17 minutách.

Prakticky rozhodnutý je dvojzápas Bayernu s Atalantou, jelikož svěřenci trenéra Kompanyho před týdnem vyhráli 6:1. Pokud podle předpokladů postoupí, čeká je Real Madrid.

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Těsný náskok má také Galatasaray, který doma porazil Liverpool 1:0 brankou Leminy ze sedmé minuty. V předchozí fázi však prohospodařil náskok 5:2 s Juventusem a nakonec muselo rozhodnout až prodloužení, takže určitě nemá vyhráno.

Postupující narazí na úřadujícího vítěze PSG. Kromě něj a zmíněného Realu šel v úterý dál také Arsenal, který narazí na Sporting.

Liga mistrů
18. 3. 2026 18:45
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
J. García – E. García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, F. López, Raphinha – Lewandowski.
Sestavy:
Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, L. Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, Barnes.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – R. Araújo, Bardghji, Casadó, Cortés, Espart, Gavi, Marqués, Olmo, Rashford, Torres.
Náhradníci:
Pope, Ruddy, Harris – Botman, Livramento, A. Murphy, J. Murphy, Neave, Osula, Willock, Wissa, Woltemade.

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 3. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (FRA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 3. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Marciniak – T. Listkiewicz, A. Kupsik (všichni POL)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
18. 3. 2026 21:00
Tottenham Tottenham : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

18. března 2026  18:30

Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Matěj Šín z Alkmaaru na tiskové konferenci před odvetným zápasem osmifinále...

Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...

18. března 2026  18:24

Mohuč - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký brankář Jan Koutný chytá míč v souboji s Mohučí.

Olomoučtí fotbalisté po bezbrankové domácí remíze nastoupí v osmifinálové odvetě Konferenční ligy na hřišti bundesligové Mohuče. Kde zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v našem...

18. března 2026  17:28

Trenér Lyonu už počítá se Šulcem. Ale na devadesát minut to zatím není, připouští

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Zdravotní trable Pavla Šulce jsou z větší části pryč. Český reprezentant se po zranění pro čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo vrátí do kádru fotbalistů Lyonu. Pětadvacetiletý...

18. března 2026  16:35

Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje v Německu Po roční odmlce se znovu představí v reprezentaci. Útočník fotbalové Sigmy Jan Kliment obdržel nominaci před klíčovými zápasy o postup na světový šampionát. V reprezentačním trikotu se 32letý...

18. března 2026  15:45

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Sparta - Alkmaar v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

John Mercado ze Sparty a Wesley Patati (na zemi) z Alkmaaru.

Fotbalisté Sparty budou v odvetě osmifinále Konferenční ligy dohánět ztrátu. V prvním utkání na hřišti Alkmaaru podlehli 1:2. Kde a kdy zápas sledovat živě a další informace najdete v našem přehledu.

18. března 2026  14:59

Tady asi nemáte odřená kolena, co? Prezident Pavel navštívil FIFA Arenu

Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil...

Čestný výkop a přesná střela na bránu, ale gól z toho nebyl. Mladý fotbalista nedal slavnému „protihráči“ žádnou šanci. Prezident Petr Pavel si takto v rámci návštěvy Středočeského kraje v Mladé...

18. března 2026  14:57

Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Jak by se zápas vyvíjel nebýt onoho momentu ze sedmnácté minuty? Když záznam ukázal, že Bernardo Silva z Manchesteru City vytrčil loket do střely Viníciuse z Realu Madrid, bylo to pro fotbalisty...

18. března 2026  13:24

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér...

Přivezli si zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže odvetu vůbec nezvládli. V základní hrací době prohráli 0:3, po prodloužení 0:5 a jejich senzační jízda fotbalovou Ligou mistrů skončila v...

18. března 2026  11:30

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem a proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Nominační tisková konference před baráži o mistrovství světa. Vlevo trenér...

Od zářijového předčasného konce ve Viktorii Plzeň fotbalový kouč Miroslav Koubek netrénoval. „Zažil jsem i delší pauzy, klidně celé tři roky,“ namítá.

18. března 2026  10:35

