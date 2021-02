Obhájce do akce, i Bayern čeká osmifinále LM. Atlético nastoupí v Bukurešti

Bayern se s Laziem střetne v evropských pohárech poprvé. Před necelými dvěma týdny vyhrál klubové mistrovství světa a ziskem šesté trofeje v jedné sezoně vyrovnal rekord Barcelony z roku 2009. Po návratu z Kataru však Mnichované ze dvou bundesligových duelů získali jen bod a jejich náskok v čele tabulky před Lipskem se ztenčil na dva body.



„Lazio je těžký soupeř, dokázalo to už v základní skupině s Dortmundem. Proti italským týmům je to vždycky nepříjemné. Na druhou stranu cesta do Říma je pokaždé fajn,“ citoval web uefa.com sportovního ředitele Bayernu Hasana Salihamidžiče. V Lize mistrů jeho tým od března 2019 nenašel přemožitele v 17 utkáních po sobě.

„Biancocelesti“ se ve vyřazovací fázi soutěže představí teprve podruhé, navíc jde o pěkně vybledlé vzpomínky: v roce 2000 nestačili ve čtvrtfinále na Valencii.

„Bayern jsme jako jediný tým při losování nechtěli. Jsou to evropští i světoví šampioni. Stejně jako je i nás trápí zranění. Je to těžký úkol, chceme si ale vychutnat tuhle příležitost. Nejradši bych ji prožil s plným stadionem,“ řekl pro Sky Sport Italia trenér Simone Inzaghi.

Liga mistrů na O2 TV úterý, výkop v 21:00 Atlético Madrid - Chelsea (Bukurešť) Lazio Řím - Bayern Mnichov (Řím) Stanice O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal nabídnou úterní duely z Ligy mistrů v přímých přenosech. Ve studiu je svými komentáři doprovodí hosté Tomáš Ujfaluši a Karol Kisel. Po skončení zápasů následují tradičně sestřihy a ohlasy ve studiu.



Vedoucí mužstvo španělské ligy Atlético se dosud s Chelsea v evropských pohárech utkalo sedmkrát, oba celky si připsaly po dvou výhrách. Kouči Diegu Simeonemu ztráta výhody domácího prostředí nevadí.

„Podle mě není důležité se k tomu vyjadřovat, protože realitu to stejně nezmění. Celý svět žije ve složité situaci. Už tak je náročné soutěžit a odvádět svou práci. Připravíme se a užijeme si, co máme. Budeme hrát kdekoli a kdykoli. Žádný problém,“ citoval Simeoneho deník AS.

Chelsea se mezi osm nejlepších týmů v Lize mistrů naposledy probojovala v roce 2014, od té doby vypadla v osmifinále čtyřikrát po sobě a ani jeden z osmi duelů v této fázi nevyhrála.

Povzbuzujícím faktem pro londýnský celek by mohlo být, že pod vedením trenéra Thomase Tuchela v sedmi soutěžních zápasech ještě neprohrál.

„Proti Atlétiku to bude těžké vzhledem k jeho zkušenostem v Lize mistrů. V minulosti už jsme proti němu hráli, ale nedařilo se nám s ním tak, jak bychom chtěli,“ prohlásil v rozhovoru pro uefa.com bývalý brankář a nynější poradce sportovního a technického úseku Petr Čech.

Oba duely mají výkop v 21:00, odvety jsou na programu 17. března.