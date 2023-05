City nezastavitelné a sebevědomé. Realu dupli na krk bez kapky potu, smekl expert

„Mám pocit, jako by se všechna ta bolest uvolnila a projevila na hřišti,“ přemítal Guardiola po utkání před kamerami televize BT Sport. Tentokrát si fotbalisté City nadějný náskok vzít nenechali. Do zápasu nejdříve vstoupili jako uragán a vytvářeli si jednu příležitost za druhou.

Když po sedmatřiceti minutách vedli 2:0 a soupeře nechali bez střely na bránu, viděli jste tým, který dospěl. Který od začátku jasně věděl, co chce. „Během toho roku... dokázali jsme, jak výjimečná tahle parta je,“ zdůraznil Guardiola.

Že si španělský kouč bezmezně věřil, potvrdil i bývalý kapitán Manchesteru United a expert BT Sport Rio Ferdinand: „Před zápasem mi napsal, že je porazí. Že to dokázali před dvěma lety a teď to zvládnou znovu.“

To ještě netušil, že svého soupeře nenechají vydechnout. „Jako by jim dupli na krk, srovnali si je tam, kde je potřebují a bum, gól,“ gestikuloval Ferdinand. „Zničili, rozdrtili, rozprášili giganta evropského fotbalu a udělali to svižně, s lehkostí, se spoustou energie, aniž by se vůbec zapotili.“

„Nemyslím si, že by tohle Realu provedl jen tak někdo,“ kasal se krajní záložník Jack Grealish. „Když hrajeme doma a všichni taháme za jeden provaz, cítíme se nezastavitelní.“

Což je změna, kterou cítil snad každý. Loni ještě v poslední minutě základní hrací doby držel anglický celek dvoubrankový náskok. Přesto vypadl.

Jack Grealish (vpravo) z Manchesteru City se snaží projít přes Daniho Carvajala z Realu Madrid.

Tentokrát z nastaveného tempa ustoupil minimálně. Navíc přidal ještě další dvě branky.

„Nevím, čím to je. Jestli fanoušky nebo hřištěm. Ani v lize nás nikdo nemůže porazit, je to neuvěřitelné,“ rozplýval se Grealish.

Na vysoké produktivitě má ostatně obrovský podíl norský střelec Erling Haaland, jehož dvaapadesát gólů za devětačtyřicet soutěžních utkáních působí až nelidsky.

Jenže to kupodivu nebyl on, co zařídil teprve druhý postup Manchesteru do finále. Měl smůlu, snad každou jindy stoprocentní příležitost mu lapil brankář Thibaut Courtois. A když to nešlo přes Haalanda, zaskočili jiní.

Erling Haaland z Manchesteru City (9) postupuje s míčem proti bráně Realu Madrid.

Třeba dvougólový Bernardo Silva nebo střídající argentinský útočník Julián Álvaréz. Ten mimochodem stejně jako jeho krajan Lautaro Martínez z Interu může v jedné sezoně získat titul mistra světa i nejprestižnější klubové ocenění. To se zatím povedlo pouze devíti fotbalistům. A jeden z nich bude letos už jistě desátý.

Rozjeté City k tomu má ale přeci jen o něco blíž. „Prokázali skutečný klid, autoritu a převahu,“ smekl bývalý útočník Chelsea Chris Sutton ve vysílání BBC Radio 5 Live. „Pokud ve finále předvedou obdobný výkon, může být vítěz jen jeden. Stačí udělat poslední krok.“

V Istanbulu, 10. června.