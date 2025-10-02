City nadále působí rozpačitě. Jsem nas..., nejsme dost dobří, soptil Haaland

Autor:
  11:34
Když po zápase předstoupil před televizní kamery, jako by chvíli přemýšlel, nakolik má být upřímný. A pak Erling Haaland, kanonýr fotbalistů Manchesteru City, spustil: „Jsem nas....! Každý z nás by měl být. Naše výkony nejsou dost dobré,“ čertil se po remíze 2:2 na půdě Monaka v Lize mistrů.
Kouč Manchesteru City Pep Guardiola udílí svým svěřencům pokyny v utkání s...

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola udílí svým svěřencům pokyny v utkání s Monakem. Vlevo kanonýr Erling Haaland. | foto: Reuters

Erling Haaland z Manchesteru City slaví gól do sítě Monaka.
Hráči Monaka marně nahánějí Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
Mohammed Salisu (vlevo) z Monaka se marně snaží uskákat Erlinga Haalanda z...
Erling Haaland (vpravo) z Manchesteru City dává gól.
5 fotografií

Sám se ve středu večer trefil dvakrát, což znamená, že si v 50 zápasech milionářské soutěže připsal 52 zásahů, což ho řadí na devátou příčku historického pořadí. Neuvěřitelná čísla.

„Ale teď mě osobní rekordy vůbec nezajímají. Jak jsem říkal, převažuje nas....,“ pokračoval, zatímco nenuceně potěžkával trofej pro hráče utkání.

Na jeho první trefu, kdy po přesném balonu za obranu přeloboval po čtvrthodině hry domácího brankáře, ještě bleskurychle odpověděl Teze. Pak se ale Haaland znovu prosadil v závěru první půle a dlouho to vypadalo, že jeho hlavička bude vítězná.

Erling Haaland z Manchesteru City slaví gól do sítě Monaka.

City se sice několikrát dostali pod tlak, začali hrát pasivně, náskok ale drželi. Jenže v poslední pětiminutovce základní hrací doby mladý záložník Nico ve snaze odkopnout vysoký balon nešikovně trefil do hlavy domácího Diera.

Sudí Gil Manzano si po konzultaci s asistentem u videa šel celou situaci prohlédnout k monitoru a nakonec nařídil penaltu. „Ještě jsem to neviděl z opakovaček, ale když někoho kopnete do obličeje, asi je to penalta,“ pronesl sarkasticky Haaland.

Balon si postavil sám faulovaný Dier, někdejší hráč Tottenhamu, a prudkou střelou k tyči srovnal.

„Ke španělským rozhodčím se nebudu vyjadřovat. Ten přímý kop jsme sice neubránili nejlépe, ale pak proti nám nařídili penaltu, i když se náš hráč dotkl balonu jako první,“ hněval se utkání hostující kouč Guardiola.

PSG srazilo Barcelonu gólem v závěru, Kovář vychytal bod proti Leverkusenu

To Haaland výmluvy nehledal.

„Nezasloužili jsme si vyhrát. Musíme do zápasu dát více energie a hrát stejně po celých 90 minut. V první půli jsme byli lepší, jenže ve druhé převzal iniciativu soupeř a to prostě není dostatečně dobré,“ sypal ze sebe pětadvacetiletý norský střelec.

V aktuální sezoně se rozstřílel do výtečné formy. Za klub má už dvanáct branek, do toho se šestkrát trefil za reprezentaci. Jediný tým, proti němuž se neprosadil, byl Tottenham. K pohárovému zápasu s Huddersfieldem pak nenastoupil kvůli zranění.

„Od toho tam je, aby dával góly a dostával se do šancí,“ odpálkoval Guardiola dotazy, zda na něm mužstvo není až příliš závislé.

Hráči Monaka marně nahánějí Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
Erling Haaland (vpravo) z Manchesteru City dává gól.

Faktem ovšem je, že s výjimkou Haalanda jsou výkony zbytku mužstva rozpačité a City se nadále hledá.

Sedmé místo v lize, teď i první ztráta v Champions League. Zpátky po vážném zranění kolene je sice klíčový záložník Rodri, proti Monaku ale odehrál jen 60 minut. „Musíme s ním být opatrní,“ vysvětlil Guardiola.

Jistě, není to taková krize jako v uplynulé sezoně, ale jeho svěřenci zároveň ani zdaleka nepůsobí jako ta mašina, která v posledních letech kralovala v domácí soutěži a před dvěma lety získala treble.

„Ale odehráli jsme dobrý zápas. Ve fotbale samozřejmě musíte vyhrávat, ale když se na utkání podíváte analyticky, hodně věcí se nám povedlo. Krok za krokem se budeme zlepšovat,“ ujistil španělský kouč.

Před reprezentační přestávkou čeká City ještě nedělní zápas na Brentfordu, který bezpodmínečně musí zvládnout.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.66
  • 3.14
  • 2.68
FC Barcelona vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 1.17
  • 7.36
  • 14.40
Villarreal vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 4.85
  • 4.21
  • 1.61
Saint-Gilloise vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 4.10
  • 3.92
  • 1.77
PSV Eindhoven vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.90
  • 3.59
  • 2.26
Newcastle United vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.67
  • 4.05
  • 4.56
Leverkusen vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 4.69
  • 4.32
  • 1.62
FC Kodaň vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 3.43
  • 3.55
  • 2.03
Arsenal vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.60
  • 3.90
  • 5.47
Galatasaray Istanbul vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.67
  • 4.13
  • 4.51
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
2. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 6:1 6
4. Inter MilánInter 2 2 0 0 5:0 6
5. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
6. FK KarabachKarabach 2 2 0 0 5:2 6
7. Borussia DortmundDortmund 2 1 1 0 8:5 4
8. Manchester CityManchester City 2 1 1 0 4:2 4
9. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
10. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 7:4 3
11. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 0 1 5:2 3
12. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
13. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
14. Sporting LisabonSporting 2 1 0 1 5:3 3
15. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. FC BarcelonaBarcelona 2 1 0 1 3:3 3
17. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
19. NeapolNeapol 2 1 0 1 2:3 3
20. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
22. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
23. Juventus FCJuventus 2 0 2 0 6:6 2
24. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. LeverkusenLeverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26. VillarrealVillarreal 2 0 1 1 2:3 1
27. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 2:4 1
28. FC KodaňKodaň 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos PireusPireus 2 0 1 1 0:2 1
30. AS MonacoMonaco 2 0 1 1 3:6 1
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos FCPafos 2 0 1 1 1:5 1
33. Benfica LisabonBenfica 2 0 0 2 2:4 0
34. Athletic BilbaoBilbao 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : 1/16 finału

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Vypadly také prvoligové Teplice,...

Kozel zůstává u fotbalistů Jablonce, podepsal novou trenérskou smlouvu

Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci, který zažívá nejlepší vstup do sezony v klubové historii. Třetí tým tabulky fotbalové ligy o dohodě se svým trenérem informoval na webu, podrobnosti...

2. října 2025  10:58

Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se usadil...

2. října 2025  9:05

POHLED: Uměla zadupat i na nejsilnější. Teď Slavia couvla. A elita jí utíká

Premium

Nebyla to přímo ostuda nebo výbuch. Spíš trpké rozčarování. A zároveň vlastně už dlouhodobý jev. Zvykejte si: fotbalová Slavia v pohárech nebaví tak jako dřív. A jestli úterní porážka 0:3 v Miláně s...

2. října 2025

PSG srazilo Barcelonu gólem v závěru, Kovář vychytal bod proti Leverkusenu

Šlágr druhého kola Ligy mistrů skončil vítězstvím obhájce trofeje. Fotbalisté Paris St. Germain v závěru otočili zápas v Barceloně a slaví výhru 2:1. Skvělou formu potvrzuje Erling Haaland, jeho dva...

1. října 2025  22:57,  aktualizováno  23:27

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...

1. října 2025  19:53,  aktualizováno  20:07

Fiorentina - Olomouc: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisty Olomouce čeká hned na úvod Konferenční ligy ostrý test. V prvním duelu nastoupí na stadionu italské Fiorentiny. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  19:18

Ujfaluši je se Sigmou ve Florencii a věští remízu. Minářův job? Neláká mě, říká

Od našeho zpravodaje v Itálii Po – stále ještě neoficiálním, ale definitivním – konci Ladislava Mináře na pozici sportovního manažera ve fotbalové Sigmě, řeší hanácký klub koho na uvolněnou pozici dosadit. A tak se fotbalovým...

1. října 2025  18:22

Hradec ztratil náskok, pohárový postup v Třinci vydřel až v závěru prodloužení

Dvě minuty před koncem vedli o dvě branky, ale po následném kolapsu fotbalisté Hradce Králové postup do osmifinále domácího poháru vybojovali až samém závěru prodloužení. A ještě z penalty, kterou na...

1. října 2025  18:15

Objímal kolegy, fandům posílal polibky. Jaký byl Mourinhův návrat na Chelsea?

Po zápase dorazil do tiskového střediska Chelsea a už hlásil: „Kde jsou moje oblíbené sušenky?“ Vedle Josého Mourinha, současného kouče Benfiky, stál v šedém obleku nachystaný Brian Pullman, který v...

1. října 2025  17:36

Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži

Druhý muž českého fotbalu Tomáš Pešír je novým ředitelem fotbalového Mostu. Místopředseda fotbalové asociace za Čechy v ambiciózním třetiligovém týmu vystřídá dlouholetého šéfa Jana Skýpalu, Baník...

1. října 2025  17:33

Bakoš o Malmö a hektických dnech: Nebyl čas se rozmýšlet, po neděli něco nastane

Po pondělním odvolání Miroslava Koubka narychlo převzal fotbalovou Plzeň. Bývalý slovenský kanonýr a s Viktorií čtyřnásobný český šampion Marek Bakoš se z pozice asistenta posunul do role hlavního...

1. října 2025  17:08

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  15:52

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.