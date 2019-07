Liga mistrů: postupuje Kodaň i Crvená zvezda. Ve Stockholmu bylo drama

Fotbal

Zvětšit fotografii Victor Nelsson z Kodaně a Jamie Mullan z New Saints v souboji o míč | foto: Reuters

dnes 22:23

Fotbalisté FC Kodaň postoupili do 3. předkola Ligy mistrů. Možný soupeř pražské Slavie v závěrečném play off o postup do hlavní fáze soutěže v domácí odvetě proti waleskému celku The New Saints nepřipustil drama a po výhře 2:0 venku zvítězil před vlastními diváky 1:0. Ve 3. předkole vyzve Crvenou zvezdu Bělehrad.

Srbské mužstvo sice prohrálo v Helsinkách s tamním HJK 1:2, i to mu však díky triumfu 2:0 doma na postup stačilo. Odvetné zápasy 2. předkola fotbalové Ligy mistrů Mistrovská část HJK Helsinky - Crvena zvezda Bělehrad 2:1 (0:0), první zápas 0:2, postoupil Bělehrad; Karabach (Ázerb.) - Dundalk (Ir.) 3:0 (1:0), první zápas 1:1, postoupil Karabach; Rosenborg Trondheim - BATE Borisov 2:0 (0:0), první zápas 1:2, postoupil Trondheim; AIK Stockholm - Maribor 3:2 po prodl. (2:1, 1:0), první zápas 1:2, postoupil Maribor; FC Kodaň - The New Saints (Wal.) 1:0 (0:0), první zápas 2:0, postoupila Kodaň. Dál jde i Karabach, který v prvním zápase remizoval v Irsku s Dundalkem 1:1, ale v odvetě zvítězil 3:0. Rosenborg Trondheim doma proti BATE Borisov dohnal ztrátu 1:2 z minulého týdne a po výhře 2:0 postoupil dál. Velké drama zažili diváci ve Stockholmu. Domácí AIK smazalo proti Mariboru nepříznivý výsledek 1:2 ze Slovinska a dotáhlo duel do prodloužení, v němž odskočilo do vedení 3:1. Tři minuty před koncem nastaveného času ale Maribor snížil a díky většímu počtu branek venku se na úkor Švédů protlačil do 3. předkola. FC Kodaň : The New Saints FC 1:0 (0:0) Góly:

52. Zeca Góly:

Žluté karty:

Žluté karty:

71. Spender Rosenborg BK : BATE Borisov 2:0 (0:0) Góly:

73. Helland

85. Soderlund Góly:

Sestavy:

Hansen – Meling, Hovland, Reginiussen, Hedenstad – Konradsen, Trondsen, Jensen (C) – Adegbenro (78. De Lanlay), Soderlund, Akintola (70. Helland) Sestavy:

Čičkan – Rios (62. Jonasse), Volkov, Simovič, Filipovič – Baga, Jablonski, Dragun (87. Dubajič) – Tuominen (76. Moukam), Skavyš, Staševič (C) Náhradníci:

Ostbo – Denič, Helland, De Lanlay, Valsvik, Asen, Ceide Náhradníci:

Černik – Jonassen, Berežkin, Dubajič, Bessmertny, Mjakiš, Moukam Žluté karty:

37. Konradsen, 81. Helland Žluté karty:

52. Rios, 73. Jonassen, 89. Moukam Rozhodčí: M. Di Bello – A. Costanzo, S. Ranghetii (vš. ITA) Počet diváků: 12140 HJK Helsinki : FK Crvena Zvezda Bělehrad 2:1 (0:0) Góly:

46. Dahlstrom

90+2. Riski Góly:

56. Jovančić Sestavy:

Rudakov – Rafinha (66. Victor Luiz), O'Shaughnessy, Obilor, Alho – Kairinen, Parra (78. Vaananen) – Mensah, Dahlstrom, Riski – Tarasov (46. Vayrynen). Sestavy:

Borjan – Stojkovič, Babič, Milunovič, Rodič – Canas (89. Degenek), Jovančić – El Fardou Ben, Marin, Jevtovič (74. Ivanić) – Boakye (55. Pavkov). Náhradníci:

Uusitalo – Pelvas, Victor Luiz, Toivomaki, Vaananen, Vayrynen, Zeneli Náhradníci:

Popović – Degenek, Ivanić, Pankov, Pavkov, Simić, Vulić. Žluté karty:

15. Alho Žluté karty:

78. Pavkov Rozhodčí: A. Bieri AIK Stockholm : NK Maribor 3:2P (1:0) Góly:

4. Karlsson

61. Larsson

93. Elyonoussi Góly:

48. Kotnik

117. Cretu Sestavy:

Linner – Granli (106. Dimitriadis), Karlsson, Mets – Lundstrom (77. Rashidi), Larsson (102. Hussein), Adu, Elyonoussi, Jonsson Saletros – Obasi Ogbuke (32. Sigthorsson), Goitom (C) Sestavy:

Pirič – Milec, Ivkovič, Perišič, Viler – Cretu, Vrhovec (106. Kramarič) – Hotič, Kronaveter (118. Pihler), Kotnik (91. Vancas) – Tavares (C) (86. Mešanovič) Náhradníci:

Janoševič – Dimitriadis, Hussein, Lindkvist, Rashidi, Sigthorsson, Ylatupa Náhradníci:

Handanovič – Klinar, Kramarič, Mešanovič, Pihler, Rajčevič, Vancas Žluté karty:

10. Elyonoussi, 24. Saletros, 41. Larsson Žluté karty:

53. Cretu, 59. Perišič, 75. Vrhovec, 120+1. Pirič Rozhodčí: Adrien Jaccottet – Vital Jobin, Matthias Sbrissa (vš. SUI) Počet diváků: 19 179 FK Karabach : Dundalk FC 3:0 (1:0) Góly:

12. Romero

76. Ailton

87. Romero Góly:

Sestavy:

Vagner – Medvěděv (82. Husejnov), R. Mammadov, R.F. Sadygov (C), Ailton – Richard Almeida, Míchel (73. Slavčev) – Romero, Ozobić (25. Dani Quintana), Zoubir – Emreli Sestavy:

Rogers – Hoare (56. Murray), Cleary, Boyle – Gannon, McGrath, Shields, P. McEleney (65. Mountney), Massey – Duffy (79. Kelly), Hoban (C) Náhradníci:

Magomedalijev – Garajev, Slavčev, A. Abdullajev, Dani Quintana, Husejnov, Gueye Náhradníci:

McCarey – Gartland, Mountney, G. Kelly, Murray, D. Kelly, Jarvis Rozhodčí: Moen – Lundberg, Bashevkin (vš. NOR)