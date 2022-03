Sudí na zdržování skočil. Nastavit čtyři minuty? Výsměch, soptil Rangnick

„Navíc tam bylo pár kuriózních rozhodnutí, ale nevím, jestli ty zrovna ovlivnily zápas,“ rýpnul si kouč Manchesteru v televizním rozhovoru se stanicí BT Sport.

Vadilo mu například, že v úvodu gólové akce Atlétika došlo k faulu na Elangu, který v Madridu zařídil remízu 1:1. Švédský mladík se srazil s Marcosem Llorentem a hosté mohli dál útočit po pravé straně, Griezmannův centr pak přesným centrem našel na zadní tyči osamoceného Lodiho, jenž hlavičkou o zem rozhodl o postupu madridského celku.

„Přitom jsme první půli odehráli dobře. Dělali jsme to, co jsme si naplánovali. Bohužel jsme to neproměnili v gól. A to, co proti Atlétiku nemůžete udělat, je inkasovat první,“ řekl Rangnick. „Ale nemyslím si, že jsme měli 0:1 prohrávat, protože tam byl faul na Elangu. Kromě toho gólu z ofsajdu to byla jejich jediná nebezpečná akce.“

A dodal: „Sami jsme měli jednu dvě dobré příležitosti, ze kterých jsme měli skórovat. Dostat gól z protiútoku těsně před odchodem do šaten nám situaci zrovna neulehčilo.“

A pak se ještě vrátil k sudímu Vinčičovi. „Druhá půle byla složitá, pořád se přerušovalo kvůli válení se na trávníku. A rozhodčí na tohle tahání času skočil. Čtyřminutové nastavení je výsměch,“ zlobil se.

Jeho svěřencům se vyrovnání, které by zápas poslalo do prodloužení, nezdařilo.

Trápil se i Cristiano Ronaldo, který dal o víkendu hattrick Tottenhamu. Tentokrát ani nevystřelil na bránu... A bez jediné klubové trofeje bude poprvé za 16 let.

Místo toho, aby United vrátil lesk, svezl se s ním do marastu. Nejčerstvější trofej slavného klubu z Manchesteru se datuje do roku 2017, kdy ve finále Evropské ligy porazil Ajax. Od té doby nic.

„Už příliš mnoho let jsme bez trofeje nebo aspoň boje o ni,“ povzdechl si brankář David de Gea, který je v klubu od léta 2011.

„Přece nemůžeme v Anglii hrát o první čtyřku a v Champions League pak ani neprojít do čtvrtfinále. Všichni do toho musí dát víc, protože klub je až moc velký na pozici, ve které se nacházíme,“ doplnil španělský brankář.

Atlético loni vyhrálo španělskou ligu, ale přes osmifinále Ligy mistrů nepřešlo. Vyřadili ho pozdější vítězové z Chelsea. Mezi nejlepších osm se dostalo po roce.

„Podali jsme stabilní výkon,“ těšilo kouče Diega Simeoneho. „Podařilo se nám udeřit z protiútoku, což nám obrovsky pomohlo. Myslím, že tým přesně věděl, jak potřebuje hrát.“

„Ve druhé půli jsme kontrolovali hru, což nám dodalo klid. Věděli jsme, že soupeř hraje převážně na protiútoky, tak jsme se rozhodli jim na to nenechat otevřený prostor,“ dodal Simeone.