Jako Ibra! Nebo Cruijff? Úžasný gól, smekl kouč před nezastavitelným Haalandem

Nezačali dobře, hosté zodpovědně bránili a nedovolili Haalandovi žádnou šanci. Navíc se v 53. minutě prosadil Bellingham po střílené přihrávce Reuse a domácí museli dotahovat.

„Hráli opravdu velmi kvalitně. Věděl jsem, že budu intenzivně bráněný celý zápas, protože Edin Terzič (trenér Dortmundu) mě dobře zná,“ odpovídal Haaland po utkání pro klubový web.

Už to vypadalo, že se Dortmundu podaří City překvapit, do 80. minuty domácí pořádně nevystřelili na bránu. Jenže pak se rozhodl vyslat nechytatelný projektil obránce John Stones a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Gólový okamžik Erlinga Haalanda (v modrém) z Manchesteru City, který se trefuje do sítě Dortmundu.

Domácí se nadechli a o čtyři minuty později vyšvihl neuvěřitelnou přihrávku šajtlí Joao Cancelo. Našel na zadní tyči Haalanda a ten po vzoru útočníka Zlatana Ibrahimoviče akrobaticky dorazil.

„Na konci jsme ukázali, jak bychom měli hrát, kým opravdu jsme. Jsem hrdý na našich posledních dvacet minut,“ hodnotil útočník.

Dvě rychlé branky ve čtyřech minutách srazily urputnou snahu Dortmundu, kde norský kanonýr v posledních třech sezonách působil.

„Byl to těžký zápas, ale důležité jsou tři body. Dali jsme dva krásné góly, ale ten můj byl hezčí,“ smál se Haaland. „Dostal jsem nádhernou přihrávku od Cancela,“ ocenil spoluhráče.

Mundo Deportivo @mundodeportivo 'El noruego volador'



Guardiola: "Cuando ha marcado Haaland he pensado... esto lo hizo Johan Cruyff" https://t.co/5FENqaTyct oblíbit odpovědět

Svou trefu neslavil, emoce ale nahradili fanoušci a trenér Pep Guardiola. „Úžasný gól. Pamatuji si, jak takhle skóroval Johan Cruijff v Barceloně proti Atlétiku Madrid. Je hezké, že jej Erling napodobil,“ řekl po utkání agentuře Reuters trenér Manchesteru City.

Třináctá branka v dresu City ukazuje, že Haalanda nezastaví ani nové prostředí. Než se znovu vrátí Liga mistrů, kde je Manchester zatím stoprocentní, čeká ho v domácí soutěži duel ve Wolverhamptonu a městské derby s United.