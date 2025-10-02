City nadále působí rozpačitě. Jsem nas..., nejsme dost dobří, soptil Haaland

Sám se ve středu večer trefil dvakrát, což znamená, že si v 50 zápasech milionářské soutěže připsal 52 zásahů, což ho řadí na devátou příčku historického pořadí. Neuvěřitelná čísla.
„Ale teď mě osobní rekordy vůbec nezajímají. Jak jsem říkal, převažuje nas....,“ pokračoval, zatímco nenuceně potěžkával trofej pro hráče utkání.
Na jeho první trefu, kdy po přesném balonu za obranu přeloboval po čtvrthodině hry domácího brankáře, ještě bleskurychle odpověděl Teze. Pak se ale Haaland znovu prosadil v závěru první půle a dlouho to vypadalo, že jeho hlavička bude vítězná.
City se sice několikrát dostali pod tlak, začali hrát pasivně, náskok ale drželi. Jenže v poslední pětiminutovce základní hrací doby mladý záložník Nico ve snaze odkopnout vysoký balon nešikovně trefil do hlavy domácího Diera.
Sudí Gil Manzano si po konzultaci s asistentem u videa šel celou situaci prohlédnout k monitoru a nakonec nařídil penaltu. „Ještě jsem to neviděl z opakovaček, ale když někoho kopnete do obličeje, asi je to penalta,“ pronesl sarkasticky Haaland.
Balon si postavil sám faulovaný Dier, někdejší hráč Tottenhamu, a prudkou střelou k tyči srovnal.
„Ke španělským rozhodčím se nebudu vyjadřovat. Ten přímý kop jsme sice neubránili nejlépe, ale pak proti nám nařídili penaltu, i když se náš hráč dotkl balonu jako první,“ hněval se utkání hostující kouč Guardiola.
To Haaland výmluvy nehledal.
„Nezasloužili jsme si vyhrát. Musíme do zápasu dát více energie a hrát stejně po celých 90 minut. V první půli jsme byli lepší, jenže ve druhé převzal iniciativu soupeř a to prostě není dostatečně dobré,“ sypal ze sebe pětadvacetiletý norský střelec.
V aktuální sezoně se rozstřílel do výtečné formy. Za klub má už dvanáct branek, do toho se šestkrát trefil za reprezentaci. Jediný tým, proti němuž se neprosadil, byl Tottenham. K pohárovému zápasu s Huddersfieldem pak nenastoupil kvůli zranění.
„Od toho tam je, aby dával góly a dostával se do šancí,“ odpálkoval Guardiola dotazy, zda na něm mužstvo není až příliš závislé.
Faktem ovšem je, že s výjimkou Haalanda jsou výkony zbytku mužstva rozpačité a City se nadále hledá.
Sedmé místo v lize, teď i první ztráta v Champions League. Zpátky po vážném zranění kolene je sice klíčový záložník Rodri, proti Monaku ale odehrál jen 60 minut. „Musíme s ním být opatrní,“ vysvětlil Guardiola.
Jistě, není to taková krize jako v uplynulé sezoně, ale jeho svěřenci zároveň ani zdaleka nepůsobí jako ta mašina, která v posledních letech kralovala v domácí soutěži a před dvěma lety získala treble.
„Ale odehráli jsme dobrý zápas. Ve fotbale samozřejmě musíte vyhrávat, ale když se na utkání podíváte analyticky, hodně věcí se nám povedlo. Krok za krokem se budeme zlepšovat,“ ujistil španělský kouč.
Před reprezentační přestávkou čeká City ještě nedělní zápas na Brentfordu, který bezpodmínečně musí zvládnout.