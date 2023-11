Nejtěžší je uspět, když se to od vás čeká. Držíme vysoký standard, říká Guardiola

Mohl být spokojený, postup do vyřazovací fáze si anglický celek zajistil s dvouzápasovým předstihem. V úterý doma porazil 3:0 bernské Young Boys. Nadále tak drží výkonnost, kterou na konci minulé sezony korunoval ziskem treblu (vítězstvím v lize, domácím poháru i Champions League).

„Z postupu mám samozřejmě radost. Dobrou zprávou je, že hráči jsou stále hladoví a odhodlaní udělat pro úspěch maximum. Byl to soustředěný výkon,“ řekl Guardiola televizi TNT Sports.

Skóre úterního zápasu otevřel v 23. minutě z penalty kanonýr Erling Haaland, který v 51. minutě výsledek i uzavřel. Na konci prvního poločasu se trefil ještě Phil Foden. Bern dohrával od 53. minuty bez vyloučeného Sandra Laupera.

„Měli jsme ale dát více gólů, nebyli jsme ale tak efektivní v koncovce,“ podotkl Guardiola.

Svého soupeře však Manchester naprosto přejel. Vyslal sedmadvacet střeleckých pokusů, z toho osm na bránu. Švýcarský tým se k žádnému zakončení za celý zápas nedostal a míč držel jen třetinu času.

Ve statistikách Bernu svítí jen šest přímých kopů, jedenadvacet faulů, čtyři žluté karty a jedna červená. Roh v utkání nekopal žádný.

„Jsme zklamaní a domů jedeme nešťastní, i když je jasné, že jsme prohráli s neuvěřitelně dobrým týmem. Proti City nemůžete ubránit všechno. Byl bych rád, kdybychom byli ukázněnější a odvážnější při držení míče,“ uvedl bernský kouč Raphaël Wicky.

Radost fotbalistů Manchesteru City z gólu, který protii Young Boys vstřelil Erling Haaland (druhý zleva).

City tak má další bod splněný, i když se nedá říct, že by teď zbývající dva zápasy vypustilo. „Chceme skončit první. To je pro nás důležité, abychom měli v osmifinále v odvetě výhodu domácího prostředí,“ dodal Guardiola.

„Držíme si vysoký standard, proto opět vedeme Premier League a postoupili jsme do play off Ligy mistrů. Někdo bude tvrdit, že projít ze skupiny je pro nás snadné, ale to není pravda. Pořád si to musíte uhrát.“

Jeho tým vede skupinu G o tři body před Lipskem, se kterým se utká doma v dalším kole. Anglickým šampionům stačí k jistotě prvenství i remíza. Německý celek už je rovněž v osmifinále. City však bude nějakou dobu chybět obránce John Stones, protože se v úterý opět zranil.