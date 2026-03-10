ONLINE: Galatasaray hostí v osmifinále LM Liverpool, pak Barcelona proti Newcastlu

Úvodní čtyři osmifinálové zápasy nabízí úterní program fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Liverpool na půdě tureckého Galatasaray. Od 21 hodin pak Barcelona vyzve Newcastle, Bayern se představí na Atalantě a Atlético Madrid doma s Tottenhamem. Každé utkání sledujeme v podrobné online reportáži.

Hráči Liverpoolu slaví gól na půdě Marseille. | foto: Reuters

Liverpool do osmifinále postoupil přímo, jelikož skončil třetí. Právě s tureckým týmem ovšem v září prohrál 0:1.

Galatasaray absolvoval náročný dvojzápas s Juventusem – v prvním utkání sice doma vyhrál vysoko 5:2, ale za stavu 0:3 šla odveta do prodloužení. V něm pak ale hosté dvěma góly snížili.

Zápasy osmifinále Ligy mistrů ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

O poznání pohodlnější to měl v předkole play off Newcastle proti outsiderovi z Karabachu. Zvítězil nejprve 6:1 a pak 3:2. Jeho křídelník Anthony Gordon se mimochodem čtyřmi góly v prvním duelu posunul na druhé místo tabulky střelců – s 10 zásahy ztrácí dva na vedoucího Kyliana Mbappého.

Teď ale na Newcastle čeká rozjetá Barcelona, loňský semifinalista. Oba týmy se také utkaly už v základní části, Barcelona tehdy zvítězila 2:1.

Druhým nejlepším týmem po Arsenalu byl na podzim Bayern, jenž skončil druhý a teď vyzve Atalantu. Ta se tak opět utká s německým týmem – na úvod vyřazovací fáze totiž po obratu v odvetě vyřadila Dortmund.

Možná jediným zápasem, kde je přímý postupující do osmifinále výrazným outsiderem, je utkání Atlétika s Tottenhamem. Londýnský celek se sice umístil na čtvrté příčce, ale v posledních týdnech se trápí, a v domácí soutěži mu dokonce hrozí sestup. Poradí si s ním Atlético, které předtím vyřadilo Bruggy?

Ve středu se představí zbylé čtyři dvojice: Real Madrid – Manchester City, PSG – Chelsea, Arsenal – Leverkusen a Sporting – Bodö/Glimt. Odvety jsou na programu za týden.

Liga mistrů
10. 3. 2026 18:45
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Liverpool Liverpool 1:0 (-:-)
Góly:
7. Lemina
Góly:
Sestavy:
Çakır – Jakobs, Bardakcı, D. Sánchez, Singo – Lemina, Torreira – Lang, Sara, Yılmaz – Osimhen.
Sestavy:
Mamardašvili – Kerkez, Konaté, van Dijk, Gomez – A. Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Saláh – Ekitiké.
Náhradníci:
Güvenç, Sen – Akgün, Asprilla, Ayhan, Boey, Elmalı, Gündoğan, Icardi, Kutucu, Sallai, Sané.
Náhradníci:
Misciur, Woodman – Frimpong, Gakpo, Jones, Morrison, Nallo, Ngumoha, Nyoni, Robertson.

Rozhodčí: Manzano – Nevado, Ayuso (ESP)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
10. 3. 2026 21:00
Newcastle United Newcastle United : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
10. 3. 2026 21:00
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Eskås – Engan, Bashevkin (NOR).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
10. 3. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Serdar Gözübüyük – Patrick Inia, Rogier Honig – VAR: Pol van Boekel, Rob Dieperink

Přejít na online reportáž
