Výtržnosti v Neapoli. Policie před duelem LM zatkla jedenáct fanoušků Unionu

Deset Němců bylo zadrženo v centru Neapole, kde velká skupina fanoušků Unionu rozbíjela auta a obchody. Policii napadli kameny, kovovými a dřevěnými tyčemi a petardami. Další fanoušek byl zatčen ve čtvrti Secondigliano za ublížení na zdraví, napadení veřejného činitele a odpor při zatýkání.

„Němečtí fanoušci neustále vyhledávali konflikty se zásahovými silami. Jejich cílem bylo střetnout se s fanoušky Neapole. To by vedlo k pouliční válce, ale preventivní práce policie jim zabránila dostat se do kontaktu,“ uvedl neapolský policejní prezident Maurizio Agricola.