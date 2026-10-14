Martínez po další porážce kritizoval vedení United. Podle legendy tím rozloží kabinu

Naposledy zvítězili 10. září nad Sabahem – ázerbájdžánským mistrem, na kterého v Baku nestačila Slavia. A jedinou další výhru v této sezoně z devíti zápasů zaznamenali proti nováčkovi Premier League Ipswichi na Old Trafford, kde museli otáčet nepříznivý vývoj utkání.
Po úterní porážce ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů se jejich krize prohlubuje. United v hlavním městě Španělska prohrávali hned od první minuty gólem Pabla Barriose, po vyloučení Lenyho Yora využil početní převahy Ademola Lookman.
Zkušený obránce Martínez přišel k mikrofonu britského vysílatele Prime Video poměrně rozladěný. „Výkon? Opravdu nudný. Musím se hodně ovládat,“ začal a následně si rýpl do vedení United: „Je to zrcadlo, které odráží, v jakém stavu se náš klub momentálně nachází.“
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„Minulou sezonu jsme odehráli fantastický ročník a nyní očekáváme od vedení víc. Potřebujeme více hráčů, abychom mohli konkurovat ostatním týmům, které také přivádějí spoustu posil. Atlético má skvělý tým a dnes si zasloužilo vyhrát,“ řekl Martínez.
United v minulé sezoně Premier League skončili na třetím místě a zajistili si návrat do Ligy mistrů po třech letech. Teď prožívají nejhorší start za 40 let. Nevyhráli už pět zápasů v řadě a v milionářské soutěži uspěli pouze v jednom z posledních deseti venkovních utkání.
„My jako hráči musíme předvádět lepší výkony, ale zároveň je důležité sestavit silný kádr, který bude připravený na takové zápasy. Dnes večer je snadné svalovat vinu na trenéra nebo na hráče, ale musíme se podívat i na další oblasti,“ zdůraznil Martínez.
Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 https://t.co/OGo25Pzd30— Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026
United v létě nepřivedli útočníka, jenž by podpořil Benjamina Šeška, ani konkurenci pro Luka Shawa na pozici levého obránce. Během letního přestupového období přitom utratili 155 milionů liber (přibližně 4,5 miliardy korun) za tři záložníky (Carlose Balebu, Andreyho Santose a Youriho Tielemanse), na ostatních pozicích už neposilovali.
„Minulou sezonu jsme udělali všechno pro to, abychom vytvořili základ pro vybudování skvělého týmu. Nemůžete neustále měnit, měnit a znovu měnit trenéra. Co ostatní oblasti? Víc k tomu říct nemůžu,“ dodal Martínez.
Klub v posledních dvou sezonách odvolal kouče, které předtím v létě podpořil. Erika ten Haga propustil v říjnu 2024 a Rúben Amorim skončil v lednu 2026. Týmu se dočasně ujal Michael Carrick bývalý záložník United. Poté, co vyhrál 12 ze 17 zápasů, získal dvouletou smlouvu na pozici hlavního trenéra.
„Tohle rozloží celou kabinu“
Od někdejších hvězd United si Martínez vysloužil jasnou výtku. Wayne Rooney a Ashley Young se ve studiu Prime Video shodli, že Argentinec zašel příliš daleko a jeho slova mohou mít vážné důsledky pro atmosféru v kabině.
„Něco takového ji celou rozloží,“ prohlásil Rooney. „Je to neuctivé vůči jeho spoluhráčům. V podstatě říká, že nejsou dost dobří. Jediný, kdo má právo něco takového říct, je kapitán Bruno Fernandes. Za zavřenými dveřmi se takové věci řeší, ale tenhle rozhovor ničemu nepomůže.“
Rooney si nemyslí, že si Martínez získal přízeň fanoušků. Podle něj navíc kvůli zraněním zatím klubu příliš nevrátil to, co do něj investoval. „Pokusil se mluvit jménem hráčů, ale zvolil špatný způsob. Vypadá to, jako by se hráč snažil chránit sám sebe. Bylo to velmi promyšlené. Je to smutné, protože všichni musí držet při sobě a táhnout za jeden provaz.“
Bývalý kapitán anglické reprezentace a Manchesteru United připomněl vlastní veřejnou kritiku klubu z roku 2010, na niž tehdejší trenér Alex Ferguson reagoval velmi ostře. Přiznal, že tehdy udělal chybu, a za své výroky se omluvil.
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Kouč Carrick – který se dle Martíneze snaží, jak jen může – následně sdělil, že rozhovor neviděl a jen o něm něco zaslechl. „Jsou v tom trochu emoce z utkání. Bezprostředně po zápase není vhodná chvíle o tom mluvit a nemohu to příliš komentovat. Důležité je, abychom se rychle posunuli dál.“
„Nepochybuji o naší soudržnosti ani o tom, že chceme vyhrávat. Vím, že když se podíváte na výsledky, je snadné nabýt dojmu, že je něco zásadně špatně. Hráči ale odvedli skvělou práci, pokud jde o jejich nasazení,“ doplnil Carrick.
Na otázku, zda si s Martínezem o jeho výrocích promluví, odpověděl: „Nejdřív si o tom musím zjistit trochu víc, než budu moct říct, jestli a jaké kroky podnikneme.“
"Sometimes it can be a little bit emotional" 👀 Michael Carrick responds after Lisandro Martinez's post-match comments... https://t.co/iOx9kx0FVC— Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026
Argentincova slova připomínají vyjádření jeho reprezentačního kolegy z obrany Cristiana Romera, který v minulé sezoně kritizoval vedení Tottenhamu. Ironií je, že Romero nyní nastoupil za Atlético proti United poté, co v létě přestoupil do Španělska.
Martínezovi v létě příštího roku končí na Old Trafford smlouva a na jejím prodloužení se s klubem zatím nedohodl. A nyní je možné, že se už ani nedohodne.