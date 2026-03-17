ONLINE: Bodö může stvrdit další senzaci, odvety budou chtít zvrátit City i Chelsea

Bodö je překvapením letošní sezony milionářské soutěže. Poté, co v předkole play off vyřadil 23. tým základní části loňského finalistu Inter Milán 3:1 a 2:1, má velmi blízko k dalšímu úspěchu.
Doma tým zpoza polárního kruhu přehrál 3:0 lisabonský Sporting a k postupu do čtvrtfinále mu stačí neprohrát o víc než dva góly. Tam by na vítěze čekal buď Arsenal, nebo Leverkusen. Úvodní utkání v Německu skončilo 1:1 a odveta startuje v 21 hodin.
ONLINE: Odvety osmifinále Ligy mistrů
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Stejně jako očekávaný duel mezi Manchesterem City a Realem Madrid. Ten doma vyhrál vysoko 3:0 díky hattricku Federika Valverdeho. Dokáže anglický tým osmifinále zvrátit?
Těžký úkol čeká také Chelsea, která v odvetě musí smazat ztrátu 2:5 proti obhájci trofeje PSG. Anglické kluby tak mohou po úterku přijít hned o tři zástupce.
Rui Silva – Fresneda, Quaresma, G. Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Morita – Catamo, Trincão, P. Gonçalves – Suárez.
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Høgh (C), Hauge.
Virginia, Callai – Debast, N. Santos, Vagiannidis, Faye, Braganca, Diomande, Simões, F. Gonçalves, M. Couto, Nel.
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Mikkelsen.
6. Blomberg
Rozhodčí: Schärer – Erni, Küngová (SUI)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).Přejít na online reportáž