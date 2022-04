Festival fotbalu, Final Four v Lize mistrů. Lídři soutěží zvažují změnu

Informaci přinesly britský deník The Times či španělský AS.

Byl by to další kousek revoluce k novému formátu Champions League, který vstoupí v platnost v létě 2024.

Ve Final Four už Liga mistrů vyvrcholila předminulou sezonu po vypuknutí koronavirové pandemie a vynuceném přerušení soutěží. Vzpomínáte? Už probíhala úvodní kvalifikační předkola pro nový ročník, když se během srpna uskutečnil závěrečný turnaj toho předchozího v Lisabonu.

Od čtvrtfinále se hrálo na jeden zápas a nejúspěšnější ze všech byl Bayern Mnichov, který v duelu o trofej vyzrál na Paris St. Germain.

Podle současného návrhu by se na jednom místě odehrála semifinále (na jeden zápas) a finále. Podobně funguje třeba reprezentační Liga národů.

Zavedení takzvaného „týdne fotbalu“ či „festivalu fotbalu“ podle The Times podporuje klubová asociace ECA. Kritické hlasy k tomuto plánu naopak zaznívají z pořádající evropské unie UEFA.

Sám prezident UEFA Aleksander Čeferin se nicméně už loni k možnému Final Four vyjádřil příznivě. „Mohlo by to být velkolepé. A také efektivní z hlediska výnosů, pokud by se to udělalo dobře,“ řekl francouzskému deníku L’Équipe.

Mezi nevýhody patří, že semifinalisté přijdou o zápasy na vlastním stadionu a vzhledem k nižšímu počtu zápasů bude méně televizních přenosů. Výhody spočívají v koncentraci turnaje do jednoho místa, v možnosti udělat bohatý doprovodný program pro fanoušky, či spolu s mužským finále uspořádat třeba ženské či mládežnické.

Jasněji by mohlo být po kongresu UEFA, který se uskuteční 11. května ve Vídni.

UEFA už před rokem schválila zmíněnou reformu Ligy mistrů. Základní části se bude účastnit 36 místo dosavadních 32 týmů a vzhledem k novému systému přibude zhruba 100 utkání.

Místo základních skupin má být jen jedna tabulka, každý celek sehraje nejméně deset zápasů s deseti různými soupeři. Do vyřazovací fáze se kvalifikuje nejlepších osm mužstev, týmy na 9. až 24. příčce se utkají v play off na dva zápasy o zbývajících osm pozic v jarním osmifinále.