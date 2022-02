ONLINE: Liverpool hraje osmifinále LM proti Interu, Salcburk vede nad Bayernem

Inter hrál osmifinále Ligy mistrů naposledy v ročníku 2011/2012, ale to tam to pro něj byla konečná. Po deseti letech zkusí projít dál přes Liverpool, který by zase rád vylepšil loňské čtvrtfinále a navázal na triumf ze sezony 2018/19.

Svěřencům trenéra Jürgena Kloppa se podařilo odehrát tzv. perfektní skupinu a vyhrál všech šest utkání. Dvě z nich proti jinému milánskému týmu AC, se kterým se Inter v italské lize přetahuje o první příčku.

Salcburk se do play off probojoval vůbec poprvé. V předchozí sezoně se s Bayernem potkal už ve skupině a odnesl si porážky 1:3 a 2:6.

Podobně dominantní je Bayern v Lize mistrů i letos - stejně jako Liverpool a Ajax vyhrál všechna svá skupinová klání. Přesto má co napravovat, o víkendu totiž v německé lize překvapivě podlehl Bochumi.

Inter Milán : Liverpool FC 0:0 (-:-) Sestavy:

Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Arturo Vidal, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić – Lautaro Martínez, Džeko. Sestavy:

Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, V. van Dijk (C), Robertson – Th. Alcântara, Fabinho, Elliott – M. Salah, Diogo Jota, Mané. Náhradníci:

Cordaz, I. Radu – Gagliardini, Alexis Sánchez, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Sangalli, Carboni, F. Caicedo. Náhradníci:

Kelleher – Milner, Keïta, Firmino, Joe Gomez, J. Henderson, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, L. Díaz, Origi, Matip. Rozhodčí: Marciniak (POL) – Sokolnicki (POL), Listkiewicz (POL) Přejít na on-line reportáž