Všechno změnila červená karta. Dva góly vůbec neměly platit, štvalo Ten Haga

„A ještě dostaneme v závěru dvě branky, které vůbec neměly platit. Je to fakt velké zklamání. Už poněkolikáté jsme se museli vypořádat s verdikty směřujícími proti nám. Ale tak to je, ono se to jednou zase otočí,“ krčil rameny nizozemský kouč před kamerami TNT Sports.

Úplně ve stínu tak zůstal do té doby famózní výkon dánského mladíka Rasmuse Höjlunda, který v rodném městě prožil magický, byť nakonec trpký večer. Utkání totiž otevřel dvěma rychlými góly, které pořádně oslavil, přestože pochází z kodaňské akademie a oba jeho osmnáctiletí bratři v klubu působí.

„Je to strašná škoda,“ hlesl Höjlund. Začali jsme opravdu dobře a měli zápas pod kontrolou, dokud nepřišla ta červená. Když se nebudete koukat na výsledek, tak se nám prvních dvacet minut opravdu povedlo.“

Rasmus Höjlund dostal Manchester United do vedení v Kodani.

Coby nejlepší střelec týmu všech pět svých tref zaznamenal v milionářské soutěži, v Premier League na první trefu stále čeká.

Teď to měl být jeho zápas, jenže ho pár minut před koncem první půle ošklivým šlapákem zkazil Rashford. Na opakovaných záběrech pak videorozhodčí odhalil, jak až nehezky prohnul soupeřův kotník skoro až do pravého úhlu. Nutno dodat, že se mu Elias Jelert pod nohu trochu připletl.

„Bylo to drsné rozhodnutí,“ prohodil ten Hag. „Vždyť Rashford šel jasně po balonu. Už bylo dávno po přezkumu, když se sudí šel podívat na obrazovku. Podle mě si vůbec nebyl jistý.“

ESPN FC @ESPNFC Marcus Rashford was given a red card for this challenge. https://t.co/PLveHiZwc6 oblíbit odpovědět

Podobný názor měl i bývalý hráč Liverpoolu obránce James Carragher, který hned na sociální sítě vyťukal: „Tak to v žádném případě není červená. Nesnáším tyhle zpomalené záběry, které všechno udělají desetkrát horší.“

Trochu smířlivěji pak hovořil Höjlund. „Jo, lehce jsme pak polevili, nečekali jsme, že tu budeme muset bránit v deseti. A to jim dalo naději, navíc vím, jakou tady diváci mají sílu,“ připomněl dvacetiletý střelec rok strávený v áčku Kodaně.

Smůla anglického celku nekončila, v nastavení prvního poločasu totiž nejen stoper Harry Maguire, který před dvěma týdny první utkání proti Kodani rozhodl, ale i Raphaël Varane zahráli rukou v pokutovém území. André Onana v bráně tentokrát nařízenou penaltu nechytil a dánský mistr poprvé srovnal.

Rasmus Höjlund (vlevo) a Marcus Rashford z Manchesteru United poté, co první jmenovaný vstřelil gól Kodani.

A když se United dostali znovu do vedení díky pokutovému kopu na druhé straně, netrvalo to ani čtvrt hodiny a Kodaň srovnala znovu. Během chvíle pak přemožitel pražské Sparty z těsného třetího předkola utkání otočil a vyšvihl se na druhé místo ve skupině.

„Je to těžké, když jeden gól je jasný ofsajd a druhý? Co s tím jako máte dělat... A to jsme i v deseti dokázali bojovat, jenže nakonec jsme bez bodu,“ čílil se ten Hag.

United se dál hledají, přesto mají postup do vyřazovací fáze stále na dosah. Příště hrají na Galatasarayi, jenž má stejně jako Kodaň jen o bod více. S Bayernem, který má jistý postup a mohl by nastoupit v uvolněnějším tempu, se pak utkají v prosinci.

Bruno Fernandes z Manchesteru United (uprostřed) proskakuje mezi soupeři z Kodaně.

Ale jsou schopní aspoň jednou zvítězit, když ze sedmnácti soutěžních zápasů devět prohráli? Když navíc nezvládnou utkání v Turecku, můžou se s nejprestižnější klubovou soutěží rozloučit.

A Kodaň? Středeční vítězství je pro ni zároveň velkým zadostiučiněním. Vždyť v úvodu skupiny vedla na Galatasarayi o dva góly, než ztratila vedení v závěru. Pak doma trápila Bayern, nad kterým ještě ve druhé půli vedla, ale nakonec neměla nic. A v Manchesteru sahala po bodu, jenže v nastavení neproměnila penaltu.

„Máme za sebou čtyři opravdu moc povedené zápasy,“ pochvaloval si krajní záložník Mohamed Elyounoussi. „Škoda jen, že se nám povedlo získat všechny body až teď.“

K původně až šíleně znějícímu postupu do osmifinále by jí nakonec mohlo stačit doma porazit tureckého mistra.