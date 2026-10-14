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Martínez po další porážce kritizoval vedení United. Podle legendy tím rozloží kabinu

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  7:47
Lisandro Martínez přestoupil do Manchesteru United z Ajaxu v červenci 2022 za...

Lisandro Martínez přestoupil do Manchesteru United z Ajaxu v červenci 2022 za 57,4 milionu eur (v tehdejším přepočtu přibližně 1,5 miliardy korun). | foto: Reuters

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Rozhovor, který přilil více oleje do už tak nemalého ohně v kotli rudých ďáblů. Fotbalista Lisandro Martínez z Manchesteru United po porážce 0:2 s Atlétikem Madrid ostře kritizoval vedení klubu za to, že po postupu do Ligy mistrů neposílilo kádr. „Očekávám větší investice, stoprocentně. A očekávám víc od našeho sportovního ředitele. Musím být upřímný,“ prohlásil.

Naposledy zvítězili 10. září nad Sabahem – ázerbájdžánským mistrem, na kterého v Baku nestačila Slavia. A jedinou další výhru v této sezoně z devíti zápasů zaznamenali proti nováčkovi Premier League Ipswichi na Old Trafford, kde museli otáčet nepříznivý vývoj utkání.

Po úterní porážce ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů se jejich krize prohlubuje. United v hlavním městě Španělska prohrávali hned od první minuty gólem Pabla Barriose, po vyloučení Lenyho Yora využil početní převahy Ademola Lookman.

Zkušený obránce Martínez přišel k mikrofonu britského vysílatele Prime Video poměrně rozladěný. „Výkon? Opravdu nudný. Musím se hodně ovládat,“ začal a následně si rýpl do vedení United: „Je to zrcadlo, které odráží, v jakém stavu se náš klub momentálně nachází.“

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„Minulou sezonu jsme odehráli fantastický ročník a nyní očekáváme od vedení víc. Potřebujeme více hráčů, abychom mohli konkurovat ostatním týmům, které také přivádějí spoustu posil. Atlético má skvělý tým a dnes si zasloužilo vyhrát,“ řekl Martínez.

United v minulé sezoně Premier League skončili na třetím místě a zajistili si návrat do Ligy mistrů po třech letech. Teď prožívají nejhorší start za 40 let. Nevyhráli už pět zápasů v řadě a v milionářské soutěži uspěli pouze v jednom z posledních deseti venkovních utkání.

„My jako hráči musíme předvádět lepší výkony, ale zároveň je důležité sestavit silný kádr, který bude připravený na takové zápasy. Dnes večer je snadné svalovat vinu na trenéra nebo na hráče, ale musíme se podívat i na další oblasti,“ zdůraznil Martínez.

United v létě nepřivedli útočníka, jenž by podpořil Benjamina Šeška, ani konkurenci pro Luka Shawa na pozici levého obránce. Během letního přestupového období přitom utratili 155 milionů liber (přibližně 4,5 miliardy korun) za tři záložníky (Carlose Balebu, Andreyho Santose a Youriho Tielemanse), na ostatních pozicích už neposilovali.

„Minulou sezonu jsme udělali všechno pro to, abychom vytvořili základ pro vybudování skvělého týmu. Nemůžete neustále měnit, měnit a znovu měnit trenéra. Co ostatní oblasti? Víc k tomu říct nemůžu,“ dodal Martínez.

Klub v posledních dvou sezonách odvolal kouče, které předtím v létě podpořil. Erika ten Haga propustil v říjnu 2024 a Rúben Amorim skončil v lednu 2026. Týmu se dočasně ujal Michael Carrick bývalý záložník United. Poté, co vyhrál 12 ze 17 zápasů, získal dvouletou smlouvu na pozici hlavního trenéra.

„Tohle rozloží celou kabinu“

Od někdejších hvězd United si Martínez vysloužil jasnou výtku. Wayne Rooney a Ashley Young se ve studiu Prime Video shodli, že Argentinec zašel příliš daleko a jeho slova mohou mít vážné důsledky pro atmosféru v kabině.

„Něco takového ji celou rozloží,“ prohlásil Rooney. „Je to neuctivé vůči jeho spoluhráčům. V podstatě říká, že nejsou dost dobří. Jediný, kdo má právo něco takového říct, je kapitán Bruno Fernandes. Za zavřenými dveřmi se takové věci řeší, ale tenhle rozhovor ničemu nepomůže.“

Rooney si nemyslí, že si Martínez získal přízeň fanoušků. Podle něj navíc kvůli zraněním zatím klubu příliš nevrátil to, co do něj investoval. „Pokusil se mluvit jménem hráčů, ale zvolil špatný způsob. Vypadá to, jako by se hráč snažil chránit sám sebe. Bylo to velmi promyšlené. Je to smutné, protože všichni musí držet při sobě a táhnout za jeden provaz.“

Bývalý kapitán anglické reprezentace a Manchesteru United připomněl vlastní veřejnou kritiku klubu z roku 2010, na niž tehdejší trenér Alex Ferguson reagoval velmi ostře. Přiznal, že tehdy udělal chybu, a za své výroky se omluvil.

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Kouč Carrick – který se dle Martíneze snaží, jak jen může – následně sdělil, že rozhovor neviděl a jen o něm něco zaslechl. „Jsou v tom trochu emoce z utkání. Bezprostředně po zápase není vhodná chvíle o tom mluvit a nemohu to příliš komentovat. Důležité je, abychom se rychle posunuli dál.“

„Nepochybuji o naší soudržnosti ani o tom, že chceme vyhrávat. Vím, že když se podíváte na výsledky, je snadné nabýt dojmu, že je něco zásadně špatně. Hráči ale odvedli skvělou práci, pokud jde o jejich nasazení,“ doplnil Carrick.

Na otázku, zda si s Martínezem o jeho výrocích promluví, odpověděl: „Nejdřív si o tom musím zjistit trochu víc, než budu moct říct, jestli a jaké kroky podnikneme.“

Argentincova slova připomínají vyjádření jeho reprezentačního kolegy z obrany Cristiana Romera, který v minulé sezoně kritizoval vedení Tottenhamu. Ironií je, že Romero nyní nastoupil za Atlético proti United poté, co v létě přestoupil do Španělska.

Martínezovi v létě příštího roku končí na Old Trafford smlouva a na jejím prodloužení se s klubem zatím nedohodl. A nyní je možné, že se už ani nedohodne.

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2. kolo

Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.45
  • 4.23
  • 1.99
LASK Linz vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 8.08
  • 5.65
  • 1.36
Šachtar Doněck vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.75
  • 3.47
  • 2.67
Slovan Bratislava vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 9.41
  • 6.52
  • 1.29
Manchester City vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.07
  • 4.17
  • 3.27
Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 3.09
  • 4.18
  • 2.15
Real Betis vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.10
  • 3.77
  • 3.48
Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 1.65
  • 4.46
  • 5.03
AS Řím vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 3.55
  • 4.00
  • 2.01

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
2. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
3. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
4. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
5. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
6. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
7. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
8. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
9. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
10. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
11. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
12. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
13. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
14. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
15. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
16. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
17. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
18. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
21. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
22. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
23. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
24. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
25. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
26. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
29. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
30. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
31. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
32. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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