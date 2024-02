Zranění? Přežíváme, říká kouč Realu. Výhru zařídila nenápadná dvojice hráčů

Luninovi přitom klub zpočátku nevěřil a po vážném zranění brankářské jedničky Thibauta Courtoise přivedl na hostování Španěla Kepu. Ten ale nepřesvědčil a mladý Ukrajinec ho postupně z branky vytlačil. Po úterním zápase možná definitivně.

„Byl skvělý, výtečný. Jeho nejlepší zápas od doby, co jsem tady, bez debat. Když hraje pravidelně, roste mu sebevědomí,“ chválil svého svěřence trenér Carlo Ancelotti.

Lunin ale čisté konto vůbec udržet nemusel. Už ve druhé minutě se totiž prosadil Benjamin Šeško, jeho gól ale neplatil kvůli ofsajdu, čemuž se divili hráči i fanoušci soupeře. Z opakovaných záběrů totiž nebylo úplně jasné, proč tak sudí rozhodl. „Stál u mě hráč, který do mě strkal. Tím se asi zapojil do hry, a proto ten gól neuznali,“ vysvětlil Lunin.

Hektický úvod ho nerozhodil, o pár minut později skvěle vychytal únik Šeška, stoperům pak pomáhal jistým sbíráním centrů. I díky němu v prvním poločase Real neinkasoval navzdory tomu, že měl pouze jednoho zdravého stopera. Vedle Nacha musel zaskočit záložník Aurélien Tchouaméni.

„Dá se říct, že po všech těch zraněních přežíváme. V obraně teď potřebujeme úplně každého bez ohledu na jeho obvyklou pozici,“ popsal Ancelotti.

Oslabený Real přežil nápor a krátce po přestávce se dostal do vedení. Díaz na křídle obdržel přihrávku, ustál osobní souboj, obešel dva protihráče a přesným obstřelem na vzdálenější tyč rozvlnil síť.

„Všiml jsem si, že se obráncům příliš nechce proti mně vystoupit, tak jsem se rozeběhl a vystřelil,“ smál se Díaz. „Jsem rád, že jsem pomohl týmu. Navzdory absencím (Juda) Bellinghama a (Antonia) Rüdigera jsme ukázali, že jsme skvělý tým, že jsme Real Madrid.“

Právě na Bellinghamově pozici Díaz nastoupil, po vzoru mladého Angličana utkání rozhodl a ještě mu věnoval gólovou oslavu. „Nahradit Juda? To nejde. Ten je jenom jeden,“ dodal skromně Díaz, který tři roky hostoval v AC Milán, než dostal konečně příležitost v Madridu.

„Musím Milánu poděkovat, byl to pro mě klíčový krok v kariéře. Byl jsem tam spokojený a stále na jejich zápasy koukám. Ale teď jsem šťastný v Realu a chci tu hrát co nejlépe,“ rozplýval se po utkání.

Neměl by ale tak dobrou náladu, kdyby se ve druhém poločase opět nevyznamenal Lunin, jenž postupně vychytal Xaviho Simonse, Daniho Olma či znovu Šeška. „Uznávám, že Lipsko mohlo klidně uhrát alespoň remízu,“ zhodnotil Ancelotti. „Ale my jsme taky určitě mohli dát více gólů, líbily se mi především naše protiútoky.“

Brahim Díaz (21) střílí gól a posílá Real Madrid do vedení v utkání proti Lipsku.

Lunin si mimochodem připsal celkem devět zákroků, což se v klubové historii povedlo v rámci Ligy mistrů pouze jednomu dalšímu brankáři. Tipnete si kterému?

Byl to Courtois, za kterého teď Lunin zaskakuje...

A bude opět potřeba za tři týdny, kdy je v Madridu na plánu odveta. „Máme pouze nepatrnou výhodu. Nikdo z nás si nemyslel, že bude po jednom utkání rozhodnuto. Je to skvělý výsledek, ale čeká nás ještě důležitých 90 minut na našem stadionu,“ uzavřel Ancelotti.

To už by měl být zpátky Bellingham, což znamená jediné: Díaz se zřejmě do sestavy nedostane. Až se vyléčí Courtois, čeká zřejmě podobný osud i Lunina. V hvězdami nabitém kádru to zkrátka budou mít vždy náročné. Podobnými výkony jako proti Lipsku však nachystají trenérovi pořádně dilema.