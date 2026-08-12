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Suchomel o prohře v Lyonu: Bolí to, ale každý musí začít u sebe. Tým máme silný

Dominik Duffek
  0:29
Zklamaný obránce Sparty Martin Suchomel po vlastním gólu v utkání proti Lyonu.

Zklamaný obránce Sparty Martin Suchomel po vlastním gólu v utkání proti Lyonu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Momentka z utkání mezi Lyonem a Spartou ve třetím předkole Ligy mistrů.
Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.
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Kouč Brian Priske sleduje počínání Sparty v Lyonu s rozpaky.
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Od našeho zpravodaje ve Francii - Byl u druhého gólu, když přes něj soupeř vymyslel akci, která skončila u přihrávky Tolissa před prázdnou bránu. „Špatně jsem tam zavřel prostor a pak rozhodla přesně ta kvalita Lyonu. Takové akce zkusí několikrát a jednou to prostě projde,“ líčil Martin Suchomel, obránce fotbalové Sparty, po porážce 0:3 v odvetě třetího předkola Ligy mistrů.

„Bolí to, protože je škoda, že jsme načrtnutý příběh z domácího zápasu nedotáhli a že skončil už v prvním poločase. Gól, následně červená karta. Teď se musíme zase probrat a přepnout na ligu,“ zdůraznil sparťanský pravý obránce.

Zlomila zápas červená karta?
S inkasovaným gólem to šlo hned po sobě, takže těžko říct. Samozřejmě, když hrajete v deseti proti tak kvalitnímu týmu, je to nepříjemné. Ale to se stává, takový je fotbal.

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Bylo znát, že se Lyon na rozdíl od prvního zápasu od začátku tlačil za výhrou?
Určitě nám jejich ofenzivní hráči nadělali dost problémů. Hlavně Fofana, který hrál na mě, ukázal obrovskou kvalitu na míči i rychlost. Věděli jsme, že sestavu pozmění a budou útočit. Ale začátek zápasu jsme chytli dobře, jenže následně nás dvě situace stály zápas.

Start do sezony není ideální, v lize máte jen tři body a končí sen o Champions League. Máte sílu se zase zvednout?
Tým máme silný, takže touhu máme. Samozřejmě začátek sezony není optimální, takhle jsme si ho nepředstavovali. Teď se musí všechno změnit už v sobotu v dalším zápase.

V čem tkví zatím největší problémy v obraně?
Jsou to detaily. Kuba Surovčík nejdřív dobře chytí první střelu, ale vyrazí se to smolně před hráče. Pak odražený míč na vápně a my tam nejsme. Následně kvalita soupeře. Jde o detaily, na kterých musíme pracovat, vyhodnotit si je a dbát na ně.

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A obecně?
Musíme každý začít u sebe a nekoukat doleva doprava. Soustředit se jen na náš výkon.

Což ve vašem případě znamená?
Podívám se na video a rozeberu si zápas detail po detailu. Co jsem mohl udělat lépe, co naopak bylo dobré. Na tom budu stavět dál.

Čeká vás základní fáze Evropské ligy. Je to pro vás dostatečná náhrada?
Řeknu to takhle: není to Liga mistrů, ale pořád jsme za Evropskou ligu rádi. Primárně se ale teď musíme soustředit na českou soutěž.

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