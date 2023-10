Icardi zase zahodil penaltu, přesto slaví. Střílíme se do vlastní nohy, řekl Ten Hag

Přitom ani ty kolikrát soupeř nedokázal trestat. Vzpomínáte, jak v předminulém kole turecké ligy trestuhodně zahodil Mauro Icardi penaltu po chytrém rozehrání od spoluhráče?

Tentokrát si ji vzal na starost sám a umístil ji do úplně stejného místa mimo bránu.

„Byl jsem na sebe strašně naštvaný,“ kroutil hlavou Icardi pro televizi Exxen.

To už United hráli v deseti po druhém žlutém faulu záložníka Casemira, který musel v pokutovém území zatáhnout za záchrannou brzdu po kiksu gólmana Onany, jenž z rozehrávky přímo nabídl míč soupeři.

Naprosto tragický závěr pak korunovala pomalá reakce Amrabata, který zaspal a umožnil Icardimu, aby zpracoval dlouhý míč za obranu a přehodil tápajícího Onanu a prosadil se v Lize mistrů po dlouhých čtyřech letech - shodou okolností se v roce 2019 trefil v dresu Paříže právě proti Galatasarayi.

„Úsměv se mi pak rychle vrátil,“ notoval si. „Jsem moc šťastný, že jsme vyhráli.“

Do té doby ale argentinský útočník nevynikal, byl utopený a exceloval spíš jeho dánský protějšek, dalo by se říct specialista na góly v milionářské soutěži.

Rasmus Höjlund slaví gól proti Galatasarayi.

Dvacetiletý Rasmus Höjlund, letní posila z Atalanty, se v ní prosadil už potřetí. „A podal i výborný výkon, doufejme, že na tom dokážeme do budoucna stavět,“ uvedl trenér Manchesteru Erik Ten Hag pro web UEFA.

Měl to být Höjlundův večer, jenže Ten Hagovy svěřence zas a znovu potopily zbytečné individuální chyby. A tak vynikli jiní, třebaže podali celkově horší výkon.

„Měli jsme zápas naprosto pod kontrolou a pak se sami střelíme do nohy. Je to frustrující,“ lamentoval Ten Hag.

Po dvou zápasech jsou United poslední za třetí Kodaní, která v úvodním zápase v Turecku vybojovala aspoň bod za remízu 2:2. Vzájemné utkání čeká oba celky 24. října.

Zato Galatasaray si píská, se čtyřmi body má hodně blízko účasti v jarní části. „Naším cílem je dostat se ze skupiny. Máme za sebou klíčové vítězství, které si budeme pamatovat roky,“ řekl kouč tureckého mistra Okan Buruk.

Wilfried Zaha skóruje na Manchesteru United.

Velmi zkušený útok, kde kromě Icardiho a Driese Mertense působí třeba i Cedric Bakambu, ale začíná táhnout i nová letní posila z Premier League. Velký návrat na anglický stadion totiž prožil bývalý hráč Crystal Palace i United a reprezentant Pobřeží slonoviny Wilfried Zaha, když v první půli srovnával na 1:1.

„Je to můj splněný sen. Jsem šťastný, že si můžu tuhle soutěž zahrát a střílet góly. Je to pro mě skvělý večer. Cestou autobusem jsme si pouštěli hymnu Ligy mistrů a já konečně cítím, že můžu ukázat svůj talent proti těm nejlepším,“ rozplýval se Zaha.

A že jeho oslava vstříc domácím tribunám mohla vyvolat pozdvižení?

„Neměla žádný skrytý význam, jen jsem ten moment hodně prožíval. Byl to můj první zápas v Lize mistrů, takže mnou proběhla exploze emocí. Pro mě je důležité, abych jménu Galatasaray přinesl zpět to, co si zaslouží,“ uzavřel Zaha.

Pokud bude turecký mistr pokračovat v podobných výkonech, o nedostatek pozornosti se rozhodně bát nemusí.