Fandy poslal někam, předstíral pití piva. Zápas s United patřil Di Maríovi

Pro mnohé byl nejvýraznější postavou úterního zápasu. A nejen proto, že jste díky hlasitému bučení z ochozů pokaždé poznali, že je u balonu.

Di María byl v Manchesteru pro Paris St. Germain klíčový. Kouzelná levačka argentinského hubeňoura vykouzlila oba zásahy hostů, nejprve centr z rohu pro Presnela Kimpembeho, o chvíli později přesný pas do vyložené pozice Kylianu Mbappému.

Když slavil první pařížský gól, bylo na Di Maríovi vidět, jak si moment užívá. Tribunám ukázal, že ho nenávistné pokřiky nerozhodí, a v euforii poslal domácím fanouškům hanlivý anglicko-španělský vzkaz, který zachytily televizní kamery.

„F..k off, f..k off, p..a!“ zařval Di María směrem k ochozům. Oba výrazy (první část je anglicky, druhá španělsky) jsou poměrně známé, volně přeloženo poslal fotbalista fanoušky někam a ještě je počastoval nadávkou, která má v češtině pět písmen.

Di Maria  saying "fuck off fuck off puta" to the United fans pic.twitter.com/g8JDxL59Jp

Na obou stranách byla patrná silná hořkost z dob, kdy se ofenzivní záložník marně pokoušel zanechat stopu v červeném dresu. V létě 2014 přicházel do United jako velká hvězda, částka blížící se 60 milionům liber byla tehdejším britským rekordem. Di María nosil na zádech slavnou sedmičku, která před ním patřila legendám, jakými byli Beckham, Ronaldo, Cantona či Best.



Jenže Anglie reprezentantovi Argentiny nesedla. Hráč se dle svých slov trápil už od října, spoluhráči ho označili za „talentovaného, ale namyšleného“ a podle novinářů šlo o nejhorší přestup sezony. Nespokojený Di María následně neodletěl s týmem na turné do Spojených států a Manchester ho pod cenou prodal do Francie.

V pařížském dresu se Di Maríovi vede lépe: mimo jiné slavil dva tituly, hned v prvním ročníku nastřádal osmnáct asistencí. A při „návratu“ do Manchesteru zazářil, za stavu 1:0 pak znovu poškádlil fanoušky, když předstíral, že pije z lahve piva, kterou po něm někdo z tribun mrštil.

then Di Maria thought about drinking a beer Man United fans threw at him…



And then he assisted on the second PSG goal…



Have a day, lad pic.twitter.com/I5NvinRHCp