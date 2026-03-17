ONLINE: Bodö může stvrdit další senzaci, odvety budou chtít zvrátit City i Chelsea

  18:40
Dotáhne norské Bodö/Glimt další senzaci? Do odvety osmifinále Ligy mistrů jde s náskokem 3:0 nad portugalským Sportingem Lisabon. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:45. Následně navážou další zápasy.

Vpravo Ole Didrik Blomberg (Bodo/Glimt) stíhá Luise Guilhermeho ze Sportingu. | foto: AP

Bodö je překvapením letošní sezony milionářské soutěže. Poté, co v předkole play off vyřadil 23. tým základní části loňského finalistu Inter Milán 3:1 a 2:1, má velmi blízko k dalšímu úspěchu.

Doma tým zpoza polárního kruhu přehrál 3:0 lisabonský Sporting a k postupu do čtvrtfinále mu stačí neprohrát o víc než dva góly. Tam by na vítěze čekal buď Arsenal, nebo Leverkusen. Úvodní utkání v Německu skončilo 1:1 a odveta startuje v 21 hodin.

ONLINE: Odvety osmifinále Ligy mistrů

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Stejně jako očekávaný duel mezi Manchesterem City a Realem Madrid. Ten doma vyhrál vysoko 3:0 díky hattricku Federika Valverdeho. Dokáže anglický tým osmifinále zvrátit?

Těžký úkol čeká také Chelsea, která v odvetě musí smazat ztrátu 2:5 proti obhájci trofeje PSG. Anglické kluby tak mohou po úterku přijít hned o tři zástupce.

Liga mistrů
17. 3. 2026 18:45
zápas probíhá
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)
Sestavy:
Rui Silva – Fresneda, Quaresma, G. Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Morita – Catamo, Trincão, P. Gonçalves – Suárez.
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Høgh (C), Hauge.
Náhradníci:
Virginia, Callai – Debast, N. Santos, Vagiannidis, Faye, Braganca, Diomande, Simões, F. Gonçalves, M. Couto, Nel.
Náhradníci:
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Mikkelsen.
Žluté karty:
Žluté karty:
6. Blomberg

Rozhodčí: Schärer – Erni, Küngová (SUI)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Arsenal Arsenal : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
17. 3. 2026 21:00
Chelsea Chelsea : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

V nominaci českých fotbalistů nechybí, ale to ještě neznamená, že bude za devět dnů v baráži o mistrovství světa připraven nastoupit. Pavel Šulc, klíčový záložník z francouzského Lyonu, pořád není...

17. března 2026  17:54

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

17. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:49

Komplikace expresu Sigmy. Vlak je skoro bez zásuvek, nebude ani slíbený catering

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Má jít o jeden z největších výjezdů fanoušků fotbalové Sigmy v rámci evropských pohárů. Jenže cesta „Modro-bílým expresem“ se komplikuje už před samotným začátkem. Vlak má do německé Mohuče, kde...

17. března 2026  15:12

Wolverhampton už se chystá na sestup. Ale dokud můžeme, bojujeme, hlásí Krejčí

Na oslavy není čas. Ladislav Krejčí (vpravo) nabádá spoluhráče, aby rychle...

Co se na začátku zdálo jako jasná věc, může mít do konce anglické ligy ještě zajímavou zápletku. Nebo je to jen marné a hlavně pozdní vzepětí posledního Wolverhamptonu? „Dokud máme naději byť jen...

17. března 2026  11:45

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým...

17. března 2026  9:19

Zvlčte! Ústí se zadrhlo, brzdí ho i hřiště. Kouč: Jen fotbalovostí to neuhrajeme

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Za maskota mají vlka, ale ústečtí fotbalisté zvlčí, až když jim teče do bot. Doma jsou na jaře nuloví: dva zápasy, žádný gól, žádný bod. Trenér Svatopluk Habanec žádá od hráčů víc bojovnosti,...

17. března 2026  7:21

Uvidí ještě rodinu? A co je čeká? Fatima Rahimi o protestujících Íránkách

Fatima Rahimi, psychoterapeutka a novinářka, která se věnuje tématům z Íránu a...

Z rodného Afghánistánu uprchla s rodiči před válkou v roce 2000. „Od té doby jsem v zemi nebyla. Dostali jsme politický azyl. Zemřely mi babičky a já se s nimi nemohla rozloučit,“ vzpomíná Fatima...

17. března 2026  6:33

Wolverhampton s Krejčím obrat nedotáhl. Na Brentfordu remizoval, záchrana uniká

Bod je málo. Wolverhampton s Ladislavem Krejčím (vlevo) v sestavě remizoval na...

Dvougólové manko smazali, třetí výhru v řadě ale fotbalisté Wolverhamptonu nepřidali. V dohrávce 30. kola Premier League remizovali na hřišti Brentfordu 2:2 i proto, že krátce po vyrovnání nastřelil...

16. března 2026  20:50,  aktualizováno  23:16

Má nečeský tah na bránu, chválili hrdinu derby Vorlického. Breite se vyloučení divil

Fanoušci Zbrojovky chystají choreo při derby s Artisem.

Sice neútulný, ale do posledního místa vyprodaný stadion na Srbské viděl druhé derby v novodobé éře brněnských fotbalových celků s miliardáři v zádech. A na rozdíl od srpna i s vítězem. Tentokrát...

16. března 2026  22:02

Zima si poranil kotník, Slavii bude chybět několik týdnů. Šulc pracuje na návratu

Stoper Slavie David Zima na tiskové konferenci před zápasem proti Atalantě...

Fotbalistům pražské Slavie bude několik týdnů chybět obránce David Zima, který si v sobotním ligovém utkání ve Zlíně poranil kotník. Úřadující mistr, který vede tabulku o deset bodů před Spartou, to...

16. března 2026  19:51,  aktualizováno  20:49

Zbrojovka zvládla derby, rozhodla v závěru. Breite viděl před pauzou červenou

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky míří za postupem do první ligy. V brněnském derby porazili v pondělí městské rivaly z Artisu 2:0. Rozhodují okamžik přišel už v první půli, kdy po druhé žluté kartě viděl...

16. března 2026  20:17,  aktualizováno  20:32

