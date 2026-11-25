Fotbalisté PSG mohou být společně s Realem Madrid jediným týmem, který bude po pěti kolech stoprocentní. K tomu potřebují porazit AS Řím, Italové mají po čtyřech zápasech čtyři body.
5. kolo ligy mistrů ONLINE
Mnichovský Bayern trápí rozsáhlá marodka – k dispozici není útočník Kane, ani další ofenzivní hráči Olise, Musiala, Gnabry a Davies. Chybí i gólman Neuer. Bayern v německé lize naposledy remizoval 1:1 s Kolínem. V ideálním rozpoložení ale není ani Lille, které má na v Lize mistrů na kontě pouze bod.
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Do akce jde od 21.00 také Atlético Madrid, Liverpool či Inter. Druhý zápas na lavičce Manchesteru United čeká trenéra Pocchetina, jeho svěřenci se představí na hřišti Sportingu Lisabon. United mají co napravovat, ve šlágru anglické Premier League prohráli o víkendu 0:4 s Liverpoolem.