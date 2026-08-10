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Sparta letí do Lyonu hájit náskok. Chybí kapitán i brankář Vindahl, jenž řeší odchod

Dominik Duffek
  12:42
Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do...

Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do Lyonu k odvetě 3. předkola Ligy mistrů. | foto: Štěpán Ťalský, MAFRA

Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do...
Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do...
Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do...
Sparťanští fotbalisté se v odletové hale pražského letiště chystají na cestu do...
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Od našeho zpravodaje ve Francii - Bez kapitána, zato s náskokem v zádech. Sparťanští fotbalisté krátce po pondělním poledni vyrazili k odvetě třetího předkola Ligy mistrů do francouzského Lyonu. Po víkendové porážce 0:2 v Mladé Boleslavi v domácí lize však není nálada ideální, potřebují přepnout o jeden rychlostní stupeň výš. Ne-li dva.

Přitom vystoupení s Lyonem (2:1) se v očích mnohých lesklo jako náznak lepších časů. Návrat silné Sparty, která se renomovaných soupeřů nebojí a dokáže hrát organizovaně i na riziko zároveň.

Všechno ale spláchla mizérie v Mladé Boleslavi. Sedm změn v sestavě, žádná střela na bránu. Tohle ve Francii stačit nebude. A kouč Brian Priske to dobře ví.

„Nenechte se zmást, tentokrát se mi nelíbili ani ti, kteří předtím proti Lyonu hráli,“ kritizoval dánský trenér a jedno slovíčko opakoval stále dokola: nekvalita.

Nedostatečná kvalita od všech, kritizoval Priske. Nesáhl do sestavy až příliš?

Tu už ve sparťanském dresu nepředvede kapitán Lukáš Haraslín, jenž dokončuje přestup do saúdskoarabského al-Fátí. I proto na palubě speciálu španělských aerolinií AlbaStar chybí. Stejně jako útočník Jan Kuchta, který míří na roční hostování do varšavské Legie.

Ve výpravě do Francie není ani brankář Peter Vindahl, jenž řeší odchod na hostování bez opce do druholigové italské Sampdorie. Logicky neletí ani stoper Tobias Guddal, který kvůli tomu, že hrál předkola už za Tromsö v Evropské lize, nemůže být na soupisce.

V úvodním utkání na Letné zářil na levém kraji útoku Josimar Alcócer, na hrotu zase Jonatan Brunes. Ukáže se podobné složení i v odvetě na Groupama Stadium?

Areál na periferii druhého největšího francouzského města pojme na šedesát tisíc diváků a dobře ho zná Adam Karabec, který by rovněž na rozdíl od Mladé Boleslavi v základní sestavě chybět neměl.

„Dobře, že nehrál od začátku,“ oddechl si v sobotu kouč soupeře Aleš Majer, jehož svěřenci právě v prvním poločase zápas dvěma trefami rozsekli.

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

Spartě stačí v Lyonu k postupu remizovat, ale spoléhat se na výsledek nemůže. Zvlášť ve chvíli, kdy papírově nejsilnější celek z kvalifikace potřebuje účast v Lize mistrů jako sůl kvůli sžírajícím finančním potížím i majitelce Michele Kangové, kterou bývalý vlastník John Textor žaluje za způsob, jakým klub převzala.

V odvetě tak Lyon bude hrát o všechno. Včetně bonusu v hodnotě víc než sta milionů korun za postup do závěrečného předkola.

Pro poraženého kvalifikace končí, do evropských pohárů se vrátí v polovině září už v základní fázi Evropské ligy.

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FC Kajrat Almaty vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
11.8. 17:00
  • 2.56
  • 3.25
  • 2.88
Bodo/Glimt vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 1.65
  • 4.43
  • 4.78
Sabah Baku vs. AGF Aarhus //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 2.07
  • 3.73
  • 3.41
FK Kauno Žalgiris vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:00
  • 7.42
  • 5.22
  • 1.39
NEC Nijmegen vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:30
  • 2.79
  • 3.26
  • 2.63
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:00
  • 1.28
  • 6.11
  • 9.51
NK Celje vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.42
  • 4.85
  • 7.25
Slovan Bratislava vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.82
  • 3.70
  • 4.48
Sturm Graz vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:30
  • 3.85
  • 4.04
  • 1.87
Olympique Lyon vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.8. 21:00
  • 1.47
  • 4.81
  • 6.33
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3. předkolo

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